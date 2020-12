Szavazz a legjobb karácsonyi dalokra!

Nyakunkon a karácsony így úgy döntöttünk, a filmek után ideje megszavazni a legnépszerűbb karácsonyi dalt is!

A plázákban szokás szerint már november elején bömböl az All I Want for Christmas Is You, s a többi klasszikus karácsonyi nóta. Van akinek elég egy ismerős dallam, s egyből elkapja a karácsony szelleme, azonban akadnak akiket rettenetesen idegesít. Egy azonban biztos: ezeket a zenéket mindenki ismeri!

Az ünnepek közeledtével kíváncsiak lettünk: Vajon a zalaiaknak melyik a kedvenc karácsonyi daluk? Szavazz a kedvencedre!

Ha megszavaznád a kedvenc karácsonyi filmedet is, akkor kattints ide!