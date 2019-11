Megpróbálok átbújni egy tüskeszeder inda alatt, de tüskéi beleakadnak a hajamba. Így jár az, aki letér az erdei útról, s elindul az erdő rejtekét felfedezni. Visszafordulni már nem érdemes, viszont valahogy túl kell jutni az egyre sűrűbb aljnövényzeten. Arra megy az ember, amerre a vadak járnak, a nyomokból ítélve éppen szarvasok csapásán.

Az esős napok után végre napsütés köszöntött ránk, irány az erdő, hogy megörökíthessem a búcsúzó ősz utolsó, fákon hagyott „festményeit”. Ez az aszfaltról nem érhető tetten, csak ha beveti magát az ember a fák sűrűjébe. Közben egy hölggyel találkozom, két jókora gombát is hoz a kezében, s a vállára akasztott táskában is lapul néhány kalapos.

– Őzlábgomba – mondja, s a kutyáját hívja, elkalandozott az erdőben, ami persze csupa víz, hiszen az éjjel is esett. A levelek zöme már lehullott, csak néhány dacol a tölgyeken, több a bükkön. A sok eső ronggyá áztatta a leveleket, ronda barnaságát már a nap sem aranyozza sárgára. A lombhullató fenyők is vörösödő tűleveleikkel nyújtózkodnak az ég felé, az Azáleás völgybe leérve vaddisznók nyomai csúfítják el a füves területet. Mindent összetúrtak, felszaggatták a bársonyos mohát, az egyik fenyő alatt valóságos dagonyázót túrtak, amiben mocskos víz áll.

Az Azáleás völgy most is gyönyörű, egy-két bokor még dacol az idővel, sűrű sárga leveleiket most hullatják, megfestik a zöld füvet, igazán pazar látvány tárul elénk a fátyolos napsütésben.