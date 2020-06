Szerelmes lett a Tündérszépek verseny királynője

A Tündérszépek 2020 verseny királynőjére, Tótpeti Lilire rátalált a szerelem. A 18 éves szépség a szintén kanizsai Horváth Dánielt a véletlen folytán ismerte meg.

A 21 éves Dániel nem ismeretlen olvasóink számára, tavaly azzal került a lap hasábjaira, hogy Zalaszentbalázsnál a biztos haláltól mentett meg egy földön ugráló, legyengült erdei fülesbaglyot. Elárulta: óvodáskora óta imádja a természetet. Leginkább fényképek és videók készítése tartja lázban.

A kameráját pedig néhány hónappal ezelőtt kölcsönadta egyik ismerősének, aki éppen Tótpeti Liliről készített vicces videofelvételt, amint a Tündérszépek királynője színpadi vonulást mutatott be. Azonban a készítő nem törölte a felvételt, így amikor Dániel megnézte a memóriakártya tartalmát, azonnal felfigyelt a kedves lányra. Bár elmondása szerint korábban, látásból is ismerte már, sőt, a Tündérszépek 2020 verseny keretében a szavazatával támogatta is. A videó viszont áttörést jelentette, hiszen Lili közvetlen, laza, kedves és őszinte személyisége valósággal lenyűgözte.

– Ezután megtaláltuk egymást a Facebookon, majd megbeszéltünk egy rande­vút a Csónakázó-tónál – mesélte Lili. – Hamar kiderült, hogy az érdeklődési körünk nagyon hasonló, imádjuk a természetet, az állatokat, sok közös témánk van. És nem utolsósorban szimpatizáltunk egymással. Kicsivel több, mint két hónapja élvezzük egymás társaságát, sok időt töltünk a szabadban, együtt járjuk az erdőt. Eközben találtunk rá egy sérült madárra nemrég. Mindent megtettünk, hogy az egerészölyv megmeneküljön, de elpusztult. A vizsgálatok alapján mérgezés végezhetett vele. Ettől függetlenül továbbra is nyitott szemmel járunk az erdőben, hiszen a környezetünk megóvása rendkívül fontos.

Dániel büszke barátnője királynői címére, valamint arra is, hogy ilyen tudatos természetvédő. Lili az idén érettségizett, az agrármérnök szakot jelölte meg, de a ponthatárok csak augusztusban derülnek ki. Más tervei is vannak a jövőre nézve, melyeket egyelőre nem árult el.