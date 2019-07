Presszók, kiskocsmák a múlt századi Zalaegerszegen

Biokertész / 23 perce

Az emberiség két részre osztható: akik imádják a spenótot és akik utálják. Ez a családunkra is igaz – én például a rajongók közé tartozom. Azt viszont csak a napokban tudtam meg, hogy a jeles zöldségnek világnapja is van (március 26.). Nagyon helyes. Szerintem is megérdemel egy globális felemlegetést.