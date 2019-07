Rengetek jó bulit és forróságot ígér a július Zala megyébe!

Már volt időnk hozzászokni a forrósághoz, ám a jó bulik csak a nyár második hónapján jönnek! Te felkészültél?

Mutatjuk az időjárást!

Arról már írtunk, hogy július első napja már hőségriadóval indít, s úgy tűnik a későbbiek folyamán is gyakran számíthatunk 30 foknál magasabb hőmérsékletre. Az accuweather.com szerint túlnyomó részt forró lesz a hónap, de gyakori lesz az eső. A viharok leginkább július végén csapnak majd le ránk. A legmelegebb nap július 8-a lesz, 34 fokkal, míg a leghűvösebb 27-e fokkal.

Színes programok várnak!

Ha imádod a fesztiválokat, akkor van egy jó hírünk! A szomszéd megyében, július 9-13 között lesz a 10. Alterába Fesztivál Körmenden a Rába partján. Fellép többek között a Vad Fruttik, a Belga valamint a Punanny Massif is, ráadásul a zalai Teabag zenekar sem marad ki a buliból. A jegyeket a Zalai Hírlap zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodájában is megvásárolhatod.

Július 5-7-ig indul Keszthelyen a Keszthelyfeszt, amely 5 színpadon 24 koncerttel várja az érdeklődőket. A Fő téri Keszthely nagyszínpadon fellép többek között Caramel, a Bagossy Brothers Company, valamint az Irie Maffia. Aki inkább a jazz és akusztikus zenét szereti jobban, az se csüggedjen: a stílust Micheller Myrtill, Farkas Gábor Gábriel, Hajdu Klára, és Zolbert is képviseli. A Gyermekliget miniszínpad a gyermekkoncertekkel készül a legkisebbeknek, de lesz játszóház, bábelőadás és játékparkok is a Várkertnél. Bővebben ITT tájékozódhat.

A zalaegerszegiek igazán szerencsések, hiszen júliusban több fesztivál is megrendezésre kerül a városban. Az ország legnagyobb sportfesztiválja, a Restart fesztivál július 4-től 7-ig, sportversenyekkel, az ismeretterjesztő előadásokkal, valamint fergeteges bulikkal várja a nagyérdeműt. Július 20-án a zalaegerszegi Apáczai Csere János Művelődési Központ Kánikula Fesztiváljára is sor kerül, ahol nemcsak sörivő versenyen lehet részt venni, de koncertekre és táncos bemutatókra is sor kerül.

Mégtöbb eseményért figyeld folyamatosan frissülő programajánlónkat!

Jeles napok

Július 6. – A csók világnapja

Július 12-13. – Cirkuszok éjszakája

Július 13. – Vasutasnap

Július 23. – A strandok éjszakája