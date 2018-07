Olaszországig teker a kanizsai Teker Egyesület csapata

Ötödik alkalommal pattant nyeregbe a Teker Egyesület népes, mintegy negyvenfős csoportja, hogy több száz kilométer megtétele után a tengerben csobbanhasson.

A csapat tegnap indult útnak az Erzsébet-térről – ezúttal nem Horvátországot, hanem Olaszországot véve célba. Jankovics Ferenc, a Teker Egyesület alelnöke elmondta: tengerre magyar elnevezésű túrájuk immár hagyománynak számít.

– Trieszt az idei úti célunk – árulta el. – A 387 kilométeres utat több szakaszban tesszük meg. A korona a közös fürdés lesz a tengerben.

Az összeszokott társaság kísérőkkel, valamint banánnal, izotóniás italokkal és ásványvízzel felszerelkezve vágott neki a túrának.

Dr. Kolonics Bálint már nem először teker a tengerig, de elmondta: az új út neki is új kihívást jelent.

– Meghódítjuk a hegyeket, mivel komoly szintemelkedéssel kell most is számolnunk – hallottuk tőle. – Kerékpárral teljesen más dimenziók nyílnak meg egy ilyen út során, mintha autóval, vagy más módon utaznánk.

A csapatot egy szakaszon Cseresnyés Péter miniszterhelyettes is elkísérte.

– Példát mutat az egyesület azoknak, akik még csak fontolgatják, kipróbálják-e a kerékpáros sportot – fogalmazott. – Remek kikapcsolódást nyújt ez a mozgásforma, és a közösségformáló ereje is kiváló. A városban nagymúltú kerékpáros élet van, talán ennek is köszönhető, hogy az országban a harmadik velodrom, azaz fedett kerékpáros pálya is itt fog felépülni.