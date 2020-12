Otthonunk teljes melege átölelhet az ünnepek alatt – Új alternatíva a kerámiabetétes fűtőpanel

A hideg, fagyos időszakban még inkább vágyunk arra, hogy az otthonunk kellemes melege „átöleljen” bennünket. A hagyományos fűtőberendezéseken túl új alternatívát kínál a kerámiabetétes fűtőpanel.

A fűtőpanel előnyeiről Horváth József András szakértő árult el részleteket. A berendezésben speciális kerámia fűtőbetét van elhelyezve, mely nem izzik, ezért élettartama szinte korlátlan. A fűtőbetét felületét alumíniumbordákkal megnövelték, így hatékonyabb hőátadást értek el, valamint egy hőtágulást elnyelő csúszkára helyezték, így működés közben nem kattog.

– A fűtőpanelben nincsen semmilyen mozgó mechanikus alkatrész, amely zajt keltene, vagy csak fölösleges energiát venne fel, illetve meghibásodásokat okozhatna – folytatta a szakértő. – Ezért teljesen megbízhatóan és hangtalanul működik. A panel nagyon egyszerű elmélet alapján fűt. Az alsó nyílásokon beáramló hideg levegőt a fűtőbetét felmelegíti, majd a frontlapon található kivezető rácson (mely segít a hatékony légkeringetésben) keresztül felemelkedik. Ráadásul a levegőt nem fújja, hanem áramoltatja, mivel nincs benne ventilátor, így a teljes szoba légterét egyenletesen megmozgatja és felmelegíti. Ennek megfelelően a paneleket alacsonyan, a padlószinttől mindössze 10 centiméter magasra kell felszerelni.

Horváth József András a fűtőpanel esetében alapvetően három fő tulajdonságot sorolt fel: biztonságos, gyors és tiszta megoldás. A kiépítése és a használata is egyszerű, nem kell bontani vagy építeni, nem keletkezik kosz. Üzemeltetés közben sem kell szennyeződéssel számolni, ezért nagyon kényelmes és roppant biztonságos, továbbá nem kell szén-monoxid-mérgezéstől vagy gázrobbanástól tartani.

– Előnyös tulajdonsága, hogy hangtalan, tehát kisgyerekek szobájába tökéletes megoldás – folytatta. – Stabilan tartja a beállított hőmérsékletet. Minden panelban van elektronikus termosztát, mely pontosabb hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé. A saját termosztát révén minden helyiségnek külön lehet megadni a kívánt hőmérsékletét. A méret ne tévesszen meg senkit. Tekintsünk erre előnyként, hiszen így otthonunkban több hely marad a bútoroknak, dekorációs tárgyaknak. A fűtőpanel 60 Celsius-fokra melegszik fel, vagyis nem éget, nem kell tartani attól, hogy balesetet okoz. Másik előnye, hogy kialakításának köszönhetően nem telepedik meg a felületén a por, amely a hagyományos fűtések esetében megéghet, s jellegzetes szagot áraszt. Az elektromos fűtésnél nincs szükséges éves karbantartásra, nem kell átnézetni szakemberrel, elegendő évente kétszer porszívóval kitakarítani. Nemcsak kiegészítő fűtésként, elsődleges megoldásként is működik. Ezt egyre többen látják be, hiszen az elektromos fűtések a jövő megoldásai, melyek kombinálhatóak napelemekkel, így akár ingyen vagy szinte ingyen is fűtheti otthonát.