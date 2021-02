Óvatosan az interneten, könnyű áldozattá válni!

Ma már szinte nincs olyan bűncselekményi kategória, ahol ne játszana szerepet a számítástechnika, az internet.

Nyomokat hagyunk a bűnözőknek

Ezt Tóth László, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője fogalmazta meg, akit február 9-e, a biztonságos internet napja alkalmából kérdeztünk. Mint bevezetőjében kiemelte, a járványhelyzet miatti korlátozások az emberi tevékenységek, kapcsolatok jelentős részét átterelték a virtuális világba, és ehhez a bűnözők is alkalmazkodtak. – Az internet segítségével már nagyon sok információhoz lehet hozzájutni, és mivel rengeteg időt töltünk a világhálón, óvatlanul is olyan nyomokat hagyunk magunk után, amik segítenek a rosszakaratú embereknek. Ebből a szempontból szinte minden korosztály veszélyeztetett. Gyakran nem is sejtjük, hogy egy-egy megosztott fényképpel, információval milyen adatokat teszünk közzé, mi lesz ezeknek később a sorsa. A fotók például elárulhatják, mikor, hol készültek, ami jó szolgálatot tehet a bűnözőknek is – említett példát. Egy fénykép alapján a betörő tudhatja például, merre jár a lakás tulajdonosa.

Tudja tehát a betörő, hogy a lakás tulajdonosa nem fogja megzavarni, ha épp most tett fel a netre egy távolabbi helyen készített szelfit. Tehát valós időben ne számoljunk be arról, hogy hol mit csinálunk!

Ne osszuk meg azt se, milyen rendszeres elfoglaltságaink vannak, mert ez szinte invitálás a betörők számára. Nekik a terepszemléhez pedig még oda se kell menniük, elegendő az utcaképeket böngészve tájékozódniuk, megtervezni az akciót, amihez egyébként már csak pár percre van szükség. A felkészültebb bűnözők, hackerek pedig akár a biztonsági kamerákhoz is hozzá tudnak férni az interneten keresztül, és úgy nézhetnek körül a kiszemelt ingatlanban. Ennek megelőzése érdekében figyeljünk, hogy ezek a védelmi eszközök megfelelő színvonalúak legyenek – figyelmeztetett Tóth László.

– Ezenkívül a csalóknak is sokat segíthet a világháló, mert a megosztott tartalmakból arra is lehet következtetni, hogy ki milyen érdeklődési körű, és ezt felhasználva lehet a bizalmába férkőzni vagy éppen megzsarolni – tért át másik területre. – Egyre elterjedtebb az a módszer, amikor a kiszemelt áldozatnak azt állítják, hogy követték internetes tevékenységét, hogy milyen oldalakat látogatott, és ennek a nyilvánosságra hozatala nagyon kellemetlen lehet számára, ám ez elkerülhető, ha fizet a diszkrécióért. Ez is az adathalászat egyik módja. Ezzel át is térhetünk a komoly gazdasági károk okozására. A legismertebb, amikor bankszámlához, -kártyához kapcsolódó adatokat szereznek meg a bűnözők, és ezzel élnek vissza. Gyakori az is, hogy hackertámadás éri a számítógépet, hozzáférhetetlenné téve fontos adatokat, a feloldásért pedig fizetni kell. Ezek a bűnözők az általunk a világhálón hagyott nyomokból dolgoznak, legtöbbször semmiféle fizikai kapcsolatban nincsenek a kiszemelt áldozattal, sőt élhetnek a földgolyó másik felén is. Ezért nagyon nehéz ezeknek az ügyeknek a felderítése, a tettesek felelősségre vonása. Mindezek a veszélyek arra vezethetők vissza, hogy a számítógép használata közben nem vagyunk elég óvatosak, túl sok adatot osztunk meg magunkról. A biztonságra anyagilag is áldozni kell, különösen a cégeknél. Az informatikai védelemre, az adatok megóvására általában nem elegendő az ingyen letölthető vírusirtó programok valamelyike, és az olcsó eszközök is veszélyesek lehetnek, mert a hackerek könnyen átveszik a hatalmat felettük – tette hozzá.

Az internet egyéb veszélyei

Tóth László az internet egyéb veszélyeit is számba vette. Az oldalakra belépéskor sokszor kérnek regisztrációt, ilyenkor jelszó is kell. Ha pedig ez köthető valamilyen módon hozzánk, akkor könnyű lesz feltörni, pláne, ha mindenhez ugyanazt használjuk.

– Az internetes vásárlásoknál sem vagyunk körültekintőek – folytatta. – Még mindig legtöbbször az ár alapján döntünk, aztán nem azt kapjuk, amit kértünk, ha egyáltalán megérkezik a csomag. Vásárlás előtt ezért tájékozódjunk a webes áruházról és biztonságos fizetési módot válasszunk. Az ismert, megbízható oldalakat részesítsük előnyben. Összegezve: az internet nagyon hasznos, de figyelmesen használjuk, minél kevesebb információt osszunk meg magunkról. Nem véletlen, hogy a klasszikus bűncselekmények aránya csökken, miközben az internethez köthető bűncselekmények fokozatosan terjedőben vannak. Ez mutatja, hogy a bűnözők is alkalmazkodtak a pandémiához – mondta végezetül.