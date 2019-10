Ők a második hét Tündérszépei! Voksolj a kedvencedre!

Túl vagyunk a Tündérszépek országos szépségverseny megyei fordulójának második hetén. Egy biztos: nem csak a kamera, de Zala megye is imádja a lányokat.

Pontosan két hete rajtolt el tízmillió forint összdíjazású szépségversenyünk, amelyen 30 megyei szépség kap esélyt arra, hogy bemutatkozzon. Már a Tündérszépek első fordulójának végén értékes nyeremények várják őket.

Az a három lány, akit a zsűri, és az az egy, akit a közönség juttat tovább a regionális fordulóban is képviselheti szűkebb hazánkat, míg a legszebbek országos tévéshowban mutathatják meg magukat, és izgulhatnak, melyikük nyeri az egyéves modellszerződést vagy épp a több százezer forintos utazási utalványokat.

Érdemes tehát szavazni a kedvencetekre, hiszen ti adhattok esélyt a szívecskékkel egy lánynak, hogy mindezt megélje. Facebook-vagy Google-azonosítóval naponta egyszer adhatsz szívecskéket a kedvencednek. Több ezer szavazat érkezett már a lányokra, vagyis minden szív számít, ha tovább akarod juttatni azt, aki szerinted megyénk legszebbje!

Mindemellett, ha 16 és 30 között vagy, a megyében élsz, tanulsz, esetleg itt születtél, most még jelentkezhetsz, hogy versenybe szállj és te legyél 2020 Tündérszépe. Saját fotósorozattal is nevezhetsz, de ingyen el is készítjük portfóliódat, amelyet aztán oda is adunk neked.

De most idézzük fel, kik voltak a második hét megyei szépségei, akik már bemutatkoztak nektek. A fotókra kattintva egyből megnyithatod versenyképeiket.

Ha más megyék szépségeire, vagy a nap mint nap bemutatkozó helyi lányokra vagy kíváncsi, kattints a Tündérszépek oldalára.

Ha szeretnél részt venni versenyünkön, töltsd ki jelentkezési lapunkat a www.tunderszepek.hu oldalon!