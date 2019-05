Ördög Nóra műsorvezető és Nánási Pál fotós az Egerszegi Páholyban

Kettejük közül Nóra a precíz, szervező alkat, amolyan két (hosszú) lábon járó Excel-táblázat. Mosásnál árnyalatonként szétválogatja a ruhákat… Mindketten imádnak utazni, ilyenkor még intenzívebb a családi együttlét. Vágyják is ezt, hiszen megesik, hogy Nórát huzamosabb időre elszólítja a munka. Előfordult, hogy Pali ment az anyák napi ünnepségre, mert felesége éppen Thaiföldön forgatott.

Ördög Nóra Junior Prima-díjas műsorvezető és férje, Nánási Pál volt legutóbb az Egerszegi Páholy vendége a hangversenyteremben, ahol egyebek mellett a fentieket is megtudhattuk róluk. A színpadon Buza Beáta faggatta a sztárpárost, pótszékekkel megtoldott zsúfolt nézőtér előtt.

Egyiküket sem kell bemutatni, a média, valamint saját blog és vlog sorozatuk jóvoltából bárki bepillanthat életükbe. Ördög Nórát számtalan műsor talpraesett és szavakész vezetőjeként ismerhetjük, akit a Forbes magazin 2016-ban Magyarország első számú celebjének választott, Nánási Pál pedig egy népszerű férfimagazin aktfotósaként szerzett hírnevet. No és avval, hogy 2008-ban, nős férfiként elhódította a friss házas Ördög Nórát, aki pár hónappal korábban lépett frigyre Rubint Kristóffal. A pár kapott hideget-meleget, de a kapcsolat szilárdnak bizonyult, 2010-ben Tihanyban, családi körben ki is mondták az igent. Ma már a 6 éves Mici és az 5 felé közelítő Vencel boldog szülei.

A hangversenyterem színpadára érkező párról sugárzik az összetartozás, pedig a habitusuk nem tűnik hasonlónak. A férj óvatosan lép a fénybe, bajlódik a fülére applikált mikrofonnal, higgadt nyugalom árad gesztusaiból. Nóra pedig vibrál és ragyog, és nem mellékesen csodaszép.

Ki vezetett az úton, s általában ki ül a volánnál? – érkezik az első kérdés. Mint kiderül, a családban női kezek tartják a kormányt, s nem véletlenül.

– Édesapám oktató volt, ő is imádott vezetni, hozzátartozott a szeretetnyelvéhez, hogy fuvarozott bennünket – utal a családi indíttatásra Ördög Nóra. – Irigyeltek is az osztálytársaim, mert gyakorta ott várt a szegedi gimi előtt. Palit untatja a vezetés, neki legfeljebb a szerpentinen kanyargás okoz élményt. Azért néha előfordul, hogy induláskor „rendes családfőként” ő ül a volánhoz, de teljesen feleslegesen, mert az első benzinkútnál úgyis cserélünk…

Bemelegítésként régi fényképek idézik fel a főszereplők gyerekkorát. A bájos babafotók után láthatjuk azt a pillanatot, amikor Ördög Nóra először állt mikrofon mögött. Történt mindez a mórahalmi Ki Mit Tud?-on. Ott született ugyanis 1981-ben, s nevelkedett öccsével, kertes, kutyás házban, munkához szoktatva. Két nyáron is pultosként dolgozott a balatonfenyvesi Vitorlás büfében. Tíz évig versenytáncosként edzette testét és mozgáskultúráját, s a mórahalmi színtársulatnak is lelkes tagja volt. Még akkor is hazafutott az esti próbákra, amikor beindult tévés karrierje. A műsorvezetés szele egy kis szegedi csatornánál csapta meg, tanulmányait mégis idegenforgalmi szakon kezdte meg a Budapesti Gazdasági Főiskolán. A terület azonban nem vonzotta, így amikor az RTL Klub új arcokat keresve gyakornoki munkát ajánlott, örömmel vállalta. A szerkesztésbe, vágásba szintén hamar belekóstolt, amit később jól hasznosított a blogbejegyzések összeállításában.

Nánási Pált sportos, budapesti családba vitte a gólya, édesanyja és nagybátyja is válogatott kosaras volt, édesapja evezett. Ő is megmártózott mindkét sportágban, a kosárlabda nem hozott babért, ám evezésben országos bajnoki címig vitte. Édesapja belsőépítészként dolgozott, Pali ugyancsak szeretett barkácsolni, így faipari technikumba iratkozott. Az érettségi után azonban beszippantotta a fotózás világa, ami szintén apai örökség.

– Az otthoni fotólaborban teljesen lenyűgözött, amint a piros derengésben az előhívó folyadékban megszületik a csoda… Szerettem volna ebben az irányban tovább tanulni, de fotós fakultás csak az ELTE-n indult, s kellett volna mellé egy fő szak is – meséli. – Három hónapig úgy tanultam, mint még életemben soha, de nem sikerült bejutnom. Felvettek viszont egy angliai főiskolára, amit először nagyon megszenvedtem. Nehéz volt a leválás a szüleimről, akikkel remek hármast alkottunk. Angliában az életre készítettek fel bennünket, s négy év után olyan komplett portfólióval tértem haza, ami itthon még ritkaságnak számított. A megbízók szinte azonnal rá is haraptak, az első munkám mindjárt Gálvölgyi János fotózása volt, egy nívós magazin számára. Puff, bele a közepébe…

Egy darabig visszajárt Londonba, de ott brutálisan jó fotósok tömege vár megbízásra, itthon jobban futott a szekér. A portré és az akt lett a fő műfaja, az akciófotózás nem neki való. Egyszer a saját szakállára kiutazott a Cannes-i filmfesztiválra fotózni, de szinte üres kézzel jött haza. Amikor ugyanis megjelentek a filmcsillagok, ő jól nevelt, udvarias fiatalember módjára az összes fotós kollégát maga elé engedte… Ma már hangárnyi stúdióban készíti felvételeit, ahol még véletlenül sem lehet óra.

– Az aktfotózás csak akkor működik, ha a modell oldott, kellemesen érzi magát. Hogy ez öt perc vagy két-három óra beszélgetés árán következik be, kiszámíthatatlan. Ha közben azt lesnénk, miként futnak a percek, sosem születne jó felvétel.

A pár számos alkalommal szolgáltatott témát a bulvár­sajtónak. Komplett társasági eseménnyé nőtte ki magát az is, amikor Nóra, Hajas László mesterfodrász közreműködésével megszabadult hosszú fürtjeitől.

– Világ életemben én voltam a „hosszú hajú kislány”, de egyszer csak azt éreztem, változásra van szükségem – idézi fel a műsorvezető.

– Persze nem ment ez könnyen, hiszen a szerződésemben benne van, hogy a csatorna hozzájárulása nélkül nem változtathatom meg a külsőmet. Az RTL-nél többhetes duruzsolás előzte meg a hajvágást, az igazgatóság kérésére Pali több retusált, rövid hajú kamuképet is készített rólam, hogy előre láthassák a várható eredményt. Ezek a fotók máig valódiként keringenek az interneten. Amúgy mostanában megint fontolgatom a hajvágást…

Ennél is nagyobb visszhangot váltott ki, amikor 2014-ben átigazolt a TV2-höz.

– Az RTL nekem jószerivel a családom volt, de eljött a pillanat, amikor fel kellett nőnöm. Rádöbbentem, hogy ebben a közegben, hiába vezetek nagy műsorokat, mindig csak az a gyakornok kislány maradok, aki 2001-ben betoppant. Kellett már, hogy másként nézzenek rám… Mivel jómagam ezen nem változtathattam, radikális lépésre szántam el magamat. Tudtam, hogy feszültséget indukálok, de vállaltam.

Mint ahogy azt is, hogy nyilvánossá tette gyermekáldásért folytatott küzdelmüket. Házasságkötésük után azonnal babát szerettek volna, de az örömhír váratott magára. A meddőség elleni kezelésről, a lombikprogram fejleményeiről részletesen értesülhetett a nyilvánosság. De miért is?

– Nem akartam csontvázat a szekrénybe… – reagál Nóra. – Semmivel sem lett volna jobb, ha mindezt úgy nyomozza ki a bulvár, s jönnek a cikkek, fotók, hogy láttak bennünket belépni a meddőségi centrumba… Akkor már inkább játsszunk nyílt lapokkal, annál is inkább, mivel ellenkező esetben úgy nézett volna ki, mintha ez valami szégyellni, titkolni való dolog lenne. A közönség reakciója, együttérzése pedig szinte küldetéstudattá emelte bennünk ezt az elhatározást. Aztán 2013 májusában megszületett Mici, majd 2014 augusztusában, a lehető legtermészetesebb úton Vencel. Hatalmas meglepetés volt, de sok hasonló esetről tudunk. A terhesség ugyanis hatalmas újraindítás, a szervezet valamiként ráismer a folyamatra.

Sietnek leszögezni, hogy Micin és Vencin kívül egyiküknek sincs több gyermeke. A férj ugyanis számos feddő kommentet kapott, hogy miért csak róluk posztol képeket, miért negligálja elhanyagolt, eltitkolt csemetéit…