Pollák Zsuzsanna gyantaékszerekbe zárja Hévíz természeti csodáit

A hévízi kézműves Pollák Zsuzsanna növényi részek és szárított virágok felhasználásával, átlátszó műgyantába öntve kreál egyedi ékszereket. Az alkotó beavatott minket az ékszerkészítés rejtelmeibe.

– Mióta foglalkozol kézműves termékek előállításával? Miért kezdtél bele?

– A civil életben egy ismert szállodalánc vendégkapcsolati munkatársaként dolgozom, azonban az elmúlt időszakban újra lehetőségem nyílt arra, hogy a kreatív énemet kibontakoztathassam. Megismertem és kitapasztaltam egy különleges technikát, így néhány éve epoxy műgyanta ékszereket készítek.

– Milyen eljárással dolgozol?

– Kétkomponensű, nagyon jó UV ellenállású epoxy gyantát használok. A végeredmény egy, az üveghez hasonlóan áttetsző, azonban nem törékeny alkotás.

– Hordoz némi veszélyt magában az epoxy gyanta használata?

– Mindenképpen szem előtt kell tartani az egészségünket, tudatában kell lenni annak, hogy az anyag, amivel dolgozom milyen káros tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat maximálisan be kell tartanom.

– Kizárólag Hévízről származó alapanyagokat veszel igénybe?

– Az itt fejlődő növények szépségükön túl véleményem szerint magukban hordozzák azt a csodát, hogy az emberek lelkére ugyanúgy gyógyírt kínálnak, mint a tó vize a testüknek. A hagyományos virágpréselés technikájával készült gyanta ékszerek olyannyira számítanak helyi terméknek, hogy tudatos döntésként, kimondottan csak Hévízen termesztett és gyűjtött növények, virágok felhasználásával készülnek. Azok, akik ilyen gyantaékszert választanak, ilyen speciális módon is magukkal vihetik, magukon viselhetik gyógyulásuk, feltöltődésük vagy pihenésük emlékét.

– Miért éppen a növényekre fekteted a hangsúlyt?

– Mivel létünk elengedhetetlen hozzátartozói, olyannyira mindennapjainak részét képzik, hogy szinte tudomást sem veszünk erről a tényről. Azonban gondoljunk csak a fotoszintetizáló növényekre, a fosszilis energiahordozókra, táplálékainkra, a környezetünkben fellelhető tárgyakra, és máris tudatosul bennünk, hogy növényekkel vagyunk körülvéve. Az emberiség fejlődése során megismerte a növényekben rejlő lehetőségeket, hogy aztán saját hasznára, esetenként kárára fordítsa azokat. A növényekhez ősi, misztikus kapcsolattal is fűződik az ember, ami a civilizáció hatására megváltozott, átalakult, de talán nem veszett el. Növényeink életet adnak nekünk, gyógyítanak, elvarázsolnak szinte mindenkit. A növények, virágok szépségét minden kultúrában értékelik. Közhelyes a mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet…de növényeink is így gondolhatják? A növények hogy viszonyulnak hozzánk, emberekhez? A növény mindig csak ad, és ha jól bánunk vele, tudjuk, sokszorosan meghálálja. A virágok gyűjtése, majd felhasználásuk mindannyiunk számára ismert. A virágok préselése is régi tradíció, ami időnként újra divatossá válik. A préselt növényekből szemet és lelket gyönyörködtető alkotások születtek az idők során. A művészien elrendezett nyomatok, vagy a titokban lepréselt kis virágszirmok mind érzéseket, emlékeket váltanak ki belőlünk.

– Mennyi időt vesz igénybe egy ékszer elkészítése?

– A gyantaékszereim nagy része valódi szárított, préselt növények és virágok felhasználásával, aprólékos tervező és kivitelező munkafolyamat után, hetek, olykor hónapok alatt készül el. Ha tehetem, kimondottan Hévízen és a közelben termesztett és általam begyűjtött növényekkel dolgozom, mert meggyőződésem, hogy a test mellett a lelket is képes gyógyítani ez csodás hely, ami az otthonom. Természetesen időnként érdekes és különleges növényeket ajándékba is kapok ismerősöktől, amiből ékszert készíthetek.

– Kísérletező típus vagy?

– Időnként elkalandozom a hagyományoktól, ekkor különleges vagy meghökkentő tárgyakat is műgyantába varázsolok. Megrendelőim kérésére szívesen készítek emlékőrzőket hozott alapanyagból, ami lehet egy menyasszonyi csokor vagy az első babahajacska. Továbbá készültek már céges ajándékként több alkalommal kulcstartók, vagy képkeretek. Előfordult, hogy kakaóbab és metál füstpehely felhasználásával alkottam ékszert, melyet a megrendelő stílusosan azon a londoni rendezvényen viselt, ahol díjazták kézműves csokoládéit.

– Hogyan épül fel az alkotói folyamat?

– Amit a természet már megalkotott borostyán formájában, a növények sajátosságait figyelembe véve, tanulmányozva, megkísérelhetjük reprodukálni, így virágaink szépségét megőrizve akár ékszerként viselhetjük azokat. Miután a növény már nem tartalmaz nedvességet, a műgyantában, oxigénmentes környezetbe kerülve megőrzi formáját és színét. Ahhoz azonban, hogy idáig eljussunk sok időre és türelemre van szükség. A növények termesztésének, begyűjtésének módját és időpontját, szárításukat és préselésüket tudatosan kell megtervezni és végrehajtani, de még így is érhetik meglepetések az alkotót. Igaz, olykor épp az elrontottnak vélt alkotások lesznek a legnagyszerűbbek, hiszen a virágokkal való foglalatosság egyfajta lelki utazás, fejlődés is a készítőnek. A növények felhasználásával a klasszikus ékszerszettek darabjai (nyaklánc, gyűrű, karperec, fülbevalók) mind elkészíthetők, forma és színvilág szempontjából csak az alapanyag, a fantázia és a technikai tudás szab határt. Én nemesacél és fa ékszeralapokkal is dolgozom, de talán a legszebb, amikor csupán a virág kontúrja adja meg a keretet. Növények szempontjából használhatunk apró virágokat, vagy hatalmas leveleket is.

– Melyek az aktuális trendek?

– A természetes kiegészítők, így a növényi részeket tartalmazó gyantaékszerek is nagyon divatosak napjainkban. A termékekben sok lehetőség rejlik, ezért az újdonságokra nyitottnak és folyamatosan aktívnak kell lenni. Az új piacok felfedezése mellett szerintem fontos a helyi termék jelleg és a minőségi alkotói munka megőrzése.

– Milyen visszajelzéseket kapsz a vásárlóidtól?

– A visszaigazolásaik az bizonyítják, hogy ugyanolyan boldogan viselik vagy ajándékozzák az ékszereket ünnep és mindennapjaikban, mint amilyen megkülönböztetett figyelemmel és törődéssel készítem el nekik.