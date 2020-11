Régen minden jobb volt: amerikai izomautók

Az autókra többféleképpen tekintenek a férfiak. Vannak, akik egyszerű transzporteszközként kezelik a kocsikat, amelyek elvisznek A pontból B-be.

Mások haszongépjárművet látnak bennük, sőt, olyanok is akadnak, akiket egyáltalán nem érdekelnek a négykerekűek. Az igazi szerelmesei az autóknak viszont a férfiasság és a szabadság szimbólumával azonosítják a kocsikat. Mi sem idomul leginkább ezeknek a srácoknak és idősebb férfiaknak az álmaihoz, mint az igazi amerikai izomautók.

Mitől voltak izmosak a régi amerikai autók?

Ahogy minden autótípusnak, ezeknek a vasaknak is megvannak a maguk sajátosságai. Bár ezeket a feltételeket sokan képlékenyen kezelik, ha szigorúak akarunk lenni, a személygépkocsi csak az alábbi esetekben tekinthető izomautónak. Ezeket a járgányokat kivétel nélkül az Amerikai Egyesült Államokban építették, mégpedig a 60-as, 70-es években. Mindegyiküket nagyon erős és nagyon hangos V8-as motor hajtja. Általában kétajtós kivitelezésűek és legtöbbször hátsókerék meghajtásúak. Természetesen vannak apró átfedések a kritériumok között, de lényegében véve, ezek azok a kimondatlan szabályok, amelyeknek egy hamisítatlan „muscle car” megfelel.

Az izomautók hajnala

A General Motors egyik főmérnöke, az egyébként erdélyi származású John DeLorean óriási rajongója volt az olaszok legújabb sportkocsijának, a Ferrari 250 GTO-nak. Az ambiciózus szakember viszont álmodozás helyett megépítette a saját verzióját, az első hivatalos izomautót, a Pontiac GTO-t. A termelés 1964-ben indult útnak és próbaként 5000 darab gurult le a futószalagokról. Az akkoriban a legerősebb, 8 hengeres 325 lóerős motorral felszerelt autóra szó szerint haraptak a fiatal adrenalinfüggő, tesztoszteron túltengésben szenvedő férfiak. Az év végére 32450 darab ilyen autó került eladásra.

Rohamosan terjedtek az amcsi benzinfalók

A régi amerikai autók hihetetlen térnyerése nem csupán a kimagasló műszaki teljesítményüknek volt köszönhető. Ezek a gépek aránylag olcsóknak is számítottak. Például az alapfelszereltségű 1964 Pontiac GTO nagyjából 296 amerikai dollárba került, igaz a fullextrás verzióért ugyanitt már 4500 USD-t kellett az asztalra tenni. A detroitiak példátlan sikerén felbuzdulva a többi autógyár is mozgolódni kezdett. Még ugyanebben az évben kigurult az első Ford Fairlane, majd ezt követően többek között a Plymouth Barracuda vagy épp a Chevrolet Camaro is.

Könnyen jött, könnyen ment

Az autók tündöklését végül az 1973-as olajválság törte derékba, amikor a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének arab érdekeltségű tagjai felfüggesztették az olajszállítást az Egyesült Államokba. Az üzemanyag ára hirtelen a négyszeresére ugrott, így a legtöbb autótulajdonos kénytelen volt megválni a költségessé váló rajongása tárgyától.

A monstrumok reneszánsza

Szerencsére azonban ezek a verdák nem merültek teljes feledésbe, sőt néhány nagyobb autógyár – kisebb-nagyobb ráncfelvarrás után – újból kiadott néhány klasszikus darabot. Így született újjá a Dodge Challenger vagy a hatodik generációs Ford Mustang is.