Rossz, vagy csak hiperaktív a gyerek?

Rakoncátlan a gyereke? Nem figyel a tanórákon? Netán izgága? Nem biztos, hogy egyszerűen rossz. Lehet, hogy „csak” ADHD karaktere van.

A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, az ADHD, nem új keletű divatprobléma. Nem betegség, nem fejlődési zavar, nem fogyatékosság. Azonban egyértelműen megállapítani, valóban ezzel küzd-e a magzat, a csecsemő, a gyermek vagy a felnőtt, meglehetősen nehéz.

Magyarországon mindössze egy helyen, a budapesti Bethesda Gyermekkórházban működik ADHD Centrum, ahol a figyelemhiányos, hiper­aktív fiatalokat kezelik. Akad bőven teendője az intézmény szakembereinek, mivel nem csak a kisebb-nagyobb gyermekek terápiáját végzik. Azok a szülők is tanácsadásra szorulnak, akiknek ilyen karakterű csemetéjük van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezt Sorompóné Fléger Ildikó, a Bethesda Gyermekkórház főnővére, művészetterapeutája, szülőcsoport-vezetője mondta, aki nemrég Nagykanizsán tartott előadást az ADHD-ről.

– Amerikában már fél évszázaddal ezelőtt is kezelték a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart. Nagy-Britannia szintén előrébb jár az ADHD területén. Hazánkban mindössze tizenöt éve kezdtük el gyógyszerrel orvosolni e karakterrel rendelkező gyermekeket – bocsátotta előre a szakember.

Más az a gyerek, aki figyelemhiányos és hiperaktív, mint a többi kortársa. Ám sokszor csak felnőtt korban derül ki, mi volt a mássága oka. Sorompóné Fléger Ildikó szerint legtöbb esetben egyszerűen ráragasztjuk a lurkóra, hogy valamelyik rokonra hasonlít. Tény, örökletes génről van szó az ADHD esetében. Azonban nem minden esetben „mutatja” meg magát a karakter. Vannak dolgok, amik egyszerűen „bekapcsolják” idővel a gyerekben mindezt.

– Folyamatosan mocorog a baba az anya pocakjában, keresztben fekszik, amik utalhatnak ADHD-ra – folytatta a terapeuta. – Nagyon stresszes lelki állapot, nehéz szülés is kihozhatja a babából a hiperaktivitást. Nem szívesen eszik a gyerek, nehezen alszik el, többször ébred, alig altatható, szabadulna a babakocsiból. Ezek nagyon beszédes tünetek. Ám a csecsemőknél nem érdemes ezt diagnosztizálni, mivel lehet egyszerűen rossz kötődésű. Konkrét eredményt adhat viszont egy MR-vizsgálat. A figyelemhiányos hiper­aktivitásnál látszik, hogy a frontális lebeny teljesen más fejlődési szakaszban van, mint ahogy egy adott fejlődési korban kellene lennie a gyereknél. Pontos diagnózist viszont csak pszichiáter adhat, aki más szakterületeket igénybe véve állapíthatja meg az ADHD létét.

Azonban MR-vizsgálatig eljutni korántsem egyszerű, ezért figyelni kell, már pár éves gyereknél is a jellemző, beszédes tüneteket, amik azért nem olyan egyértelműek. Sorompóné Fléger Ildikó hangsúlyozta: az ilyen gyerekek fejlődésében több területen elmaradások vannak, ám sokuknál kimagasló az intelligencia. Belevalóak, semmitől sem félnek, vakmerőek, talpraesettek, vészhelyzetben kiváló a megoldókészségük. Ők azok a gyerekek, akik a játszótéren királyi helyzetben vannak, amolyan csapatvezetők. Mindenben részt vesznek. Folyamatos adrenalinra van szükségük.

– A csokifüggő is sok köztük – folytatta a szakember. – Sokszor még illatról is megérzik, hol az édesség, ha eltesszük egy fiókba. Bámulatos képességeik vannak, amiket olykor megmosolyog a környezet, vagy épp szörnyülködik rajtuk, netán csodálattal tekint rájuk. Ugyanakkor iskoláskorban, egy pedagógus már jobban ráláthat arra, ADHD-ről van-e szó. Kijelenthető, minden osztályban akad legalább egy ilyen gyerek.

Probléma-e, vagy sem a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar? Egyértelműen nem lehet kijelenteni pro vagy kontra. Amennyi áldása van, ugyanannyi átka is, tekintve, hogy az ingerkeresés miatt agresszív is lehet a gyerek. Vagy álmodozó, ami a tanulást, a munkát nehezíti. Ami nem jó hír: nem lehet kinőni az ADHD-t.

– A karakter viszont az évek múlásával átalakul. A lányoknál például figyelemzavarral indul legtöbb esetben, kamaszkorban, a hormonok hatására, ingervadászattal társul. Mindkét nem hamarabb lesz érdeklődő szexuális téren is, mivel ez is pozitív ingereket ad nekik. Az abortuszok nagy része is ADHD-s gyerekeknél van, csakúgy, mint a korai családalapítás. Ezek miatt is kezelni kell a karaktert, ám tévedés azt hinni, hogy a nyugtató jelent megoldást. Attól még inkább pörögnek – szögezte le Sorompóné Fléger Ildikó.

Ezért olyan gyógyszerekre van szükségük, amik élénkítő hatással bírnak. Amolyan pörgető medicinákra, amik kábítószer-tartalmúak. Marihuánát tartalmaz az a készítmény, amit otthon az ADHD-ra írnak fel leggyakrabban. Persze, nem lesz drogfüggő a gyerek vagy a felnőtt. A mellékhatások is minimálisak.

– Akkor lesz csend és nyugalom a figyelemhiányos gyerek és a környezete életében, ha ilyen gyógyszert kap – emelte ki Sorompóné Fléger Ildikó. – Amíg saját magukat nem tudják szabályozni, kontroll alatt tartani az ADHD-s fiatalok, csak ez jelenthet megoldást. Enélkül szenved a tanórákon, tekintve, hogy maximum húsz percig tud figyelni. A gyógyszeres terápiát kiegészítheti, netán megelőzheti, ha sportol a gyerek. Nem azért, hogy kifáradjon, hanem mert a mozgás dopamint termel, és érleli az agyukat is.

Sorompóné Fléger Ildikó hozzátette: nem kell kétségbe esni, ha hiperaktív a család szeme fénye. Lehet kezelni, a pozitívumait kihozni. Híres színészek, köztük Brad Pitt, Whoopi Goldberg és Dus­tin Hoffmann is ADHD-sok, és még profitálnak is e karakter előnyeiből.