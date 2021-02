Szeretőd van, mi?! A gyerek meg csak üvölt! Hát ez lenne az anyaság?!

A zaol.hu oldalon 2020 ősze óta tesszük közzé dr. Gedeon Zoltán keszthelyi neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta írásait. Történeteinek főszereplői általában egy- egy gyakori – bár sokszor fel nem ismert vagy nem kezelt – pszichiátriai betegséggel küzdenek, s annak minden tankönyvi jellemzőjét hordozzák. Máskor pszichológiai jelenségeket boncolgat a szerző, például a szerelem és a jó párkapcsolat titkait vagy a boldogság mibenlétét, de írt már szevedélybetegségekről és a memóriánk működésének érdekességeiről is. Főhősei kitalált személyek, élethelyzeteik azonban nagyon is valósak. Ami velük történik, rengeteg családban, párkapcsolatban, sok ember életében hasonló forgatókönyv szerint zajlik. A főorvos a betegségek, jelenségek hátterét is elmagyarázza. Most a fiatal anyuka, Évi sorsáról, problémáiról olvashatnak, ami szintén nem egyedi.

– Nem hiszem el! – üvöltött Évi, és majdnem megrázta a gyereket. Csak majdnem, mert az utolsó pillanatban bevillant, hogy ettől baja lehet.

– Ne haragudj, kisfiam, ugye nem haragszol? Nem te tehetsz róla, nem te! – zokogva szorította mellére a szintén zokogó kis Marcit. Hullafáradt volt, hatodszorra kelt fel azon az éjszakán.

– De mi baja lehet? – kiabált most már a telefonba.

– Nem tudom, lányom, de nem vagy normális! Mindenki felneveli a gyerekét anélkül, hogy közben tönkretenné az egész családot, meg őt is. Mit hívogatsz éjjel? Apád alszik, azt akarod, hogy infarktust kapjon?

– Bálint csak horkol, szarik az egészre, nem érted, hogy nem bírom?

– Hagyod békén! Bálintnak dolgoznia kell! Ő a családfő, ő keresi a pénzt, neked is, te hülyelány, meg a babának is!

– És én? Én nem dolgozom? Szart se aludtam, és mindjárt jön az etetés, a pelenkázás, közben a mosás, takarítás, főzés, és persze a játék! A játék! A szőnyegen, gügyögve, négykézláb, mint a hülye, közben emelgetem a tízkilós csecsemőt. És így se jó neki! Persze neked is derogál néha idejönni, segíteni.

– De Évi, tudod, hogy én mindent…

– Mi mindent? Csak papolsz te is állandóan!

Bíp-bíp-bíp… az anyja letette a telefont.

– Mit kiabál folyton, Évike? – szólt be reggel Géza, az agglegény könyvelő a lépcsőházban. – Minek magának a gyerek, ha nem szereti? Mindenki annyit vállaljon, amennyit bír!

­– Hagyd már, Géza, „baby blues”! – kiáltott oda a lépcsőn futtában Imre, az ÁNTSZ ellenőr. Három gyereke van, egészségügyis, ő csak tudja.

Évi nem tudta, de nem akart rossz anya lenni. Mások hogyan csinálják?

– Ne parázd túl, Vica! Mit pörögsz folyton? – osztotta az észt a barátnője szintén telefonon. – Nincs ennél jobb időszak. Csak sétálsz, babázol, én még a mérlegképest is akkor tettem le. Ennyi időd a munka mellett soha nem lesz. Akkor is ott lesz a gyerek, ha letoltad a nyolc órát. Házi feladat, szülői értekezlet, babazsúr. Ne tudd meg!

– Ha alszik is, csak egy cseléd vagyok. Egy éve, hogy nem sminkeltem, hányingerem van, ha meglátom magam a tükörben. Azt az ócska pulóvert, vagy a kitérdesedett farmergatyát.

– Pedig Bálint a kosztümödbe szeretett bele, emlékszel? A „cicababa bankos macába”, a VIP irodában. Hiszen építész, szereti a szépet. Majd meghaltam az irigységtől, úgy rajongott érted. Ahogy tudott áradozni a kis manökenjéről, aki csupa mosoly, könnyed, mint egy filmsztár.

– Ezzel a „mosónővel” persze nem tud mit kezdeni, értem én – sírta el magát Évi megint. – Tudod, hogy már alig jár haza? Szétvet az ideg! Egy rohadt értelmes szót nem tudok szólni senkihez egész nap.

– Miért csinálod ezt, Évi? – jutott szóhoz végre Bálint a rázuhogó számonkérések, vádaskodások, utasítások özönében. – Most jöttem meg, most nem tudom beigazítani az ajtót. Le kellene venni, gyalulni, festeni. Fáradt vagyok. Ez most a legfontosabb?

– Mert micsoda? Nem a családod az első? Nem, persze! Marcira rá sem nézel, nemhogy játszanál vele!

– Játszom vele, de nem tudok egész nap gügyögni. Majd elviszem focizni, ha nagyobb lesz.

– És addig? Addig mi nem is létezünk. Legalább a kutyát vinnéd el az orvoshoz! Úgyis meg akartad már látogatni a dögös doktornőt, igaz?!

– Miért akarnám, Évi? Nem is értelek.

Évi bevágta maga mögött az ajtót.

Ha a doktornővel nem is, de Bálintot többször látták Kingával, a személyi edzőjével a terem büféjében üldögélni edzés után. Volt, hogy az irodája melletti kávézóban látták Zsókával, a csinos negyvenes üzletasszonnyal, akié többek között Bálint irodaháza és a konditerem. Kisváros. A hír nem maradt titok, hamar megtudta Évi is. A dolgok kártyavárként omlottak össze. A mosatlan kifolyt a mosogatóból, a szennyes elborította a szobát, a gyerek ordított. Évi egy gyógyszeres és egy vodkás üveggel a kezében ült a kád szélén. Éppen aznap volt harmincnyolc, és az élete egy csődtömeg. Nem képes a fiát nevelni, hogy ne sírjon szegény folyton. Nem tudja ellátni a háztartást. Nem dolgozik, rá van szorulva a férjére. A férjére, akinek elege van belőle, és szeretője van.

­– Te szemét! – kiabált Bálint telefonjának rögzítőjére. – Szeretőd van?! De legyen is! Most már lehet! Nem kell tovább elnézegetni a csúnya, kövér, öreg nejedet! Holtomiglan…

Megemelte az üveget, és az összes gyógyszert a szájába öntötte, majd nagy kortyokban, hányingerével küszköve megitta a fél liter vodkát. Sírva dobta a kőre az üveget, ahol az darabokra törött, mikor megszólalt a csengő.

Támolyogva nyitotta ki az ajtót, benne felejtette a kulcsot. Bálint állt a küszöbön, körülötte négy csinos, fiatal nő. Hónapok óta nem jött haza ilyen korán.

– Meglepetés! – kiáltotta, és se szó, se beszéd, ölbe kapta Évit, és már vitte is a kocsi felé. Közben az egyik nő – Évi barátnője – felszaladt a lépcsőn Marciért. Az autó a szótlan Évivel, mögötte a nőkkel teli furgonnal száguldott az üres utcákon, majd megállt a konditerem előtt. Bent Marci képeiből készült plakátok, a falon Évi kosztümös képei, nyaralási fotók, barátnős képek között egy berendezett terem várta. A terem közepén Kinga állt melegítőben, és a Happy birthday-re indította a trx-et. A barátnők, kabátjukat ledobva, fitneszruhában csatlakoztak hozzá, Bálint pedig a tortával együtt a terem kulcsát, és egy órarendet adott át Évinek. Utóbbiban a délutáni edzések beosztása állt. Évivel forogni kezdett a világ. Lassan elsötétült a kép, és hangtalanul összecsuklott.

– Nem minden szülés utáni depresszió végződik ilyen szerencsésen, mert Évi persze nem hal meg a történet végén – mondta dr. Gedeon Zoltán. – Bálint ugyanis észrevette Évi édesanyjával és barátnőjével ellentétben, hogy a nő viselkedése nem gyengeség, és nem a személyiségéből adódik, hanem egy betegség. Lehet, hogy ezt már nem tudta, de a hátterében hormonális hatások állnak. A progeszteron- és ösztrogénszint drámai változása, a pajzsmirigy hormontermelésének csökkenése, a szerotonin és egyéb agyi hormonok szabályozási zavarai vezetnek a depresszióhoz, tetézve azzal, hogy az új élethelyzet, a feladatok újszerűsége és sokasága, a felelősség megnövekedése, a test kezdetben előnytelen, a nőiességet érintő változásai aláássák az önértékelést. Bálint látszólagos érdektelensége szintén evolúciós eredetű. Nem ő ébred fel éjjel, mert a nő idegrendszere hormonális hatásra éberebben reagál a gyereksírásra, mint a férfié. Nem ő foglalkozik a gyerekkel, mert a gondozás a nőkben erősebben kódolt. A férfi feladata a gondoskodás. Imre a jelenséget tévesen baby blues-nak nevezte, ami azonban csak a szülés után közvetlenül van jelen. Hangulati ingadozással, nyugtalansággal, alvászavarral jár, azonban két hét alatt elmúlik. Ha ezt követően is jelentkezik, kiegészítve az értéktelenség érzésével, vagy azzal, hogy az anya kilátástalannak érzi a helyzetét, fizikai panaszok, étvágybeli változások, gyengeség jelentkezik, vagy gondok az alvással akkor is, amikor a lehetőség adott, szülés utáni depresszióról beszélünk. Míg a baby blues pihenés biztosításával, elfogadással, más anyákkal való közös programokkal, az „énidő” biztosításával enyhíthető, addig a kialakult depresszió esetén gyógyszerre (akár szoptatás alatt is) vagy pszichoterápiára van szükség Ezekkel azonban a betegség gyógyítható!Ha nem történik beavatkozás, a depresszió krónikussá válhat, ha nem ismerik fel, sokszor válásba torkollik, hiszen az „elsárkányosodott” feleség mellett túl nagy kontrasztot jelent pléldául a csinos, kiegyensúlyozott Kinga – magyarázta a főorovos.

Mint rámutatott: a kommunikáció is gyakran félrecsúszik. Míg a nő egész nap a kisgyerekkel gügyögve, este felnőtt beszélgetésre vágyik, a férfi az egész napi munka után nyugalmat akar. Míg a nő élményvilágát a gyerek súlya, anyagcseréje, mozgása jelenti, addig a férfi gondolatai a céges ügyek körül járnak. Nehéz közös témát találni, mindketten úgy érzik, a másikat nem érdekli, ami velük történik. Tudni kell azonban azt is, hogy nem minden magatartásváltozás mögött áll depresszió. Néha a női szerepváltozás téves felfogása, a „mostantól anya vagyok, nem feleség” attitűd, a „ha már megszültem, és nevelem neked ezt a gyereket, kutya kötelességed szolgálni” zsarnoki elvárása, a „gyerekkel magamhoz láncoltalak örökre” hamis elbizakodottsága jogos menekülést vált ki. Valamint fordítva, a férfi szülés utáni depressziója – mert az új szerepből adódóan ilyen is van – szintén vezethet a kapcsolatok meglazulásához. Arról nem is beszélve, hogy ha a nő elhanyagolva érzi magát, megjelenhet a harmadik, a „megmentő”.

