Sminkelés a koronavírus idején – Karda Jázmin tippjei

Karda Jázmin tetoválóművész és sminkmester korábban a Tündérszépek 2020 szépségverseny zsűri tagjaként is segítette munkánkat. Most pedig az arcmaszk miatt fellépő kellemetlenségekkel kapcsolatban adott hasznos tanácsokat a hölgyeknek, s persze mesélt az őszi aktuális sminktrendekről is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Ezek egyik alapfeltétele, hogy mindig tiszta bőrfelületre kerüljön a smink. Mint ismert, minden közösségi használatú zárt térben viselni kell a szájat és orrot egyszerre eltakaró arcmaszkot. A maszk alatt a bőr extra megterhelésnek van kitéve, hisz’ a nedvességtől irritált lesz, kipattogzik, ezért a hölgyeknek ebben az esetben különösen óvni kell az arcbőrüket. – Több gyártó is készít úgynevezett primer-t vagyis sminkalapot, melyet még az alapozó előtt kell az arcra felvinni, így pedig az arcon tartja a sminket – fogalmazott Karda Jázmin sminkmester. – Majd ha elkészülünk, egy mattító púderrel és egy sminkfixáló spray-el kell lezárni a folyamatot. Mivel a maszk mögül csak szem látszik, így arra kell helyezni a hangsúlyt. A szemöldök kihangsúlyozása mellett választhatunk például műszempillát, míg az ajkakra pedig rúzs helyett ápoló balzsam kerüljön. Karda Jázmin szerint a tökéletes smink a szépen ápolt bőrön mutat a leginkább. Aki valamilyen alkalomra készül, vagy épp egy szabadtéri eseményen vesz részt nem kell lemondania az egész arcon ragyogó sminkekről sem. – Ősszel visszatér a divatba a pirosítók korall árnyalata, s a hűvös, száraz levegőben a hölgyeknek figyelniük kell a megfelelő hidratálásra is – folytatta. – Hölgyeim! Semmiképp ne fulladjunk bele a púderes dobozba, a lágy és természetes fedésre törekedjünk. Divatba jönnek a bronzos barnás árnyalatok, ezekkel emelhetjük ki a szemünket. Emellett végtelenül variálható szemkontúrozási technikákkal lehet még színesíteni a szemet, nagyon divatos a pink kontúr. Illetve a természetesen formázott, vastag szemöldök. Örök klasszikusok, a füstös szemek, de a fekete helyett az arany és a bronz csillogó színek kerülnek előtérbe. Ízléses elkészítésükhöz nyugodtan kérhetjük sminkes tanácsát, hiszen jobb ügyesen begyakorolni a mozdulatokat. A korábbi fesztivál szezonról megmaradtak az arany, illetve a ragyogó lila csillámporok, melyek az alkalmi sminkek elengedhetetlen kellékei. A matt ajkak időszaka lejárt, a selyemfényű és a még fényesebb kerülhet előtérbe. Például választhatunk sötét bogyós gyümölcsökre emlékeztető színűtől egészen a barnás árnyalatokig sokfélét.