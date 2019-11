Praktikusan és szépen tárolhatjuk dolgainkat otthonunkban

A tárolás minden lakás kulcsfontosságú tényezője. Ezen belül azonban gyakran megfeledkezünk az apró-cseprő dolgok rendszerezéséről. Mint például az ékszerek, táskák, cipők, vagy éppen a borítékok, csekkek ízléses és praktikus elhelyezéséről. Íme néhány ötlet.

Akkor jó élni egy lakásban, ha mindennek megvan a maga helye úgy, hogy közben rendszer és rend is van a tárolás módjában. Az apróságok és a gyakran cserélődő dolgok rendszerezése azonban embert próbáló feladat. Az ékszerek tárolása akkor okozhat fejtörést, ha az ember lányának nincs komplett fésülködő asztala és szekrénykéje, ahol mindennek megvan a maga helye. Ekkor sem kell azonban elkeseredni, és a fürdőszoba mélyén, vagy éppen a borítékos fiók egyik sarkában tartani a féltve őrzött darabokat. Ma már számos gardróbszekrényhez kérhető, gyártatható, vagy éppen vásárolható olyan lapos, felül átlátszó, kis rendszerező, amelyben kihúzva jól láthatók az ékszerek. A bársonyborítás és a gyűrűknek, fülbevalóknak külön kialakított kis rubrikák sora már csak hab a tortán. Akinek azonban erre nincs lehetősége, kutasson fel olyan kis fiókos szekrénykét, amely akár egy komódon is elfér. Így az apró bútordarab a lakás éke is lehet, s közben attól sem kell tartani, hogy az ékszereink elvesznek. Kis akasztókkal ellátott ékszertartót is beszerezhetünk, ez akkor praktikus, ha nem különösebben poros a lakás.

A borítékok, csekkek tárolása a másik kardinális kérdés, már csak azért is, mert Murphy törvénye alapján mindig éppen arra van szükség, amit nem találunk. A lakberendezés egyik fő erénye, hogy nem kell mindig sablonok mentén gondolkodnunk. Van például, aki a régi, retró, felhúzható rolós fa kenyértartóját használja az aktuálisan elintézendő levelek, számlák, befizetendő csekkek tárolására.

Kéznél van, elég nagy, mégsem látszik benne a sok papír. És még stílusos is! A régebbi darabok iktatása azonban már nagyobb tudatosságot igényel, és ember legyen a talpán, aki hétről hétre, hónapról hónapra mindig mindent a helyére pakol. De ha van egy olyan bővíthető mappánk, amelyet kinyitva abba hónapok, vagy betűrend szerint csúsztathatjuk a megfelelő papírokat a megfelelő nyílásba, már kisebb az esély a káosz kialakulására. Jó szolgálatot tehet egy cipősdoboz is, amelyet kívülről könnyen feliratozhatunk.

A táskabolondoknak jó hír, hogy ma már nem kell feltétlenül dobozokban a szekrény tetején, vagy egymásra rakva tárolniuk kedvenc darabjaikat, a rendszerezőket feltalálók ugyanis rájuk is gondoltak. Vannak olyan felakasztható tárolók, amelyek egymásra épülő, átlátszó műanyag tereibe könnyedén betehetjük a retikülöket, kézitáskákat, kisebb szütyőket. Így nem porosodnak, nem nyomódnak össze, és azonnal látható, hogy melyikben mi van. A szekrényajtóra is kitaláltak egy változatot, az ajtó tetejére és aljára erősített széles tartókon vannak az akasztók, amelyekre felakaszthatók a gyakran használt tatyók. Ennek az előnye szintén, hogy azonnal láthatók, nem keverednek össze és könnyedén leemelhetjük azt, amelyiket akár az utolsó pillanatban is választunk ki.

ruh

A cipők tárolására megoldás lehet az akasztós szekrényben az akasztós, átlátszó műanyag rekeszes tároló, de a csizmákat legjobb a saját dobozukban eltennünk nyárra, hogy a száruk ép maradjon.