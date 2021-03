Stresszoldás a természet patikájával – íme a legjobb gyógynövények

A legtöbb ember életét megnehezíti a stressz. A feszültséggel teli hétköznapok, a váratlan nehézségek, a munkahelyi gondok vagy éppen a családdal kapcsolatos teendők időről időre a fejünkre nőhetnek, és előfordulhat, hogy segítségre van szükségünk. A természet gyógyszertárában érdemes ilyenkor nagy leltárt csinálni, mert sok hasznos gyógynövény áll a rendelkezésünkre a stresszoldásban. Most elmondjuk, melyek ezek, s mit érdemes tudni róluk.

Levendula

Az egyik legismertebb, sokak által kedvelt gyógynövény a levendula. Nemcsak szépsége, sötét- vagy kékeslila virágai, hanem a növény illata is lekötelezi a rajongóit. Sokoldalúsága az egyik legnagyobb erénye a gyógynövénynek, amivel fűszerként és a kert díszeként is igen gyakran találkozhatunk. A levendula értékeit már az ókori Egyiptomban is ismerték. Számos tulajdonsága közül kiemelkedik, hogy nyugtató hatása van, javítja az emésztést, és görcsoldóként is számontartják. Virága forrázva teaként fogyasztható, feszültségoldásra, álmatlanságra kiválóan alkalmas. A levendulából készített illóolaj is népszerű; ha a fürdővízbe csepegtetjük, kellemes relaxáló hatást érhetünk el vele.

Galagonya

A piros bogyós növény, a galagonya az egyik legbiztonságosabb gyógynövény. Gyümölcseit nem fogyasztjuk nyersen. A növény virágos hajtásának végeiből készített forrázat az egyedülálló hatása miatt megkülönböztetett figyelmet érdemel. A galagonyát univerzális szívgyógyszernek is nevezik szíverősítő és szívnyugtató hatása miatt. Hatóanyagai serkentik a szívizom vérellátását, javítják a szívizomsejtek aktivitását. Emellett értágító és vérnyomáscsökkentő, enyhíti a keringési problémákat. Nyugtató, altató hatása is ismert, az álmatlanságban szenvedők gyakran alkalmazzák. Mivel a galagonyában lévő anyagok a központi idegrendszerre hatnak, kezelhető a gyógynövénnyel a szorongás és a szapora szívdobogás is. A hangulatváltozások és a hőhullámok tüneteinek enyhítésére pedig a változókorban lévő nőknek ajánlják.

Citromfű

A citromfűteát a növény leveléből készítik. Idegnyugtató, görcsoldó hatású, csökkenti a stressz tüneteit, oldja a szorongást. Gyomor-, bél- és szívbántalmak kezeléséhez is alkalmazható. Alvászavar és fejfájás esetén is fogyasztható, és a kezdődő, enyhe depreszszió kezelésében is segíthet. A citromfű javítja az emésztést, és izzasztó hatása is ismert. Az illata kellemes, nem véletlen, hogy számos teakeverékben megtalálható, de önmagában is sokak kedvence.

Macskagyökér

Az egyik legismertebb természetes nyugtató gyógynövény a macskagyökér. A benne található hatóanyagok nyugtatják az idegrendszert, csökkentik a stressz tüneteit, elősegítik a pihenést még azok esetében is, akik kóros alvászavarban szenvednek – ráadásul mindezt tompító hatás nélkül teszik. Az viszont fontos, hogy a javallott mennyiséget nem szabad túllépni a macskagyökér esetében, így az elhagyása sem járhat tünetekkel.

Kamilla

Bár elsősorban gyulladáscsökkentő hatásáról ismert, a kamilla kitűnő nyugtató és stresszoldó gyógynövény. Ha este fogyasztjuk, segíthet az elalvásban, s a zavartalan pihenést is támogatja. Ha párologtatjuk a kamillafőzetet, vagy a fürdővízbe öntjük a forrázatát, csökkenthetjük az ingerlékenységet és az idegességet. A kamilla nemcsak megnyugtat, de el is lazít, így az enyhe, korai depresszió kezeléséhez is segítségül hívható. A kisgyerekek és az idősek is fogyaszthatják a népszerű gyógynövényből készült teát.

Orbáncfű

Az orbáncfű az enyhe depresszió kezelésének egyik természetes támogatója, segít elérni az érzelmi egyensúlyt. Jótékony hatását klinikai kísérletek igazolják. Antibiotikus hatása van, gyulladáscsökkentő, májvédő. Az orbáncfűtea fogyasztása védi a nyálkahártyát, elősegíti a sejtek és a bőr regenerálódását. Olajos kivonata hozzájárul az égési sebek és fekélyek gyógyulásához. Ahogyan a legtöbb gyógynövény esetében, az orbáncfűnél is figyelni kell arra, hogy mennyit fogyasztunk belőle.

Golgotavirág

A szorongásos tünetek kezelését a golgotavirág segítheti. A gyógynövénynek nyugtató hatása van, oldja a depressziós hangulatot és a stresszt, s az állandó idegesség és az alvászavar megszüntetésében is gyakran kap szerepet. Összetevői révén nem alakul ki függőség a fogyasztásakor.

Hársfa

A hársfa virágának számos kedvező élettani hatása van, többek között az, hogy enyhe nyugtató és idegcsillapító. Az álmatlanságban szenvedőknek igen hasznos, fokozza a szervezet ellenálló képességét, enyhíti a torokfájást, és nyákoldó is. Pozitívan hat az emésztőrendszerre, és görcsoldóként is alkalmazható. Nagyon szerencsések vagyunk, amiért ilyen sok gyógynövényt segítségül hívhatunk a stresszoldáshoz. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen gyógynövények használatának, adott esetben együttes fogyasztásának meghatározó szabályai lehetnek, amelyek be nem tartása az egészségre is káros lehet. Ezért minden esetben érdemes konzultálni a kezelőorvossal arról, milyen gyógynövényeket és gyógyszereket szabad vagy nem szabad együtt fogyasztani.