Rekordkísérletre készülnek a hévízi veterán autó kiállításon

Harmadik alkalommal rendeznek veterán autó találkozót szeptember 12-én Hévízen, ahol idén egy különleges rekordkísérletre is készülnek a szervezők. A cél, hogy egy időben, egy helyen a legtöbb OT minősítésű veterán jármű jelenjen meg.

Ha veterán autót látunk, nosztalgikus érzés fog el bennünket, akkor is, ha nem értünk a kocsikhoz.

Lenyűgöző az autók szépsége, a hangja, a tulajdonosok megszállottsága, tudása. Hévízen idén ősszel is részt vehetünk a veterán autó találkozón, az 1989. előtt gyártott járművek saját lábon vagyis négy keréken érkeznek 2020. szeptember 12-én a Balaton közeli üdülővárosba. Tulajdonosaik nagy becsben tartják őket, büszkén mutatják meg autóikat az érdeklődőknek.

A nézők ezen találkozón is elkészíthetik fényképeiket, szelfijeiket, lesznek autók, amibe bele is lehet ülni, hogy közelről tapasztalhassuk meg a veterán autók okozta életérzést.

Az esemény ötletgazdája és szervezője, Tóth Zoltán nem csak megszállott veterán autós, számára az adományozás is nagyon fontos, így lehet az, hogy regisztrációs díj és belépő helyett tanszercsomagot kér a résztvevőktől.

– Az iskolakezdéshez szükséges, jó állapotú, akár használt tolltartó, ceruza, toll, mappa, füzet, A/4 lap, hátizsák, gyermekruha, gyermekjáték a zalaszentgróti Koncz Dezső Gyermekotthon és Speciális Szakiskolai tanulóié lesz, akik rendezvény vendégei is lesznek.

Lélekemelő pillanat a hátrányos helyzetű gyerekeket látni, ahogy az autókat csodálják, vagy ahogy egy hátizsáknak, színes ceruza csomagnak örülnek. Az idei, harmadik rendezvényünk szervezésében ez a fő motivációm, hogy nekik segítsünk, és persze, hogy az OT-s rekordkísérlet jó legyen.

Az előző évi találkozók hozománya, hogy vannak autósok, akik azóta rendszeresen segítik a gyerekeket, folyamatosan küldenek nekik ruhákat, tévét, monitort. Ez nagyon jó érzés.

A tavalyi rendezvényen egy felújított pedálos Moszkvicsot is elárvereztünk, abból az összegből számítógépeket és monitorokat vittünk az iskolának, és minden gyerek kapott egy névre szóló csomagot is.

– Úgy tűnik, a veterán autósok összetartó közösség.

– A veterán autósok nagyon kötődnek ahhoz az autóhoz amit megvettek maguknak, büszkék rá, szívesen mutatják meg egymásnak és a nézőknek is. Az előző években mi is szinte minden hétvégén elmentünk a találkozókra, ahol ismeretségek, barátságok kötődtek. Én az első rendezvényünkre személyesen hívtam meg az embereket, akikkel ezeken a kiállításokon országszerte találkoztam. Mára szépen kinőttük magunkat, már önmagában az autók elhelyezése sem egyszerű, lassan kicsi lesz a helyszín.

– Hogy jött az ötlet három éve, hogy Hévízen is legyen veterán autó találkozó?

– Ez az egyik legszebb helyszín az országban, nagyon fontos, hogy nem egy bevásárló központ parkolójában vagyunk, hanem a tófürdő előtti téren. A rendezvény sikerének 50%-át a helyszín adja. Hévíz földrajzi adottságainak köszönhetően hozzánk az ország több pontjáról is eljönnek a veterán autósok. Egy soproninak lehet, hogy egy pécsi találkozó már messze van, de Hévízig elgurul. Ez a rendezvény egy valódi találkozási, közösségépítő pont lett az elmúlt években.

Az első rendezvény előtt egy csendesebb júniusi napon gondoltam arra ezen a téren, hogy itt mennyi autó elférne, mennyi embert vonzana egy ilyen kiállítás. Gyorsan körbe is sétáltam a Festetics és a Deák teret, leléptem a hosszát, és keresztbe is bejártam, otthon felrajzoltam, majd itt újra lemértem, hogy 77 autó elférne itt. Az átrium és a környező utcák az első évben 180 autót mutattak be, a második alkalommal pedig 200 jármű volt itt. Idén a Rákóczi utca és az Erzsébet királyné utca is kiállítási helyszín lesz.

– Hogy sorakozik fel egyszerre ez a sok autó ezen a viszonylag szűk helyen?

– Három gyűjtőponton találkoznak az ország különböző részeiből érkező járművek. Balatonszentgyörgy, Balatongyörök és Zalacsány a találkozási pontok. Az emberek nagyon szeretik a felvonulást, amit itt Hévízen már az összes beérkeztet autóval nem tudunk megcsinálni, így az idefelé úton lesz lehetősége a nézőknek a kocsikonvojokat fotózni. A Balatonszentgyörgyre érkező autósok Keszthelyen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen keresztül mennek el Balatongyörökig, ott a Szépkilátónál megállnak, és az ott várakozó autókkal indulnak Hévízre. A zalacsányiak tíz perces késéssel indulnak Balatongyörök irányába és szembetalálkoznak velük. Így időeltolódással érkeznek majd Hévízre, itt nagyon gyorsan be tudnak állni érkezési sorrendben a kijelölt helyekre.

– Mit jelent konkrétan az idei évi rekordkísérlet?

– A cél, hogy egy időben, egy helyen a legtöbb OT minősítésű jármű jelenjen meg. Ez nem csak nekünk, szervezőknek jelent presztízst, hanem a kiállítóknak is, hiszen minden résztvevő kap egy névre szóló certifikált oklevelet, és bekerülnek a rekordok könyvébe. Az előző évben a közel 200 kiállított autóból száz OT-s rendszámú volt, a cél, hogy ez a szám idén is meglegyen, esetleg túl is szárnyaljuk.

Itt elolvashatod, milyen volt a tavalyi, esküvővel színesített rendezvény!

– Az előző évben egy nyilvános esküvőt tartottatok a rendezvényen, idén a rekordkísérlet mellett még milyen extra meglepetések várjátok a nézőket?

– Az Átriumban egy mosonmagyaróvári Porsche műhely kiállítása lesz látható. Ők hoznak egy veterán traktort, egy roncsot, egy félkész autót és egy teljesen restaurált autót is. A téren kint lesz egy tűzoltó autó is, és bemutatunk egy negyven éve kint, szabadon álló, szinte már rohadó BMW-t is.

A nemzetközi veterán autó kiállításokon nagyon sokszor láthatjuk, hogy miből milyen autót lehet újra létrehozni, azért mutatjuk be mi is ezt a romhalmazt. Az emberek nem is tudják elképzelni, mennyire szétrohadhat egy autó. A felújított autók között az ilyen roncsok is nagyon népszerűek, látható a kontraszt, az, hogy milyen állapotból kell időnként felújítani ezeket az autókat.

– Milyen biztonsági intézkedéseket kell az idei évben betartani?

– A járványügyi előírásokat figyelembe véve a regisztrációs pultnál maszkban várjuk az autósokat, és a tavalyinál is nagyobb területen lesznek a kiállított autók, így a nézelődők számára is könnyen betartható lesz a másfél méteres távolság. A rendezvény több pontján helyezünk ki kézfertőtlenítőket.

Forrás: likebalaton.hu