Szemétkommandó – Mégis mennyi szeméttel találkozhatunk munkába menet?

Ahogy újságírói berkekben mondani szokás: „a téma mindig az utcán hever”. Ez esetben a mondást szó szerint kell érteni, ugyanis sokakhoz hasonlóan nagyon megelégeltem a szemetelést.

Munkába menet egy 20-30 perces gyalogúton jövök végig, s minden áldott nap szembesülök azzal, mennyire hanyagok az emberek. Zalaegerszeg külvárosából, Nekeresdről járok be gyalog, végig egy szűk járdán, ahol viszonylag kevesen járnak, főleg az autós forgalom aktív. Az utat egyik oldalról árok, a másikról pedig fás, erdős terület öleli körbe – utóbbi nagyon szép tudna lenni, ha a képbe nem zavarnának be oda nem illő dolgok…

A sörösdoboz és a munkásrakéta palackja szinte mindennapos, hiába takarítják el rendszeresen. Van, amikor elég csupán néhány óra, mintha csak a földből nőne ki, újra ott terem. Az italosüvegek szinte állandó kísérőtársa a cigarettacsikk, sokszor dobozzal együtt, de gyakori még a kólásflakon, a használt zsebkendő és az ilyen-olyan műanyag kacat.

A szemetelés okát egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hiszen a kupactól pár méterre áll a kuka, amely gyakran még üres is. Ez a gusztustalan szokás sajnos csak nem akar kihalni, s amellett, hogy borzalmasan szennyezi a környezetet, még el is csúfítja azt. A problémáról egy kis fotósorozat is készült. Íme:

Ha ön is ismer illegális hulladéklerakókat, vagy gyakran jár olyan környéken, ahol szemetelnek, küldjön nekünk fotót a [email protected] e-mail címre. Hívjuk fel együtt a figyelmet erre az égető problémára!