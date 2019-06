Pre-dinner kategóriában lett az ország legjobbja az egerszegi Horváth Roland

Horváth Roland több év kihagyás után ismét megmérette magát a bartenderek országos versenyén. Kiderült, hogy a zalaegerszegi koktélos szakember – akit sokan „A Legdurvább” becenéven ismernek a szakmában – tudása, felkészültsége nem kopott, sőt: pre-dinner kategóriában az első helyen végzett.

A Magyar Bartender Szövetség nemrégiben rendezte meg a fővárosban a hazai bajnokságot – hivatalos nevén: XXX. Magyar Koktél és XVIII. Flair Bajnokság –, 37 versenyzővel. A koktélos szakma színe-java több kategóriában mérte össze tudását, és az aperitifek mezőnyében Roland munkáját találta a legjobbnak a zsűri. A jelenleg egy gleisdorfi étteremben dolgozó szakember volt már magyar bajnok: 2008-ban a Magyar Bármixer Unió országos bajnokságát nyerte meg a klasszikus kategóriában, s akkor a Puerto Ricó-i világversenyen ő képviselte Magyarországot versenyzőként másodmagával. Közel 25 éve dolgozik a vendéglátásban, és 2001 óta foglalkozik koktélokkal, egyre professzionálisabb szinten. Az utóbbi 3 évben azonban nem indult versenyen.

– A pici lányom beszélt rá most az indulásra, és csak annyit kért, az ő nevét adjam a koktélnak, így lett Jázmin a végül kategóriagyőztes ital neve. Aperitifről van szó, amelyhez kötelezően két alapanyagot, egy amerikai bourbon whiskey-t és egy olasz keserű likőrt kellett felhasználnom, emellett prémium gin, bodza, amarena, grapefruit alkotja az italt. A száraz ízvilág a kedvencem, és különösen örülök, hogy az aperitifek között ismét sikerült az első helyet megszereznem. Nagy kihívás volt ugyanis a mostani fiatal generációval versenyezni – mondta lapunknak Horváth Roland. Arról is beszámolt: az aktuális trendeket folyamatosan követi, a szakmát most világszerte a „ginőrület” és a fűszeres italok túlsúlya jellemzi.

– Magyarországon jelenleg nagyon jó koktélbárok vannak, a versenyen neves bármenedzserek is szerepeltek. Összességében egy nívós vendéglátóhelyen a konyha és a bárrész mindig együtt dolgozik, az összhangjuk eredményezi a magas minőséget. Kiváló bartenderek dolgoznak a szakmában, és abban bízom, hogy a fiam, aki vendéglátó-­iskolába jár, idővel átveszi majd tőlem a „stafétát”. Én mindenben segítek neki, ám addig is vissza szeretnék térni a versenyek világába…