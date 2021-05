Óriási precizitást igényelt a Zsolnay-féle kandalló újjáépítése

Augusztus 20-án nyitja meg kapuit a közönség előtt a Budavári Palota Szent István-terme, melyet az első napokban ingyenesen tekinthetnek meg a látogatók.

A helyiség egyik látványos eleme az a nagy méretű, díszes, aprólékosan kidolgozott Zsolnay kerámiakandalló, melynek elkészítése és összeállítása hihetetlen kihívást jelent a szakemberek számára.

Mint arról lapunkban már beszámoltunk: a Nemzeti Hauszmann Program keretében, a Várkapitányság koordinálásával megújul a Budavári Palotanegyed. A program több elemből áll, ezek közül némelyik már elkészült. A Budavári Palota felújításáért részben a keszthelyi születésű, s éveken át Nagykanizsán élő Varga Zoltán, a Hauszmann programiroda vezetője felel. A munkálatok ikonikus eleme a Budavári Palota második világháborúban teljesen elpusztult Szent István-terme, melynek rekonstrukciója jelenleg is nagy erőkkel zajlik annak érdekében, hogy augusztus 20-án, közel 120 évvel a terem születése után újra eredeti szépségében csodálhassa meg a nagyközönség. Ez lesz a palota elsőként rekonstruált történelmi tere, mely a déli összekötő szárnyban található, s amit a tervek szerint a Budavári Palota többi termének helyreállítása is követhet majd.

– A századfordulós fényében helyreállított déli összekötő szárnyban jelenleg is gőzerővel dolgozunk a Szent István-terem belsőépítészeti kialakításán, hogy 4 hónap múlva a terembe lépve mindenkit pontosan ugyanaz a látvány fogadjon, mint amiért az eredeti alkotók elnyerték az 1900-as párizsi világkiállítás nagydíját – bocsátotta előre Varga Zoltán. – Az elismerés is igazolja: a Szent István-terem a századforduló magyar iparművészetének kiemelkedő teljesítménye volt, amin a kor olyan neves alkotói dolgoztak, mint Strobl Alajos, Thék Endre, vagy Kissling Rudolf – nem volt könnyű dolga a mai tervezőnek, Angyal Tibornak. A helyiség egyik fő látványossága pedig az a Zsolnay kerámiakandalló lesz, amely a második világháborúban a teremmel – és annak teljes berendezésével – együtt megsemmisült, de most a Nemzeti Hauszmann Program keretében az eredeti tervek szerint születik újjá.

Az irodavezető elmondta: a Zsolnay Vilmos pécsi gyárában készült több mint 4,5 méter magas, 2,5 méter széles és közel másfél tonnás kandalló egy darabja mesébe illő módon maradt meg az utókor számára.

– Egy kislány, akinek az édesapja a háború utáni romeltakarításnál dolgozott, meglátott egy csillogó darabot a Zsolnay-kandalló ládába gyűjtött maradványai között és kikönyörögte, hogy azt az egy csempét hadd vihesse haza – mesélte Varga Zoltán. – A kandallóból, ami az eredeti teremben volt, így maradt meg az egyetlen kürtő csempe, amit a kislány évtizedeken keresztül őrzött, majd immár felnőttként egy napon bevitt a budai várba, a Budapesti Történeti Múzeumba. Emellett néhány mintadarab is fennmaradt a századfordulós próbaépítésekről a Zsolnay Múzeumban Pécsett, de azokat sosem építették be. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra szakemberei most a mintadarabok és a korabeli fényképek alapján évek alatt készítették el zseniális módon az eredeti alkotás hű mását az újjászülető Szent István-terembe. Magyarország legnagyobb Zsolnay kandallója 120 féle elemből és összesen 611, kizárólag manufakturális jelleggel készült darabból áll. A munka aprólékosságát mutatja, hogy a kandalló egyes részein nyolc-tíz festési, mázolási, majd égetési fázist végeztek az aranyozás előtt. A kandalló főpárkányára újra felkerül Szent István tekintélyt parancsoló, életnagyságúnál nagyobb méretű mellszobra, melyet eredetileg Strobl Alajos alkotott meg. A kandalló végső beépítése előtt a gyárban, Pécsett próbaépítést végeztek a szakemberek, s ezt követően az elmúlt hetekben hozzákezdtek a végleges visszaépítéshez is a Budavári Palota Szent István-termében. Az egyes elemeket különleges ragasztóhabarccsal illesztik össze, a megfelelő súlyelosztás, illetve a kandalló stabilitása érdekében pedig egy tartós vázszerkezetet is legyártottak.

Az irodavezető jelezte: a kandalló visszaépítése után a tölgy, mahagóni és amerikai diófából készült rendkívül összetett, intarziás parketta beépítése következik, ami eredetileg a Neuschloss fivérek gyárában készült – most pedig egy újpesti parkettagyár készíti el.

