Önkifejezés és szabadság: Szennyai Diána egyik legkedvesebb hobbija a rajzolás

A cserszegtomaji lány többféle kreatív szabadidős elfoglaltságnak is hódol.

Egy szuper hobbi jót tesz a léleknek, kikapcsol és feltölt, úgy a mindennapokban, mint a mostani nehéz helyzetben. Diána érdeklődése igencsak sokoldalú: előszeretettel fejezi ki gondolatait rajzokkal, de nem áll távol tőle a cosplay, sőt, a fotózás vagy az írás sem.

– Mióta rajzolsz?

– Nagyjából hat éve kezdtem el rajzolni, csupán időtöltés céljából. Eleinte egyszerűbb rajzokat készítettem grafitceruzával, míg nem magával ragadott Japán és a kultúrája. Innentől egyre komolyabban foglalkoztam vele.

– Mi tesz boldoggá benne?

– Sosem volt egyszerű kifejezni magamat, ezért úgy éreztem, találnom kell valamit, amivel ezt meg tudom tenni. Legfőképp ez az, ami boldoggá tesz és megnyugtat a rajzolásban. Teljes a szabadság ilyenkor, hiszen nincsenek megkötések, nagy a változatosság és sok a lehetőség.

– Miket szoktál rajzolni?

– Állatokkal és rajzfilm karakterekkel indítottam. A legtöbb művem a japán anime és manga stílushoz kapcsolódóan született, ez a világ rengeteg motivációt adott nekem. Később viszont már filmes szereplők lerajzolásával, valamint saját karakterek megalkotásával is próbálkoztam.

– Milyen technikákat kedvelsz?

– Először grafitceruzával dolgoztam, majd a mangánál átváltottam a színes képekre, amikhez alkoholos filceket használtam. A „valódi” emberek portréinak elkészítésekor az egyszerű színes ceruzákat választottam, mostanában pedig a digitális rajzolással ismerkedem.

– Hogyan fejleszted a tudásodat?

– Mindig igyekszem valami újat kipróbálni, így jutottam a ceruza- és filces rajzoktól egészen a digitálisig. Tanfolyamot nem végeztem, amit tudok, azt magamtól és barátoktól tanultam, valamint internetes segítséggel.

– Vannak terveid ezzel, vagy puszta kikapcsolódásként műveled?

– Jelenleg médiafotográfus iskolába járok, de tervezem a grafikus szak elvégzését is, és ezekkel tovább haladni. Két barátommal imádjuk a filmeket, azon belül nagy Star Wars rajongók vagyunk. Mindhárman szeretünk rajzolni, ezért úgy döntöttünk, összeülünk és készítünk egy rajongói képregényt ebben a témában.

– Az Instagramodon láthatók cosplay fotók is. Mesélnél erről a szenvedélyedről?

– Nagyjából 2013 óta nézek animéket, amik nagy hatással voltak rám. Ahogy egyre többet láttam, úgy ismerkedtem meg ennek a szubkultúrának a világával. Hallottam, hogy a rajongók jelmezekbe, vagyis cosplayekbe öltöznek, és egy-, illetve kétnapos rendezvényeken magukra öltik kedvenc karaktereik alakját. Néhány éve jártam először a hazánkban megtartandó Mondocon nevű rendezvényen: egy internetről rendelt cosplayt viseltem, az egyik akkori kedvenc karakteremnek öltöztem be. Nagyon jól mulattam, és sok kedves emberrel találkoztam. Azóta több cosplayem is volt, mindegyik új élményeket és ismeretségeket adott. A legtöbb jelmezt úgy vettem, de van, amelyiket édesanyám varrta meg. A jövőben is szeretném ezt folytatni, hiszen már az életem része.

– Legutóbb Rey-nek öltöztél a Star Warsból. Milyen karakterek állnak a legközelebb hozzád?

– Akiknek a személyiségével leginkább azonosulni tudok, és ez így van a rajzolásban is. Igaz még nem túl sok szereplő bőrébe bújtam, mivel nemrég kezdtem el foglalkozni ezzel, de a jövőben remélhetőleg jönnek újabbak.

– Van még más hobbid is az említetteken kívül?

A fotózás is mindig nagyon érdekelt, illetve amit még szeretek, az az írás. Arra gondoltunk a barátaimmal, hogy a tervezett rajongói képregénynek először regényszerűen megírjuk a történetét, és ha azt befejeztük, nekilátunk a képeknek is.

– Milyen módokon éled ki a kreativitásodat a karantén alatt?

– Mivel dolgozni nem tudok menni a karantén miatt, így több időm jut a rajzolásra, pihenésképp pedig olvasok vagy fotózok. A barátokkal videochat formájában beszélgetünk, és próbáljuk jól érezni magunkat.