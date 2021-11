Skelleftea: Toronyház épült fából

A fa időtlen idők óta az emberiség egyik legfontosabb építőanyaga. Mostanra azonban, a toronyházak korában a beton sokkal fontosabbá vált. Pedig ennek nem kellene így lennie, ahogyan erre Skelleftea városa remek példát mutat – írja a köpönyeg.hu.

Ezt ne hagyja ki! Bige László totális háborút hirdetett a kormány ellen

Az, hogy mennyire szeretnek a svédek fából építkezni, Skelleftea városában is nagyon jól látszik. Itt ugyanis egy toronyházat építettek fából, pontosabban ragasztott, rétegelt és keresztsíkosított fából. Előbbinek súlyához képes a teherbírása az acélét is felülmúlja, míg utóbbi a derékszögben elforgatott rétegeknek köszönhetően minden irányban rendkívül stabil. Sőt, a városban az iskolák, középületek, de még a közúti híd is fából készült.

Tény, hogy a toronyházhoz acélra is szükség volt, valamint a felső szinteken betont is használtak, hogy csökkentsék az épület kilengését, de még így is sokkal környezettudatosabb megoldás, mint egy beton- és acéltorony. Az elkészülési idő egy teljes évvel rövidült, továbbá kevesebb a por és a zaj, és persze a károsanyag- kibocsátás is. Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fát kezelni kell, védeni a kártevőktől, ragasztani, legyártani. A vegyi anyagok és a felhasznált energia azonban még így is lényegesen kevesebb terhelést jelent, mint egy ,,hagyományos„ toronyház esetében.