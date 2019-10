Szép ősz után jön a tél

Hihetetlen, hogy egyszer vége szakad a kitartó, szép ősznek. Napokon át 20 fok fölé szökött a hőmérő higanyszála délutánonként, pedig már túl vagyunk október közepén, amikor ezeket a sorokat írom. Ez lenne az igazi vénasszonyok nyara, a korosodó hölgyek évszaka, avagy az indián nyár – kinek-kinek ízlése szerint.

A kertekben még javában zöldell a pázsit, sőt, úgy tűnik, a tél beállta előtt legalább még egyszer nyírni is kell.

Itt nálunk, a Jánkahegyen még minden a nyarat idézi, pedig a hobbikertészek többsége már biztosan túl van a szőlőszüreten, a pincékben forr a must. Igaz, a szőlővesszők levele veszített színéből, vagy igazán most pompás, mert kezd sárgulni, itt-ott halvány vörösre vált, mielőtt megbarnul, mintha leforrázták volna.

Az erdők fái közül a gyertyán pompázik már arany színben, a többi növény még majdnem zölden tartja magát. Pedig maholnap itt az ősz vége, közelít a tél – ahogy Berzsenyi Dániel írja egyik legszebb elégiájában. Dani uraság – Ágh István költő a szülőföldjéről szóló szociográfiájában nevezi így elődjét – a niklai magányában, élete teljében gondol a mulandóságra. Alig múlt harmincéves, amikor így fogalmaz: „A hegy boltozatin néma homály borong./ Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd./ Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:/ S most minden szomorú s kiholt.”

A hegy mifelénk, s Dunántúl-szerte mindenhol szőlődombot, szőlőbirtokot jelöl. Az egész költeményt rezignált fájdalom, elégikus hangulat lengi be – ahogy középiskolás korunkban bemagoltatták velünk anélkül, hogy olyan fiatalon tisztában lettünk volna az effajta lelkiállapot mibenlétével.

A vers vitathatatlanul a magyar líra műremekei közé sorolható, együtt Paul Verlaine: Őszi sanzon című mélabús, dallamos költeményével, amelynek számos magyar fordítása közül talán Tóth Árpádé a legsikeresebb.

E gyöngyszemek szerzőinek sorába illik a horvát irodalom korszakos bárdja, poétája, Dragutin Tadijanovic, aki szintén fiatalon az elmúlást kapcsolja össze az ősszel. Nála is ez a motívum vonul végig, midőn siratja a derűs nyarat. Egyébként ő igazán magas kort, 102 esztendőt élt meg, de már tizenévesen így versel Az őszi elválás (Rastanak u jesen) című költeményében, ahol ugyancsak föltűnik a biblikus növény, a szőlő. Szöveghű, nyers fordításban: „Szőlőhegyeden sárguló, hervadó levelek, mind lehullottak, beborítva a fekete földet”. (Eredetiben: „Lišće u tvom vinogradu / Požutjelo, osušeno, / I većinom popadalo/ Po umornoj crnoj zemlji.“

Az évszakváltás biztos prózai jele, hogy hajnalban időnként bekapcsol a fűtés, pedig hál’ isten kint eddig még egyszer sem esett nulla fok alá a hőmérséklet. Ám ami késik, nem múlik. A város­széli kertekben egyre többen égetnek avart, akaratlanul is szennyezve a levegőt. Falvakban sem jobb a helyzet. Szélcsendben, napnyugta közelében ködpára, vagy inkább füstfelhő telepedik a környékre, mert gáz helyett fával vagy szénnel tüzelnek. Itt-ott fejszecsattogás is hallik, hasogatják a tűzrevalót. Van, aki csak most jutott tölgy- vagy bükkrönkökhöz. Ezek láthatóan nyersek, nemrég kerültek ki az erdőből. Lesz is füst belőlük, amikor a kazánban vagy sparheltben begyújtanak velük. Az előrelátóak persze rég túl vannak a nem könnyű fizikai munkán, tető alatt, fészerben szép hasábokba rakva (mint újságban a betűsorok) áll a fölaprított fa. Aki megteheti, nem bajlódik az aprítékolással, konténerre pakolt, száraz tüzelőt vásárolt.

Jánkahegy október vége felé… Még zöldben pompázik a természet. Az erdő fái közül egyedül a rengetegben helyét kereső gyertyán jelzi a közelgő váltást. Pompázó, aranysárga koronájával igazán kitűnik a többi társa közül.