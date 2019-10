Pszichopaták: többségük csak a lelkünket öli meg

Úgy tűnik, Zalaegerszegen ugyanúgy szeretnek borzongani az emberek, mint a fővárosban… – Magyar Judit klinikai szakpszichológus vélekedett így a minap, arra utalva, hogy tíz telt házas budapesti előadást követően az első vidéki helyszínen is népes publikum várta a Keresztury VMK-ban, A pszichopaták köztünk élnek című programon.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szakember 8 éven át dolgozott a büntetés-végrehajtás pszichiátriáján, vagyis az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben, emellett alapítója a 21 klinikai szakpszichológust alkalmazó Lélekművek Pszichoterápiás Központnak. Mint mondta, amíg a büntetés-végrehajtásban dolgozott, gyakorta a vasárnap esti híradó bűnügyi rovatából tudta meg, hogy másnap mivel, kivel lesz dolga. A bűnelkövetők pszichés megfigyelését végezte, ám ezekről a konkrét esetekről nem szólhat, mert több bűnügy vizsgálata még folyamatban van. Ehelyett filmes és irodalmi példákkal illusztrálta, mennyire fogva tartja az emberek fantáziáját a pszichopaták világa. A jelenség oda-vissza érvényes, hiszen ezek az alkotások a mi pszichopatákról alkotott képünket is befolyásolják. S az érintettekét is, hiszen az elfogott pszichopata gyilkosok nagy részének otthonában megtalálták az Amerikai pszicho című regényt, ami, mondhatni a bibliájukká vált.

A pszichopátia fogalmát nem egyszerű besorolni, az antiszociális személyiségzavar áll hozzá legközelebb. Egy amerikai pszichiáter (Hervey M. Cleckley) húsz kritériumból álló listát alkotott a pszichopata személyiség jellemzőiből. Ezek élén a felszínes báj és sima modor áll, a pszichopaták ugyanis látszatra gyakorta elbűvölő emberek, miközben gátlástalanul manipulálják környezetüket, patologikusan hazudoznak, a megbánást és a bűntudatot hírből sem ismerik, ridegek, parazita és szexuálisan kicsapongó életstílust folytatnak, nincsenek hosszú távú céljaik, továbbá bűncselekményeket követnek el.

– Figyelem, az előadás nem alkalmas otthoni diagnosztizálásra – inti közönségét tréfálkozva az előadó. – Már csak azért sem, mert a pszichopátiának sokféle fokozata és megjelenési formája létezik a mindennapi életben is, csak kis részükből válik bűnöző, vagy sorozatgyilkos. A felmérések szerint a lakosság 1 százaléka hordozza ezen jegyeket, köztük négyszeres a férfiak aránya. Amerikában háromszor gyakoribb e jelenség, mint a világ más tájain. A bűnelkövetők között is megkülönböztetünk két csoportot. Az elsődleges pszichopaták veleszületett érzelmi deficittel küzdenek, traumatizáló környezeti hatások között nőnek fel. Ez a típus magán hordozza a pszichopata triász jellemzőit: nem szeret, nem szorong, nem tanul a hibáiból. A pszichopaták kisebb hányada tartozik ide, de aki egyszer találkozik velük, soha nem felejti el. Olyan vérfagyasztó hangulatot árasztanak a puszta jelenlétükkel, amit a velük kapcsolatba kerülők nem tudnak elviselni. Megfigyelték, hogy egy elsődleges pszichopata zárkatársai rendre öngyilkosok lettek a börtönben, pedig semmiféle fizikai erőszakra nem került sor.

A másodlagos pszichopaták a fentiekkel szemben sokat szoronganak, rengeteg negatív érzés gyűlik fel bennük, könnyen válnak agresszívvá. Ugyanúgy hiányzik belőlük a bűntudat és a megbánás, de a rideg racionalitás és az extrém kegyetlenség is.

– A pszichopátia nem a holdról jön, legtöbbször a szülők is hordozzák a jegyeket, transzgenerációs lánc húzódik meg a háttérben – tér az okokra Magyar Judit. – A genetikai hajlam mellett döntő szerep jut a korai kapcsolati sérüléseknek, bántalmazó, szadisztikus család adja a hátteret, amiben a gyerek azonosul az agresszív szülővel.

Korszerű képalkotó eljárásokkal ma már a pszichopaták rendellenes agyi funkciói is diagnosztizálhatók. A rájuk jellemző félelemhiány hátterében megfigyelhető egyebek mellett az amygdala (az agy érzelmi központja) sérülése, valamint a döntéshozatalban fontos szerepet játszó prefrontális kéreg csökkent aktivitása. Kérdés azonban, hogy mindezen diszfunkciók eleve adottak-e, vagy a sorozatos gyermekkori bántalmazások következményei.

– Ha valakit mindennap vernek, ráadásul olyanok, akikhez kötődni igyekszik, azt tanulja meg, hogy érezni veszélyes. Az elviselhetetlen közeget csak úgy képes túlélni, ha a szenvedést egyszerűen lehasítja az érzelmi skáláról. Viszont az összes többi érzelem is megy vele… Mindez azonban nem adhat számukra felmentést, mert a pszichopata bűnöző pontosan tudja, hogy amit tesz, az kegyetlen és rossz, csak éppen nem érdekli, sőt, az egóját, a dominanciáját növeli vele.

Hallunk egy egyszerű kísérletről is, amit pszichopata gyilkosokon végeztek el. A kísérletvezető váltakozva helyezte az asztalra a 6-os, illetve 9-es számot ábrázoló lapokat. Az alanynak arra kellett választ adnia, hogy 6-ost, vagy 9-est lát a vele szemben ülő másik fél. Az egészséges ember ilyenkor kicsit lelassul, szempontot vált, s megadja a helyes választ. A pszichopata azonban azonnal rávágja azt, amit ő lát.

Bármily morbidnak tűnik, a pszichopatáknak létezik „sikeres” és „sikertelen” csoportosítása is. A sikeresekhez sorolják azokat a karizmatikus, gyakran jó külsejű embereket, akik közül a megnyerő modorú csalók, szélhámosok, házasságszédelgők kerülnek ki. Könnyű tőlük függőségbe esni, hiszen kitapintják a másik gyenge pontjait, vágyait, s pontosan azt mondják, amit hallani szeretne.

– Ezek az emberek nem ölnek meg senkit, csak a lelkünket… – taglalja a szakember. – A bizalmunkba férkőznek, látszatvilágot teremtenek, amíg teljesen be nem hálózzák áldozatukat, akit aztán anyagilag és lelkileg is kifosztanak. A csapdába csalt fél mindezt nem akarja látni, minél érintettebb érzelmileg, annál könnyebb préda, képtelen felismerni a valóságot. Mindenki vágyik a szeretetre, figyelemre, elfogadásra, de ha túl szép a kirakat, ha túl tökéletes a partner, nem árt a felszín mögé pillantani, s firtatni a belső értékek mélységét. A pszichopata mindezt úgy éli meg: ha ilyen naiv vagy és ostoba, megérdemled, hogy kihasználjalak, az egész a te hibád… Egy ilyen kapcsolatból pokoli nehéz kiszabadulni. De ha már felismertük a helyzetet, tudatosítsuk magunkban, hogy hányszor alázott és csalt meg, hagyott cserben. S még egy praktikus tanács: bármily heves a vita, nem szabad sírni. A síró ember védtelen, a pszichopatát pedig nem hatja meg a szenvedés.

A „sikertelen” pszichopaták az áldozat-ragadozó dinamika szerint működő sorozatgyilkosok. Az ő kisugárzásuk kezdetben sem megnyerő, sőt, a velük kapcsolatba kerülők úgy nyilatkoztak, hogy bár csak együtt ültek egy szobában, mégis megdermedtek a félelemtől, alig kaptak levegőt, úgy érezték, feláll a szőr a hátukon. Ebből a típusból is kapunk ízelítőt. Meghallgatjuk Sokkoló Richie történetét, aki dicsekedve mesélte vérgőzös tetteit az őt vizsgáló pszichiáternek. Megcsodálhatjuk a kanadai sorozatgyilkos, Paul Bernardo angyali mosolyát is, aki Karla Homolka személyében szintén pszichopata (s egyben kapcsolatfüggő) társra lelt. A „gyilkos Ken és Barbie” néven elhíresült házaspár sztorija párját ritkító. Karla, akit rendszeresen vert és alázott férje, hajlandó volt prédákat becserkészni a videóra rögzített szexuális erőszakhoz és gyilkoláshoz. Köztük saját húgát is.

A pszichopaták hálójában vergődő emberek közül sokan a magánytól és a bizonytalanságtól való félelem miatt sem képesek kilépni az ördögi körből. A változáshoz először el kellene hinniük, hogy nem azért váltak áldozattá, mert „megérdemlik”, vagy mert ostobák, hanem mert sebezhető, vágyakkal teli emberek. Ha ez a tudat meggyökeredzik bennük, tápot kap a belső erő, amivel aztán átléphetnek az illúziók világából a valóságba.