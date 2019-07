Szabadban vagy fedél alatt: az autó tárolása

Zalaegerszeg Sokan tárolják az autójukat a szabad ég alatt, különösen garázs híján, mert nincs rá hely vagy pénz. Ha azonban ilyen korlátok nincsenek, érdemes megfontolni a tárolót, hosszú távon megéri.

Az időjárás komoly megpróbáltatásoknak teszi ki a járműveket, ami miatt az élettartam is csökken. Nem véletlen, hogy a használt autók piacán a garázsban tartott példányokat magasabb áron kínálják. A legkisebb gond, amit a szabadban tárolás okozhat, a szín fakulása, ám ennél komolyabb károkat is okozhat a váratlan vihar vagy természeti csapás.

Legyen tél vagy nyár, minden évszakban változatos kihívásokkal kell szembenéznie az autónak. Először is az erős napfény jelentősen fakíthatja a fényezést. A hőség a gépkocsi belső tereiben felerősödik, így kánikulában a műanyag alkatrészek is tönkremehetnek. A csapadék, nagy mennyiségű hó vagy a jégeső azonban ennél nagyobb veszélyt jelent. Különösen igaz ez a jégre, ami horpadásokat, karcolásokat hagy maga után.

Az állatok is kellemetlen meglepetések okozói lehetnek. a kint tartott autókra. Az autóra piszkító madár gyakran bosszú forrása. Az ürüléket minél hamarabb célszerű eltávolítani, mivel lemarhatja a festéket. A hideg hónapokban pedig az állatok menedéket keresnek az időjárás viszontagságai elől. Erre a kiválóan alkalmas számukra az autó csomag- vagy motortere. S ha már ott járnak, enniük is kell, ezért gyakran vesznek kóstolót, amivel kárt tehetnek a burkolatokban, alkatrészekben, csövekben, kábelekben. Mindezek elkerülésére érdemes elgondolkodni, hogy tető alá vigyük a járművet. Igen, de mennyiért?

A jelenlegi általános szabályozás szerint nem kell engedély annak a nem emberi tartózkodásra szolgáló építménynek az építéséhez, átalakításához, felújításához, valamint bővítéséhez, ha mérete nem haladja meg a nettó 100 köbméter térfogatot és a 4,5 méter gerincmagasságot. A szabályok helyi szinten eltérők lehetnek, ezért érdemes az illetékes önkormányzatot felkeresni a lehetőségek miatt. Nem hagyható figyelmen kívül a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv sem, valamint más hatósági előírások rendelkezéseit is észben kell tartani a tervezésnél. Az sem mindegy, hogy zárt garázst vagy nyitottat, tehát beállót készíttetünk. Ha már tervezés: alapos átgondolást igényel ennek a látszólag egyszerű helyiségnek, épületnek a megvalósítása – vonatkozik ez az utólag megépített autótároló helyekre. Adott egy telek, ezen először is meg kell határozni, hol helyezkedjen el az épület vagy a beálló. Akkor optimális a hely, ha közel található a ház bejáratához, egyszerűen lehessen megközelíteni. Az épület tájolása is figyelmet igényel, hogy minél kevesebb napsugárzás érje az autót. Ezenkívül az épület nagysága is fontos kérdés: csak az autót szeretnénk tárolni benne, vagy a bicikliket, kerti szerszámokat is? A méretet ezekhez kell igazítani: érdemes már a tervezésnél elgondolkodni azon, hogy minek hol lesz a helye. Az alapterület azért is kérdéses, mivel az évek alatt lecserélhetjük az autót akár többször is, ezért nem érdemes szűkmarkúan kiszámolni a helyet.

Beálló esetében az autó méretével számolunk: két és félszer öt méteres területre legalább szükség lesz egy járművel számolva. A fedett beálló egy délután alatt felhúzható, és a költségeket tekintve is a legolcsóbb megoldás: tetejét jellemzően lemezből készítik, tartóoszlopait pedig fából vagy fémből. Ha az oldalát is elkészítenénk, OSB-lapban, azaz háromrétegű, faforgácsból préselt elem felhasználásában is gondolkodhatunk.

A garázstervezéshez nem szükséges építészmérnököt felkérni – ha például beállóról van szó, azt mi magunk is papírra vethetjük. Statikai szempontok miatt vagy komolyabb szerkezeteknél azonban ajánlott segítséget igénybe venni.

A házzal egybeépített garázs praktikus megoldás, ahogy a téglából felépített különálló épület is, ám egyik sem olcsó. Érdemes alaposan elgondolkodni a garázs helyett beálló építésén, hiszen milliós különbségek is előjöhetnek: téglaépítésű garázsra legalább 3,5 millió forintot lehet szánni, az árért cserébe azonban nagyobb biztonságban tudhatjuk kocsinkat.