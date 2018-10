Retró Skoda 100-as – sportosan – A külső és a beltér is megváltozott az öt évig tartó munka végére

Egykor a hazai utak gyakori vándora volt a Skoda 100-as, aminek egyik példányát sportosra hangolva a zala­egerszegi Birkás Dániel újította fel.

A szerszámkészítő szakmát tanult fiatalember idősebb gépjárművekhez fűződő von­zalma barátjának, Szummer Zsoltnak köszönhető, akinél egy Trabant felújításával ismerkedhetett meg. A Skoda felé pedig másik barátja, Bejczi László hatására fordult.

– Ezt az autót egyszerű szerelni, most is találni hozzá alkatrészt, és a 100-as modell formája is megtetszett – sorolta az érveket a 30 éves szakember. Azt is elárulta, a hagyományos formát sportosan felfrissítette. Az 1977-ben gyártott S 100-as 2011-ben szolnoki tulajdonosától Birkás Dánielhez kerülve „elemeire bontódott”.

– Mindent felújítottunk rajta, az ajtók alja, a kerékdobbetétek belső fele elrozsdásodott, a lakatosmunka után üregvédelmet kapott, aztán teljesen új festés következett – mondta.

Új futóművek kerültek alá, hátra a Skoda 120-asból, míg előre a Skoda sportos változatából, a Rapidból. Ezzel stabilabbá, biztonságosabbá vált az autó. Az S 100-asban eredetileg egyliteres motor dohogott, de a Szolnokról tréleren érkező példányban már a 120-as típusé volt. Ez is átesett a felújításon, sportkipufogót, dupla torkú karburátort kapott, ami pár lóerő pluszt ad a teljesítményhez, a nyomaték pedig ötfokozatú váltón jut a hátsó kerekekhez. Emiatt a középső merevítő alagutat át kellett alakítani, mert az eredeti S 100-asban csak négy fokozat dolgozott, és az rövidebb házban is elfért. Mivel a hűtő előrekerült, a csomagtér tetején szellőzőnyílások engedik át a levegőt. A belső is átalakult. A műszerfal a Skoda 110 R Coupéból érkezett, a sportos kagylóülések négypontos biztonsági övet is ki tudnak szolgálni.

Öt évig tartott a felújítás, átalakítás, tudtuk meg Birkás Dánieltől, aki azt is elárulta, közben egy Skoda 120 Garde is megújult a kezei között, a műhelyénél pedig már várakozik az újabb Skoda a rekonstrukcióra, egy 120-as modell.

A sportos külsejű Skoda S 100-as az ünnepi alkalmak járműve, családi kirándulásokra, illetve veterántalálkozókra gurulnak vele, és szintén ez volt az esküvői parádés kocsijuk.

És némi történelem: a csehszlovák Skoda a farmotoros konstrukciót, az 1000 MB-t 1964-ben mutatta be, amikor néhány gyártó – NSU, Volkswagen, Fiat, Renault – még készített autókat hasonló elrendezéssel, de az új típusokon már látszott, nem ez a jövő útja. A gyártása azonban olcsóbb volt a már terjedőben lévő orrmotoros, elsőkerék-hajtású autóknál, ezzel eldőlt a fejlesztés iránya. A Skoda 1000 MB-t öt évig gyártották, 1969-ben jelent meg utódja, a Skoda S 100-as.

Az újdonság az első tárcsafék és az új belső tér volt, de a karosszéria csak látványában változott, a motor pedig szinte semmit. Ennek a hűtési rendszere is hagyott kívánnivalót maga után, pláne, hogy a radiátor hátra, a motortérbe került. Fogyatékosságai dacára a Skoda S 100-as komoly sikereket ért el, az első olyan autó volt Csehszlovákiában, melyből egymilliónál nagyobb példányszámban gyártottak. A gyár 1970-ben újabb modellel bővítette a 100/110-es szériát, megjelent a 110 R modell, másként a Rapid. A 110 R 2+2 üléses sportkupé volt 52 lóerős motorral. A 100/110-es típusok a gyártásuk éveiben kisebb változtatásokon estek át. A legtöbb 1973-ban történt: generátort, kétfokozatú fűtőventilátort, külső ajtókilincseket, segédfényszórókat kapott elöl halogén izzókkal.

Az S 100-as utódjában, az 1976-ban megjelent S 105/120-asban a hűtő az orrba került, ami megnövelte a hűtőfolyadék töltési mennyiségét, és újabb hibaforrást teremtett. Az 1981-es Skoda 120 L típus alapján fejlesztették ki a 110 R utódaként a Skoda Garde-t, átvéve a 120-as karosszériájának első részét. Pár évvel később, a négyajtós Skoda 120 1984-es modellfrissítése a kétajtósnál is megjelent, s már az új 1,3 literes motor is bekerült az autóba. Ezt Rapid 130-asnak nevezték.