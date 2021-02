Ismerjük meg jobban a fákat – Bővült az erdei iskola kínálata

Új programmal bővült a botfai erdei iskola foglalkozássorozata. Az érdeklődők ezentúl a városi és erdei fákról is többet megtudhatnak. Az ismeretterjesztésben Lövei Gergő okleveles erdőmérnök és dr. Illyés Zoltán, a Mindszenty Ifjúsági Ház vezetője segít.

Az interjúhoz megbeszélt zalaegerszegi helyszínen éppen fakivágás tanúi lehettünk. A fiatal szakember, Lövei Gergő azonnal leszögezi, hogy a faápolás elkerülhetetlen és szomorú momentuma az el­öregedett, beteg vagy rossz helyen lévő egyedek eltávolítása. Pontosan azért szorgalmazzák az alapos műszeres vizsgálatokat, hogy ily módon sok fát megmentsenek.

– Botfán nőttem fel, majd a soproni egyetemen végeztem erdőmérnökként, főleg városi erdészettel foglalkozom – mutatkozott be lapunkban a szakember. – Jó lenne, ha minden egyes kivágásra ítélt fát először megvizsgálnának, utána szülessen meg a végső döntés. Az erdei iskolai foglalkozásokon a faápolás lépéseit, annak fontosságát szeretnénk bemutatni. A jövő generációjának oktatásában kiemelt helyen szerepeljen a természetvédelem. Kevesen ismerik és tudják például, hogy másképp viselkednek a városi és az erdei lombkoronás növények. Diplomamunkámat a botfai kastély parkjáról írtam, ami klasszikus külvárosi park. Az úgynevezett „Ánglis”-ban több, százévesnél idősebb fa él, jórészt vadgesztenyék. Az épület mellett található továbbá az Erzsébet-emlékfa, a hársfát Sissi tiszteletére 1890-ben ültették. A parkban élő fákon kiválóan lehet szemléltetni, hogy ha van megfelelő szakmai vizsgálat és anyagi ráfordítás, gondozás, akkor sokáig gyönyörködhetünk bennük.

Természetvédelmi szempontból hatalmas jelentősége van az idősebb egyedeknek, ugyanis számtalan élőlény talál táplálékot és menedéket egy ilyen fán. Bizonyos gombák és rovarok nem is tudnak fiatal növényen megtelepedni, mondta Illyés Zoltán.

– Örülök, hogy Gergőnek köszönhetően most már ezzel a témával is tudunk foglalkozni. Azt tervezzük, hogy – bár a gyerekek nem is mászhatnak fel a néhol húszméteres magasságba –, minél részletesebben ismertessük meg velük ezt a gazdag élővilágot. Szeretnénk például a fák belsejét endoszkóposan feltérképezni, a gyerekek a folyamatot a fa tövében monitoron követhetik. Így be tudjuk mutatni az üregeket, odúkat. A lombkoronához való feljutás külön kaland, tehát a kötéltechnika, az alpinista módszer érdekes látványosság az apróságok számára. A lombról készült fotókat és az onnan hozott mintákat később odalent megtekintetjük. Izgalmas elemként kitaláltuk azt is, hogy a saját magunk által készített „repülő eszközöket” odafentről elengedjük, ezzel a módszerrel modellezhetjük a fák szaporodását, a magok útját.

A biológus hozzátette, az erdei iskola leglátogatottabb foglalkozása a madárgyűrűzés. Ezenkívül rendszeresen szerveznek természetismereti túrákat, ahol gombákat, bogarakat, lepkéket, erdei állatokat figyelnek, illetve a vízi világot vizsgálják. Újdonság lesz a páfrányokat bemutató séta. Rossz idő esetén előadásokkal és kézműveskedéssel készülnek, ahol akár műfecskefészek készülhet. Az éjszakai programok közül a csillagászatot és a fénycsapdázást ajánlja a természetkedvelő fiataloknak, családoknak.