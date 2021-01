Petrezselyem kertből, pincéből: legjobb téli szuperélelmiszerünk

A biokertész a gyökérzöldségek birodalmába kalauzol.

Az ízérzékelés zömmel a nyelvünk sok ezer folyamatosan megújuló ízlelőbimbója segítségével történik, bonyolult folyamat, a szaglás és az agy is szerepet játszik benne, ráadásul az ízek minősítése a korral változik.

Bizonyára sokan tapasztalták, hogy felnőttként már kedvelik azokat az ételeket, amelyekből gyerekként a világ kincséért sem ettek volna egy falatot sem, s ez fordítva is igaz: a gyermekkori nagy kedvenceikre rá sem bírnak nézni. Érdemes hát időnként újra megkóstolni a „nemszeretem” étkeket, értékes zöldségeket, gyümölcsöket, hátha közben megbarátkoztak velük az ízlelő receptoraink. A petrezselyemgyökeret én például annyira utáltam gyerekkoromban, hogy a kilátásba helyezett anyai taslik ellenére is utolsó szálig kitoloncoltam a húslevesből, mára viszont a család egyik favorizált szuperfoodjává lépett elő, amit még a köretekbe is belecsempészek.

A Zalában egyszerűen csak fehérrépaként, másutt petruskaként, petrezsiromként emlegetett zöldségféléből is érdemes ősszel pár gyökeret a kertben hagyni, hogy akár a hó alól is szedhessünk egy-egy csokorra valót a leveléből és díszíthessük, ízesíthessük vele a leveseket, köreteket, ragukat, sülteket. Friss aromája feldobja az ízeket, de csak a főzés végén adjuk az ételhez, hogy a vitamintartalma megmaradjon. Már a petrezselyem zöldje is értékes, valóságos tápanyag-erőmű, bővelkedik az A-, C-, E- és K-vitaminban, van benne vas, kalcium, folsav, magnézium, nitrát és rengeteg rost. Február végétől majd érdemes lesz direkt a levél kedvéért metélőpetrezselymet (Petroselinum crispum) is vetni, hiszen rendszeresen fogyasztva A-, és C-vitaminjával, valamint vastartalmával javíthatjuk a hajunk és a bőrünk egészségét, K-vitaminja elősegíti a kalcium felszívódását, amivel a csontjainkat erősíthetjük.

A petrezselyemlevél rostgazdagsága jó hatással van az emésztésre, de a cukorbetegek is hasznát látják, antioxidáns vegyülete, az alfa liponsav pedig csökkenti a perifériás neuropátia kialakulásának az esélyeit. Akiknek megemelkedett a cukorszintjük, ajánlatos kúraszerűen fogyasztaniuk a petrezselymet. A zöldség levelében lévő kolin segíti a tanulást, javítja a memóriát, pihentetővé teszi az alvást. Illata friss, fűszeres, íze némileg borsos, a sima szélű leveles változat aromája a legmarkánsabb és legtartósabb – sajnos szárítva sokat veszít az ízéből és az illatából, viszont jól fagyasztható. A petrezselyemzöld a népi gyógyászat régóta ismert étvágyjavító, gyomorerősítő, szélhajtó és vesetisztító természetes medicinája.

A három termesztett fajta kémiai összetétele némileg eltérő, a széles levelűt (P. latifolium) és a bodrost (P. crispum) a levelei, a P. tuberosumot főleg a gyökere miatt fogadjuk be a kertünkbe. A levél és a gyökér szinte azonos összetételben tartalmaz illóolajat, amelyből flavonoidokat, kumarinokat, terpéneket mutattak ki, s ezek a C-vitaminnal vállvetve részt vesznek az antioxidáns hatásban, vagyis a káros szabad gyökök likvidálásában.

A petrezselyem egyébként a zellerfélék rokona, a gyökér íze egy kicsit emlékeztet is a zellerére, többnyire fűszernövényként, az ételek ízesítésére használjuk, pedig kiváló gyógynövény is, még a gyógynövénylexikonban is szenteltek rá egy strófát. A leírtak szerint természetes patikaszer a magas vérnyomásra, a pangásos szívelégtelenségre, egyes nőgyógyászati panaszokra – viszont terhes nőknek nem ajánlott a fogyasztása. Enyhe nyugtató hatása mellett gátolja az allergiás tünetek kialakulását, csillapító hatású az allergiás légúti panaszokra, a csalánkiütésre, a rovarcsípésekre. A szúnyogcsípést például a kertben a friss petrezselyemlevéllel natúr bedörzsölve enyhíthetjük, sőt, akár meg is előzhetjük. Vitamin- és ásványianyag-összetétele pozitívan hat a látással kapcsolatos idegekre. A benne lévő nagy mennyiségű A-vitamin csökkenti a szürkületi vakságot, támogatja a szem működését.

Házi kozmetikai szerként is használhatjuk: 4 evőkanál túrót keverjünk össze egy maroknyi apróra vágott petrezselyemzölddel vagy lereszelt gyökérrel, vigyük fel az arcra, a dekoltázsra, borítsunk rá nedves kendőt és hagyjuk 20-30 percig hatni. Másik recept: egy kanál összezúzott petrezselyemlevelet keverjünk össze egy kanál tejszínnel, kevés mézzel és kenjük az arcunkra, 10 perc után langyos vízzel mossuk le. Nyáron a napozástól leégett bőrt friss petrezselyempéppel gyógyíthatjuk.

Ha valakinek karikás a szeme, egyen éhgyomorra néhány karika petrezselyemgyökeret. Továbbá halványítja a szeplőket: a petrezselyemlevél szárát leforrázzuk, 15-20 percig hagyjuk állni, leszűrjük, a lébe gézt mártva naponta mosogassuk vele a

szeplős bőrt.