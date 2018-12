Petrezselyem, az örök vitaminbomba

Még télvíz idején sem teljesen lakatlan a kert, gyökérzöldségből mindig készenlétben áll egy kisebb helyőrség, hogy ha mással nem, egy csokor petrezselyemlevéllel visszalophassuk a nyár ízét az ünnepi húslevesbe. A petrezselyem (Petroselinum), – gyakran nevezik fehérrépának is, Zalában egyszerűen „a zöldség”, – amúgy nem a sárgarépának, hanem a zellernek a kuzinja, ami persze az éteknek mindegy, hiszen a trió egyik tagja sem hiányozhat belőle.

A petrezselyemnél maradva: többnyire fűszernövényként ismert, pedig kiváló gyógynövény is, még a herba­lexikon is szentel számára egy fejezetet. Arra külön felhívják a figyelmet, hogy fogyasztása különösen a téli hónapokban előnyös, hiszen flavonoidgazdagságával, vitaminbőségével könnyedén karban tarthatjuk az immunrendszerünket. Hivatalosan elismert gyógyír a magas vérnyomásra, a pangásos szívelégtelenségre, egyes nőgyógyászati panaszokra – viszont terhes nőknek nem ajánlott a fogyasztása. Gyökerének és levelének drogja vizeletható és étvágyjavító hatású, turbózza az emésztést, teája kiváló természetes medicina a hólyaggyulladás kúrálására – ajánlható a vesekő és a vesehomok kialakulásának megelőzésére is. Enyhe nyugtató hatása mellett gátolja az allergiás tünetek kiváltásáért felelős hisztamin elválasztását, csillapító hatású az allergiás tüsszögésre – a csalánkiütésre, a szúnyog- és egyéb rovarcsípésre a friss levél natúr bedörzsölve is hatásos.

A petrezselyem a patikákban, a drogériákban kapható különböző gyógyteakeverékek gyakori összetevője, megtaláljuk a magas vérnyomást, a lábduzzanatot csökkentő és a reuma elleni készítményekben. Alkotórésze annak a teának is, amelyből vesekőelhajtáshoz negyed óra alatt meg kell inni egy litert.

Persze teát készíthetjük mi magunk a saját termésünkből is, akár a felaprított gyökérből vagy a levelekből, amit frissen szedtünk a kertben, vagy használhatunk az előrelátóan megszárított készletből is. A készítése egyszerű: 2 teáskanálnyi levelet vagy aprított gyökeret leforrázunk egy csészényi vízzel, húsz percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. Megkönnyíti az emésztést, segít megelőzni a vesekő, a vesehomok képződését. Aki ilyen problémákkal küzd, rakjon az ételébe minél több petrezselymet – felturbózza vele az eltunyult gyomorműködést, csökkenti a puffadást – a kiadós ünnepi ebéd vagy vacsora előtt is érdemes felhajtani egy csészényi zöldségteát, vagy elrágni pár szál levelet, aztán jöhet a szalonnával dúsított jó kis töltött káposzta. A fokhagymás ételek után is jót tesz, felfrissíthetjük vele a leheletünket – erre a célra már a rómaiak is használták. Még érdekesebb a petrezselyem szeplők elleni hatása: a levél jó vastag szárából kell a teát készíteni, majd gézt mártogatva a lébe, naponta többször lemosni vele a bőrt.

A levelek rendkívül gazdagok K-vitaminban, ami fontos szerepet játszik a véralvadásban, és hozzájárul, hogy csontjaink megőrizzék erősségüket, szilárdságukat. Azt olvastam, a petrezselyem fiatalít is, bőséges C-vitamin-készletének köszönhetően ugyanis kollagént termel, ami segít feszesen, rugalmasan tartani a bőrünket. Persze a vitaminok gyulladáscsökkentő hatásukkal is védik a szervezetünket, enyhítik az arthritis tüneteit, gátolják az Alzheimer-kór kialakulását, javítják a látást. Zöldségünkből az B-komplex sem hiányzik, de emellett gazdag ásványi anyagokban, nyomelemekben: káliumban, vasban, rézben, mangánban és a vanádiumban. Káliumtartalma a zöldségnövények között a legmagasabb, ennek köszönhető a kiválasztó szerveinkre gyakorolt kedvező hatása.

A petrezselyem minden porcikájának fontos összetevője az illóolaj, amit amúgy az élelmiszeripar, a likőrgyártók is előszeretettel használnak.

