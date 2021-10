Ötletek, praktikák a melegebb otthonért

Havonta több ezer forintunk szökhet ki a nem megfelelően szigetelt nyílászárók mellett, és legalább ennyit megspórolhatunk a fűtés észszerű üzemeltetésével. A szezon elején érdemes ilyen szemmel is átnézni otthonunkat, számos apró hiba saját kezűleg is orvosolható.

Az ideális hőmérséklet személyenként és helyiségenként változik. Szakemberek általában azt javasolják, hogy a hálószobában legyen a leghűvösebb, körülbelül 18 Celsius-fok, és a fürdőszobában a legmelegebb, körülbelül 24 Celsius-fok. A többi helyiségben a 20-21 fok az általános. Aranyszabály, hogy túl nagy hőkülönbséget sehol nem érdemes tartani, mert hidegben a falak könnyen áthűlnek, otthonunk újbóli felfűtése pedig jóval több energiába kerül, mintha folyamatosan közel azonos hőmérsékleten tartottuk volna a lakást.

Sok kicsi sokra megy

A ház szigetelése nagyban befolyásolja, hogy mikor kezdünk el egyáltalán fűteni: ha a falak, nyílászárók nem engedik be a hideget, vagyis nem engedik kiszökni a meleget, nem szükséges az első hűvösebb napon beindítani a rendszert. Még a szezon elején ellenőrizzük a kényes helyeket, az ablakokat, ajtókat például az öntapadós habszivaccsal házilag is utánszigetelhetjük: a profilok felragasztása előtt tisztítsuk meg a felületet, majd alaposan töröljük szárazra, végül pedig a szükséges méretet ollóval vagy késsel vágjuk le a tekercs­ből. Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy gyorsan érezhető eredményt hoz. Hasznos azonban azért is, mert nemcsak a meleget, de a zajt is megfogja.

Hasznosak a radiátorok mögé helyezhető hőtükrök is: az eredendően felfelé áramló hőt a szoba belsejébe irányítják, így ugyanakkora energiafelhasználással hatékonyabban tudjuk felmelegíteni a szoba levegőjét. Ahogy nyáron a meleg ellen védenek, úgy a hideg ellen is jók a redőnyök: éjszakára akkor is eresszük le őket, ha nincs szükség a sötétítésre.

Automatizáljuk a szabályozást, ha nem vagyunk otthon napközben, ebben nagy segítségünkre lesznek az előre beprogramozható termosztátok, illetve a termosztatikus szelepek, amelyekkel egyedileg, helyiségenként vezérelhető a fűtés. Érdemes figyelni arra is, hogy a központi termosztátot ne a hidegebb, északi fekvésű helyiségben szereljük fel.

Gyakori hiba, hogy bútorral vagy a fűtőtesten szárított ruhával elzárjuk a hő útját. Nem ajánlott folyamatosan bukón hagyni az ablakot sem. Télen szellőztessünk gyakran, de rövid ideig – kitárt ablakokkal, letekert fűtés mellett. Ha folyamatosan billenőn hagyjuk az ablakot, lehűlnek a közelében lévő falfelületek és a rájuk csapódó pára miatt könnyen penész képződik.

Szigetelni textillel is lehet

Nagymamáink módszere a mai napig használható: az ablakpárkányra helyezett szigetelőpárnával valóban kint tarthatjuk a hideget. Az ajtó elé, vagy éppen a hiányzó ajtó helyére vastag anyagú függönyt is akaszthatunk. A textilt érdemes olyan sínre szerelni, hogy bármikor elhúzható, jó időben pedig leakasztható vagy elköthető legyen.

A kárpit javítja a hőérzetet és ránézésre is melegebb, otthonosabb hangulatot kölcsönöz. A téli szezonra érdemes több szőnyeget fektetni a padlóra, az ágy melletti részt pedig falvédővel tehetjük komfortosabbá.

Meleg színek a lakásban



A hőérzetünket a színek is befolyásolják, ezért érdemes olyan kiegészítőket – díszpárnát, plédet – beszerezni, amelyek a melegebb színtartományba tartoznak. A hangulatunkra is jó hatással lesz némi narancsos pirosas vagy éppen csokibarna árnyalat.