Online gyógytornát indított a lenti iroda

Online gyógytornával és dietetikai tanácsadással segítik az egészségfejlesztési iroda munkatársai a Facebook-oldaluk követőit, és igyekeznek felhívni a figyelmet ezúton a helyes táplálkozásra és a rendszeres mozgásra a megváltozott körülmények között is.

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet egészségfejlesztési irodája a koronavírus-járvány megjelenése óta minden programját felfüggesztette, de munkatársai most ebben a nehéz időszakban is a lehetőségeikhez mérten próbálják megvalósítani elsődleges céljukat, feladatukat, a prevenciót.

– Az otthon töltött kényszerpihenő mind lelkileg, mind fizikailag egyre megterhelőbb mindenki számára – mondta Kánya Szilvia irodavezető. – Akik otthon vagyunk, próbálunk mindig kitalálni új dolgokat, hogy egy kicsit feldobjuk a hangulatunkat a négy fal között. Sütünk, főzünk, erre eddig a munka mellett nem nagyon volt lehetősége minden anyának. Most bizony van. Még egészségtudatosak is lettünk, hiszen legalább öt alkalommal étkezünk naponta. Ezzel nem is lenne baj, ha egészségeseket főznénk és nem fogyasztanánk el mindent, amit a szemünk lát. Lehet, hogy nem is vagyunk éhesek, de unatkozunk és eszünk… Emellett van időnk pihenni, egy könyvet órákig olvasni úgy, hogy meg sem mozdulunk. Ha csak ezt a pár dolgot nézzük, bizony nagyon gyorsan elkezdünk hízni. A túlsúly pedig tudjuk, hogy mennyi betegség táptalaja. Ebből jött az ötlet, hogy az egészségfejlesztési iroda munkatársával, Molnár Katalin dietetikussal közösen összeállítsunk egy kis segítséget az egészséges táplálkozáshoz olyan témákat érintve, mint a bevásárlás, főzés, vitaminok, ételreceptek, ezek a Facebook-oldalunkon követhetők.

Az egészséges táplálkozásra vonatkozó jó tanácsok mellett Bacsa József Lászlóné, Andi gyógytornász pedig videókat készített, melyekben bemutatóval egybekötve segítséget, hasznos tanácsokat nyújt a gerinc-, váll-, csípő- és nyaktorna szakszerű elvégzéséhez kezdő és haladó szinten azoknak, akik korábban is jártak ezekre a foglalkozásokra, illetve akik szeretnék megmozgatni testüket.

A videók közt található például nyakigerinc-torna, melynek célja az izmok lazítása, nyújtása, az ízületek mobilizálása, de készült videó azoknak is, akik statikus álló vagy ülő munkát végeznek és kisebb gerincpanaszaik, fájdalmaik vannak. Az ehhez kapcsolódó gyakorlatok segítenek a törzsizmok megerősítésében. A haladó térdtornát azoknak javasolják, akik az izomzatukat szeretnék erősíteni, esetleg térdproblémákkal küzdenek, de ez szalagsérülések és szalagműtétek után csak nyolc héttel ajánlott. A könnyített gerinctornát pedig enyhe, vagy közepesen súlyos csontritkulásra, gerincbántalmakra ajánlják.

– Aki naponta egyszer elvégzi a gyakorlatokat, már tesz valamit az egészségéért, és ez a cél – hangsúlyozta Kánya Szilvia. – Közben kérünk mindenkit, ha tehetik, maradjanak otthon! Reméljük, nemsokára ismét személyesen találkozhatunk programjaink valamelyikén.