Szabó Tünde, a Deák-szakgimnázium tanára nemrégiben Németországban hospitált

Szabó Tünde tanárnő német nyelvet tanít a megyeszékhelyi szakképző centrum Deák Ferenc Szakgimnáziumában. Az önképzés lételeme, azért is vállalkozott németországi egyéni óralátogatásra, melynek lehetőségét pályázat útján nyerte el.

A hazai Goethe Intézet és a bajor kultuszminisztérium által támogatott, úgynevezett „egyéni hospitáció” (óralátogatás) vitte a német-történelem szakos tanárnőt a hatezer lakosú Bad Brückenau városába, ahol a Realschule osztályaiban tanulmányozhatta a német oktatási rendszert. (Az iskolatípusnak nincs magyarországi megfelelője, mert Németországban a 4 éves általános iskolai képzés után váltanak a gyerekek iskolát. A Realschulét a közepes képességű tanulók látogatják, ahol 6 év után, vagyis 10. osztályban végeznek az általános közismereti képzéssel. Vizsgát kell tenniük, melynek eredménye függvényében szakmát tanulnak, vagy tovább mennek gimnáziumba, ahol 2 év után érettségizhetnek.)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A kifejezetten kelet-európai tanároknak szóló programban részt vevő kisváros Münchentől 350 kilométerre északra található, én itthonról, Győrből Fuldáig 9 órát vonatoztam, onnan még 40 percet autóztam, mire odaértem – mondja Szabó Tünde, aki november 5–17 között „járt” ott iskolába. – Az egyik ott tanító tanárnőnél volt a szállásom, reggelente együtt indultunk. A gyerekeknek naponta 8–13 óra között zajlik a tanítás az általános és a középiskola között elhelyezkedő iskolatípusban, ahol általános képzés zajlik.

Mire volt kíváncsi egy idegen nyelvet tanító tanár? Természetesen az idegen nyelv oktatására.

– A német- és történelem­órákon kívül angolórákat látogattam ennek jegyében, s láttam, a módszertanban nincs alapvető különbség a magyar és a német szisztéma között. De sokkal nyugodtabbak a tanulók, figyelnek, nincsenek fegyelmezési gondok, pedig nincs nagy szigor.

A technikai vívmányok közül kiemelte a smart televíziót a hozzá tartozó kivetítővel és kamerával.

– A digitalizáció ügyében ebben az iskolában még a WIFI általánosításának tervénél tartanak, de a kamera, ami felvesz, s le is játssza, amit szeretnének, nos, az elég hasznos, örülnék, ha nekünk is lenne. Nálunk is van interaktív tábla, de az internetelérés függvénye a használata. A Deákban a nyelvi teremben szerencsére adottak a feltételek. A szóbeli feladatok, a beszélgetések mennyisége is hasonló a miénkhez, elég sok a kommunikáció, ám tudni kell, ők, mint azonos nyelvcsaládhoz tartozók, könnyebben tanulják az angolt. A mi nyelvünk egészen más logikára épül, ezért nehezebb nekünk az idegen nyelv tanulása.

Szabó Tünde szép és igényes tankönyvekkel találkozott, amelyeket a munkafüzet mellett a tanárok egyéni fe­ladatlapokkal egészítenek ki.

– Reggelente sorban állás van a fénymásolóknál a tanáriban. Az oktatók előző nap maguk állítanak össze feladatsorokat a tananyaghoz.

Kiderült, a házi feladat komoly dolog, ha valaki nem készíti el, péntek délután az iskolában marad, pótol, méghozzá új feladatokkal.

– A péntek délután azért kell a gyerekeknek, inkább érdemes megírni a házit, nem olyan sok. A szankció hatásos.

Még egy szó a nyelvtanulásról.

– A szókincs és a nyelvtan összekapcsolódik, mindkét országban, amit mi is hatékonyan alkalmazunk.

A látogatót meglepte, hogy nincsen kötelező olvasmány, de sok kortárs szöveget is kapnak a gyerekek, amivel ismerkedhetnek. Ottjártakor a németórán (azaz az irodalom- és nyelvtanórán) éppen a Momo szerzőjének, Michael Endének egyik írását használták fel az szöveg-összefoglalás módszertanának elsajátításához.

Bad Brückenauban magyar, lengyel és orosz bevándorlók élnek, hallom érdeklődésemre a tanárnőtől, a színes bőrű és az arab menekültek a nagyvárosokban fordulnak elő.

A diplomáját Egerben, Veszprémben és Pécsett megszerző, 1994 óta tanító Szabó Tünde eddig négyszer járt az általa tanított nyelv használati területén, jövőre pedig Bécsbe visz egészségügyi, faipari szakágon tanuló diákokat. (Megjegyzendő, a már végzett tanulói közül számosan élnek, dolgoznak német nyelvterületen, s biztosan sokszor eszükbe jut: jó volt komolyan venni a németórát.)

Az iskolai élet? Szembeszökő a szelektív hulladékgyűjtés: minden osztályban ott vannak a négyféle szétválogatásra alkalmas gyűjtőedények.

A pályázat szakmai tapasztalatcseréje mellett lehetőség nyílt kirándulásra is: Szabó Tünde vendéglátóival ellátogatott a városhoz közel, félórás autóútra lévő Point Alphához, amely a II. világháború után kialakult keleti és a nyugati országrész egyik orosz és amerikai zónát elválasztó határátkelője volt. Ezenkívül láthatta I. Lajos egyik nyári rezidenciáját, vele szemben a bajor király akkori szeretőjének kialakított nyári lakot.

Hazatérve pedig megerősödött abban: faipari, egészségügyi, pedagógiai szakmai nyelvet erősítő, évi 10 órás speciális szakmai tartalmú tananyagot készít a deákos tanulóknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS