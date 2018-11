Őszi színek Zalában

Most még varázsaltos az ősz! Szín kavalkádja káprázatos, bár egyre több folt kezd éktelenkedni a tájon, s a virágos-, gyümölcsösös kertekben.

Pompáznak a krizantémok a napfényben, a szőlő levetette ruháját, néhány tőke dacol csupán, megsárgult leveleit próbálja őrizni. Pár alma kapaszkodik még az ágvégeken, látszik, nem sokáig bírják a szélben a ringatózást. Az erdőszélen a kecskerágó is ledobta lombruháját, piros bogyói virítanak még, de azok is többnyire széthasadtak már, magvukat hullatják, de így is gyönyörű ahogy a bokrok ágai himbálóznak a kék ég alatti napsütésben…

Az erdő csupa varázsalt még, de vastag már a fák alatt az új avar, s a falevelek szüntelen peregnek, mígnem a fák is teljesen levetkőznek…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS