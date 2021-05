Szezonnyitót tartott a zalabesenyői baráti kör

A közelmúltban „teraszos” klubdélutánnal tartott szezonnyitót a Besenyői Baráti Kör – előtte persze rendbe tették a közösségi ház udvarát és parkját, a férfiak lenyírták a füvet, a nők takarítottak.

A kemencét viszont már dél­előtt begyújtották, időbe telt ugyanis, mire átmelegedtek a falai, és sütni lehetett benne. Mert természetesen a közös uzsonnát nem étteremből hozatták, Simon Győző és Szűcs István vezényletével pecsenyét sütöttek, amihez Simonné Tüske Ildikó ötletére és kivitelezésével őrségi hőkön sült kerek perec készült. Az aperitif is saját szabadalom: az ősszel közösen szüretelt szőlőből főzették a különleges noha-pálinkát. Mint a megmetszett szőlőnek „jövése” mutatta, a szüretre idén is van esély.

– Végre-valahára nagyobb létszámban is találkozhattunk, hiszen egymás gondolatához felfűződve születnek az igazán jó ötletek – fogalmazott Semetkéné Szipőcs Erika, a baráti kör vezetője, hozzátéve, hogy a közösség a pandémia ellenére nem csak a virtuális térben tartotta a kapcsolatot. A népszerű gyalogtúra-mozgalmuk ugyanis kihagyás nélkül működött, hetente minimum kétszer, de gyakran háromszor is felkerekedtek, és környékbeli barangolásra indultak. – A túrázást természetesen folytatjuk, a csapat összetétele alkalmanként változó, attól függ, ki mikor ér rá. A környékbeli gyönyörű helyeket már bejártuk, a Horhosok útja mellett felavattuk a Páfrányok útját is – gyönyörű, de nekünk csak úgy elég hosszú, ha Besenyőből a Botfáig vezető utat is gyalog tesszük meg. A távolság nem ijeszt meg bennünket, a Búcsúszentlászlóig vezető Mária-úton mi hazafelé is gyalog jöttünk. Tervezzük, hogy – mint korábban az őrségi túrán – egyszer-egyszer autóba ülünk, és távoli vidéken parkolunk le, és onnét gyalog megyünk világgá, sőt, gondolkodunk egy kétnapos gyalogtúrán a Bakonyba is.

– Remélhetően az idén nem marad el a Kerka-Mura raftingolás sem, már 2 éve készülünk rá, de valami mindig – a legtöbbször az időjárás – közbeszólt – tette hozzá Simon Győző, a vízitúrák nagy kedvelője.

– Természetesen megrendezzük a már hagyományos és nagy sikerű „Tour de Besenyő” kerékpáros körversenyt is – jegyezte meg az ötletgazda Koller István. A családi programként is bevált rendezvény részletein már dolgoznak a szervezők.

– Ha a pandémia engedi, az idén is megünnepeljük a nyári napfordulót. Szent Iván éjszakáján megrakjuk a máglyát, amelyhez a fát már összerakták a férfiak. A jó kis szabadtéri táncos mulatság után a párok átugorhatnak majd a tűz felett, s akkor, a fáma szerint, végleg együtt maradnak – így Simonné Tüske Ildikó, aki férjével a táncházak szervezője, s bízik abban, hogy az idén nem kell nélkülözniük a remek közösségkovácsoló rendezvényt.

– No, de a legnagyobb buli az lesz, amikor a veszélyhelyzet feloldását megünnepelhetjük. Amikor majd igazán tervezhetünk, s nem kell aggódnunk, hogy a pandémia újból áthúzza a számításainkat – szólt hozzá Kerkai Erzsébet. – Szeretnénk majd kirándulni, színházba járni, rendezvényeken részt venni – sorolta. Amúgy a Besenyői Baráti Kör tagjai már most elmehetnének közösen akár kocsmázni is, hiszen nem csak védettségi igazolványuk van, hanem már a második védőoltást is megkapták.