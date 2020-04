Szauna a vírus idején

Mit csinál most egy szaunamester otthon? Neked érdemes beülnöd a saját szaunádba? Áthívhatod esetleg a barátaidat is egy közös izzadásra? Minden kérdésre válaszolunk!

Szabó Zoltán szaunamestert nem csak a likebalaton.hu olvasói ismerik, hanem a nyaralók, szállodai szaunázók is, több balatoni és hévízi hotel szaunaprogramjain is találkozhattatok vele az elmúlt években. Tőle tudjuk, hogy pezsgőzhetünk-e a szaunában, ő mutatta be a szaunashow-k világát, és képzéseibe is bepillanthattunk már.

A legtöbb szaunamester nagyjából május elejéig dolgozik, mivel a meleg idő beköszöntével sokakban csökken a szaunázási kedv. Szabó Zoltán alapesetben a nyári időszakban esküvői ceremóniamesterként, borkóstolókon és borfesztiválokon sommelierként és pezsgőkóstoltatásokon dolgozik, mivel, bár nyáron is tart szaunaprogramokat, azért jóval kevesebbre vágyik.

Most a járvány miatt minden leállt, bezártak a szállodák, elmaradnak a rendezvények, későbbre tolják az esküvőket.

– Nagyon hirtelen jött ez a változás, egyik napról a másikra fogytak el a szállóvendégek a Balatonnál és Hévízen is. Az utolsó szaunaprogramot két embernek tartottam, bevallom, elsírtam magam közben. Hirtelen rám szakadt ez az egész, és annak bizonytalanságnak a terhe, ami jön.

Az utolsó szaunaprogram egy 10 napos böjtkúra része volt, ez normál helyzetben sem könnyű a vendégeknek, fizikailag és lelkileg is megerőltető, ezért minden ilyen program tartalmaz meditációs részeket. Ennek a programnak a címe, amit már hónapokkal ezelőtt kiírtam a vendégeknek, a „Mielőtt asztalhoz ülnénk”, egyike a Molnár István, siófoki szaunamesterrel és barátommal közösen készített programoknak, és többek közt egy Pilinszky János vers van benne, ami most nagyon aktuális lett. Annyira megérintett az a rész, hogy:

,,A SOKASÁGBAN SENKI SE KERESI EGYMÁST.

AZ ATYA, MINT EGY SZÁLKÁT, VISSZAVESZI A KERESZTET,

S AZ ANGYALOK, A MENNYEK ÁLLATAI, FÖLÜTIK A VILÁG UTOLSÓ LAPJÁT.

AKKOR AZT MONDJUK: SZERETLEK.

AZT MONDJUK: NAGYON SZERETLEK.

S A HIRTELEN TÁMADT TÜLEKEDÉSBEN SÍRÁSUNK

MÉG EGYSZER FÖLSZABADÍTJA A TENGERT,

MIELŐTT ASZTALHOZ ÜLNÉNK.”

A szaunában azért jó sírni, mert a vendégek azt hiszik, csak folyik rólad a víz.

– Most hogy vagy?

– Alapvetően nagyon pozitív személyiség vagyok. A mostani kényszerhelyzetben próbáljuk a többi szaunással egymásban tartani a lelket. Indult egy szaunás kihívás a közösségi felületeken, otthonról mutatunk be törölközőlegyezési technikákat egymásnak.

– Ez azt jelenti, hogy a nappaliban legyezitek a törölközőt?

– Szó szerint. Legyezéstechnikai gyakorlatokra hívjuk ki egymást. Az egyik kolléga, Csapó Pisti a tévéjére háttérnek kirakott egy szaunát, odaültette a barátnőjét, ráirányított két hősugárzót, és így vette fel a műsorát. Én begyújtottam a kandallót, hogy meleg legyen, és előtte végeztem a gyakorlatokat. Ezekkel a műsorokkal most egyrészt tanítjuk egymást, másrészt életben tartjuk a szaunás közösséget, tartjuk a lelket egymásban, ez nagyon pozitív.

– Online lehet szaunakurzusokat tartani?

– Nem mindent. Szaunamesterség oktatáshoz az oktató személyes jelenléte elengedhetetlen. Már korábban is végeztünk felmérést a tanulók körében, ők igényelték az oktató azonnali visszajelzését, kisugárzását, tanácsát. Az elmélet mellett nagyon nagy hangsúly van a mozdulatokon, amit a legkönnyebb úgy megmutatni, javítani, segíteni, ha közvetlen kontaktban van az oktató a tanulókkal. Annak, akinek már van alapgyakorlata, ezek a videók és ötletek már tudnak segítséget, inspirációt adni, de a nulláról nem tudjuk elindítani a képzéseket.

A szauna üzemeltetői kurzust át tudjuk tenni online képzésbe, hiszen ott nem mozdulatokat mutatunk be, hanem például kályhafelépítést, 95 %-ban elméleti anyagot kell átadni a hallgatóknak.

– Korábban beszélgettünk a szaunashowkról, van erőd, időd új programok összeállítására?

– Most van idő gondolkodni, agyalni, ez az építkezés ideje. Most bőven van idő egy-egy programhoz összevágni a zenét, kitalálni a koreográfiát. Ezek a feladatok, ahogy korábban mondtam, akár napokat is igénybe vesznek egy 15 perces műsorhoz, az alap életünk napi rutinjába sokszor csak éjszaka fért bele, hogy elvégezzük.

– Ha van saját szaunánk, azt használjuk most? Segíthet a vírus leküzdésében?

– Alapvetően egy általánosítás, hogy a forró levegő megöli a vírusokat. Ez a koronavírus esetében nem bizonyított, de a szaunának rengeteg pozitív hatása van. Ha otthon van szaunánk, akár infra, akár finn, használjuk.

– Áthívhatjuk az ismerősöket is, ha nagyobb szaunánk van?

– Nem. A közösségi szaunázás most nem javasolt, se a barátokat, se a tőlünk távolabb élő családtagokat ne hívjuk át a járvány idején, akkor sem, ha normál esetben mindig velük szaunázunk. A közösségi térben nincs meg a védettségünk, a #maradjotthon a szaunázásra is érvényes.

– Miért jó most szaunázni?

– A szauna legfontosabb hatása, hogy abban a negyedórában, amikor magunkra csukjuk a szaunaajtót, ellazulunk, kizárjuk a külvilágot. Az itt töltött időt fogjuk fel egyfajta minőségi énidőnek. Olyan érzésünk lesz szaunázás után, mint amikor újraindítjuk a számítógépet. Bent a melegben nem agyalunk, ott át kell adni magunkat a pihenésnek. A szauna áthangoló hatása segít lecsendesedni, megnyugodni, az immunerősítés mellett a lelki megerősödésünkre is használjuk, ha van otthon.

– Az infraszauna hatása is ugyanilyen?

– Igen, az mindegy, hogy a finn kabinban a levegő melege adja a forróságot, vagy épp koncentráltan az infrapanelek vagy a csövek melegítik a testünket. A vegetatív idegrendszeri hatások ugyanazok, ellazulnak az izmok, megindul az izzadás, teljesen áthangolódik a testünk. Bent a szaunában sokkal nagyobb teret nyer a tudatalatti gondolkodás. Mivel a test arra áll át, hogy túl kell élni a 60-70-90 fokot, a szervezetünk elkezd átcsoportosítani, lekapcsol minden olyan funkciót, ami nem fontos. A legtöbb erőt a tüdő és a szív kapja, gyakorlatilag az ösztönök kezdenek el dolgozni. Ennek nem is vagyunk tudatában, de segít az ellazulásban és a lelki feltöltődésben.

– Mit üzensz az olvasóinak?

– Most egy olyan időszak kezdődött, amikor az emberek elkezdenek egymásnak segíteni, talán nagyobb figyelmet szentelünk egymásra. A lelki újjáépítésre is hangsúlyt kell helyezni, nincs más út, meg kell erősíteni magunkat, nem roppanhatunk össze lelkileg, akkor sem, ha anyagilag nehezebb időszak következik.

Most azt üzenem mindenkinek, hogyha nem feltétlenül kell, ne mozduljunk ki, maradjunk otthon, vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!