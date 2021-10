Színes, őszi lombokból veszélyes levélszőnyeg – közlekedj okosan ősszel is!

Pár nap alatt a nyárias időből borongós őszbe léptünk át. Ezt jelzik a fák színesedő levelei is, ám ami gyönyörködteti a szemet, az akár veszélyes is lehet az úttestre kerülve, mert szinte síkos pályává alakíthatja a legérdesebb aszfaltot is – erre figyelmeztet a baleset-megelőzési bizottság.

Az útburkolatra hullott falevelek jelentősen csökkentik a gumiabroncsok tapadását, ami elsősorban kanyarodáskor és fékezéskor válhat veszélyessé. Az átnedvesedett falevelek legalább annyira csúszósak, mint a hó, emiatt a falevélrétegre hajtva a járművek fékútja, féktávolsága megnövekedhet, emellett stabilitásvesztés következhet be. Faleveles útszakaszra érve különösen ügyelni kell a kanyarodásra – a sebességre, a kanyar ívének megválasztására, valamint a fékezésekre, hiszen ilyenkor a jármű másként viselkedhet, mint ahogy azt száraz, tiszta útburkolatú úton megszoktuk. A reggeli, esti páralecsapódás miatt eső sem kell, hogy a falevelek átázzanak, ami pedig a kockázatot nagyságrendekkel megnöveli, mert a hóréteghez hasonló módon romlanak a gumiabroncs tapadási képességei. Veszélyes helyzetet teremthet az is, hogy a falevelek eltakarhatják az útburkolat közúti jelzéseit, ami az útszakaszt nem ismerő közlekedők dolgát nehezíti, emellett rejtve maradhatnak a burkolat hibái, a mélyebb kátyúk is. Ősszel leginkább az október és a november a hulló falevelek hónapja, ilyenkor az átlagosnál óvatosabban célszerű haladni erdős útvonalakon, valamint fás területek, ligetek környezetében. És akkor az erdők népe, a vadak felbukkanása miatti kockázatokat nem is említettük. Az időnként megváltozó tapadási viszonyok miatt ajánlott lassúbb tempót választani, és a kormánykezelésük is megfontoltabb legyen, a nagyobb követési távolság is segíthet a veszélyes helyzetek kivédésében. A falevelek okozta kellemetlenségek különösen a tapasztalatlan vezetőknek jelenthetnek kihívást, ha még nem találkoztak ilyen helyzetekkel. Ezért a rutinszerzés és a vezetői gyakorlat fejlesztése érdekében a gyakorlás nem árthat biztonságos környezetben, például vezetéstechnikai pályán, ahol a jelenség szimulációját meg tudják oldani. A kezdő vezetők mellett a motorosoknak is jobban kell figyelniük, hiszen két kerék még hamarabb megcsúszik, mint négy. A csúszás foka számos körülménytől függ: a lehullott falevélréteg vastagságától, nedvességtartalmától, a ráhullott csapadék mennyiségétől. A falevél csúszósságával kapcsolatban több autógyártó is teszteket végzett, a Ford például a belgiumi tesztpályáját borította be falevéllel és súrlódástesztelő eszközzel mérte a csúszás változását. A teszt igazolta, hogy a nedves falevelek annyira csúsznak, mint a hó! A közutak tisztán tartása az út kezelőjének a feladata, de az őszi lombhullás idején, szeles időben ez nem mindig oldható meg kellő hatékonysággal. Kertvárosias övezetekben tovább nehezíti a munkát, hogy az utóbbi években megfigyelhető a rossz szokás, miszerint a motoros lombfúvókkal a kertből, parkból kitakarított levelek gyakran a járdán, az úttesten vagy azok szélén kötnek ki. Jó esetben, amíg el nem szállítják, de addig a szél hátán újra a burkolatra kerülve teremthetnek veszélyes helyzeteket.