Rendhagyóan készül az ünnepekre a Zalai Táncegyüttes

A járványügyi helyzet miatt sokakhoz hasonlóan rendhagyó módon hangolódik az ünnepekre idén a Zalai Táncegyüttes. Közösségi oldalukon naponta új videóval örvendeztetik meg közönségüket.

A néptáncosok december elsejétől képzeletbeli adventi ablakokat nyitottak a világra. „Éltetjük a magyar hagyományokat” – ez a mottója a sorozatnak. Naponta új produkciót töltenek fel, így eddig láthattunk többek között kalotaszegi legényest, szentbenedeki csárdást, szatmári asszonyverbunkot, hallottunk népdalt, valamint mesét a kismalacról és az öregemberről. Kemes Laura, a Zalai Táncegyüttes tagja az ötletgazda, aki arról tájékoztatott, hogyan valósítják meg a 24 részes videósorozatot.

– Az első hét sűrű volt, most érjük utol magunkat – mondta Laura, a csoport egyik jelenleg futó projektjének szakmai vezetője. – Mindig más helyszínt választunk. Voltunk már a Dísz téren, a Gébárti-tó mellett, erdős részen, és még rengeteg új hellyel készülünk. Igyekszünk változatossá tenni a videókat. A koncepció megvolt, a témákat előre kiválasztottuk. Hónapok óta nincsenek műsoraink, nem tudunk fellépni, pedig nekünk a színpad és a közönséggel való kapcsolat a lételemünk. Nincsenek színházak, karácsonyi vásárok, annyi mindent elvett tőlünk a vírus, szeretnénk egy kicsit visszaadni, örömet szerezni az embereknek, és együtt megélni a karácsonyi készülődés hangulatát. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, örülök, hogy ennyien megnézték a kisfilmeket. A nézők izgatottan várják, mi lesz a másnapi meglepetés. Ismeretlenül is ránk köszönnek az utcán, és mondják, mennyire tetszett nekik a pár perces műsor.

Szerencsések vagyunk, jó a csapat. Bármilyen ötlet merül fel, az egész együttes kiveszi a részét a munkából.

– Hogyan változott a próbák menete, kivel lehet együtt dolgozni?

– Márciusban online oktatás volt, akkor a teljes karantén miatt úgy oldottuk meg az együttes próbáit – kapcsolódott a beszélgetésbe Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes művészeti vezetője. – A Körtánc Alapfokú Művészeti Iskolában oktatok néhány csoportot. Ott az általános iskolásokkal személyesen találkozunk, a felnőttekkel, szeniorcsoportokkal viszont nem. Fontos, hogy a szinten tartás meglegyen. Az adventi kalendáriumot inkább a fiatalabb korosztállyal oldjuk meg. Ez az időszak az együttes tagjainak az egyéni fejlesztés ideje. Nagy bánatunkra most elmarad a szokásos év végi gálaműsorunk. Ott szerettük volna bemutatni új táncszínházi produkciónkat, amely a csodaszarvasról szól. Bizonytalan, mikor és milyen körülmények között léphetünk újra színpadra. Ráadásul nagyon készültünk az István, a király című produkcióval is augusztus 20-án, azt el kellett halasztani. Jó hír viszont, hogy nem pihenünk, ott vagyunk az országos megmérettetéseken. Legutóbb Mecséri Ádám aranybojtos, míg Bolla Dávid bronzbojtos minősítést kapott az „A te lábad fűzfavessző” nevű, második alkalommal megrendezett ifjúsági legényes versenyen. Mindketten az együttes tagjai, büszkék vagyunk rájuk. Az adventi kalendárium is ad elfoglaltságot, most néhány nappal előre vagyunk, de van még hátra bőven videó, amit el kell készítenünk. Másrészt év végén mindig megsokasodik az adminisztrációs teendő, a pályázati elszámolásokat írjuk.

– Pont azért jó ez a sorozat, mert így, azt hiszem, mindannyiunk lelkét felkészítjük karácsonyra – vette át a szót Laura. – Reméljük, hogy a nézőknek sok örömet adunk az online térben, arra buzdítunk mindenkit, hogy kövesse közösségi oldalunkat. Mi így fejezzük ki az összetartást, a bizalmat s a reményt, hogy hagyományaink mindenhol élnek.