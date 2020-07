SUP deszkán fedeztük fel a Keszthelyi-öböl titkos, eldugott részeit

Tudod, hol folyik a Zala a Balatonba? Gyere, megmutatjuk! Vízitök, tavirózsák, kormoránok, hattyúk és végtelen nádas. Ez is a Balaton!

Ha már jártál a Balaton nyugati csücskében, minden bizonnyal átautóztál vagy vonatoztál a Fenékpuszta melletti Zala hídon. Sportos nyaralók biciklivel is áthaladhatnak rajta, hiszen itt vezet át a Balatoni bringakörút is. Egy pillanatara látjuk a híd alatt kikötött halászcsónakokat, megfordul a fejünkben, hogy milyen romantikus lehet itt a vízen ringatózni. Ha bicajjal vagyunk, megállunk egy gyors fényképre, elmélázunk azon, hol találkozhat a folyó a Balatonnal, majd haladunk tovább.

Mi most megnéztük SUP-pal, pontosan hol van a torkolat, és mondanom sem kell, hogy egy elvarázsolt mesevilágba csöppentünk.

Mivel a Balatont keresztben nem evezhetjük át, csak az évente egyszer megrendezett, szervezett Balaton-átevezésen Fonyód és Badacsony között, így a keszthelyi Helikon strandot választottuk indulási helyszínnek, és a nyugati part menti nádasok mellett eveztünk el Fenékpusztáig, majd vissza.

Előkészületek

Ha van saját SUP deszkád, azzal egyszerűbb megoldani a nem vezetett túrázást, ha nincs, akkor válassz egy olyan kölcsönzőt, ahol egész napra tudsz magadnak SUP-ot bérelni.

Egy hosszabb SUP túrára csak akkor indulj el, ha már van gyakorlatod, ha könnyen tudod irányítani a deszkát, és úszni is tudsz.

Itt mindent megtudhatsz, mi alapján válassz magadnak saját SUP deszkát!

A SUP deszka felpumpálása tökéletes bemelegítés az evezés előtt, ha közel 30 fok van, akkor sokat segítenek a vízparti fák, árnyékukban kevésbé érezzük a hőséget.

Ha hosszabb időt töltesz a vízen, mindenképp gondoskodj az UV védelemről és a folyadék utánpótlásról. A naptej mellé javasolt egy laza kalap és akár hosszú ujjú UV szűrős póló is.

A vízhatlan táskádba csomagolj némi elemózsiát, csokit ne, mert az nagyon hamar felolvad! Célszerű jégakku mellé tenni a vizedet, vagy lefagyasztani indulás előtt, mert gyorsan melegszik. Gondoskodj a szemét begyűjtéséről is, eszedbe ne jusson banánhéjat vagy szalvétát a Balatonba dobni. Ha odafelé elbírtuk a szendvicset, visszafelé sem lesz nehezebb a táska a maradéktól.

Legyen nálad feltöltött vízhatlan telefon, töltsd le a vízi mentők applikációját, és bár nem kötelező, de mentőmellényt is vigyél magaddal. Elsőre viccesen hangzik, de a vízen is igazoltathatnak a rendőrök, tehát a személyi okmányaid is legyenek nálad.

Egy hosszabb túrára ne indulj el egyedül, és legyenek ismerősök a parton, akik tudják, merre eveztek, nekik jelezd, mikor várható a partraszállásotok.

A Google Maps térképpel is előre megtervezheted az útvonalt, és kalkulálhatod a vízen töltött időt.

Természetesen számolj azzal, hogy néha csobbanni fogsz a Balatonba, és aztán mozdulatlanul ringatózol a vízen a deszkádon fekve, de ilyenkor egy-egy üzenettel be is jelentkezhetsz az ismerősöknél vagy a közösségi oldalakon

A túra

A Helikon strand tökéletes vízre szállási hely, néhány evezőcsapás után már magunk mögött hagyjuk a strandolókat, aztán a vízibicikliseket is, és meglepő módon ebben az öbölben vitorlás is kevés.

A part mentén haladunk, 100-200 méterre távolodva a vízen.

Keszthely és Balatonberény között nincs lakott terület, ez a Zala folyó torkolatig egy nagyjából 6,5 km hosszú nádasokkal szegélyezett, természetes partszakasz, a pecások és a vízimadarak birodalma.

Az első látnivaló a Keszthelyi-öböl és a Keszthelyi-hegység, a part menti óriáskerék tökéletes tájékozódási pontnak is.

Az első helyen, ahol úgy tűnik, be lehet evezni a nádasba, be is kanyarodunk, kb. húsz perce vagyunk vízen, és már csak a csendet és a természet hangját hallani.

Mutatjuk videón:

A teljes cikket a likebalaton.hu oldalon találja!