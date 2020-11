Odett számára a hitelesség a siker fokmérője

Polgár Odett, napjaink egyik legsikeresebb popdívája fogalmazott így lapunknak. A zalaegerszegi származású énekesnő egészen fiatalon megízlelte a siker ízét, hiszen még csupán középiskolás volt, amikor már az egyik népszerű televíziós zenei tehetségkutatóban szerepelhetett.

Innen szinte egyenes út vezetett a popzenei szakmához, aminek mérföldköveit többek közt fesztiválfellépések, telt házas koncertek, milliós nézettségű videoklipek, rádiós listavezető dalok, valamint az év legjobb albuma címet elnyert nagylemez is jelzi.

– Nehéz és összetett kérdés, hogy mit tekintünk sikernek, nem is lehet rá adekvát választ adni – fogalmazott Odett.

– Számomra az a fontos, hogy bármilyen projektben veszek részt, minden esetben a saját gondolataim és üzeneteim ­érvényesüljenek. Ha innen közelítjük meg, akár mondhatnám azt is, hogy szeretek a magam ura lenni, szeretek saját magam dönteni az engem érintő kérdésekben, azaz szeretem, ha enyém az utolsó szó. Ugyanakkor azt is vallom, hogy abban a világban, amiben én mozgok, tehát a popzenében és a vloggerek társadalmában, a kitűzött célok eléréséhez a legtöbb esetben nem elegendő egymaga az ember. Kell egy csapat, amelynek tagjai közösen dolgoznak a sikerért, ám egy csapat akkor tud jól működni, ha van köztük valaki, aki az utolsó szó jogát birtokolja.

Odett azt is mondja, bár szeret maga dönteni a sorsáról, érvekkel befolyásolható, meggyőzhető. A több szem többet lát elvének támogatója, a munkafolyamatok során szívesen kéri ki egy fotós vagy zenei rendező véleményét. A csapatszellemben hisz, úgy véli, a dolgok menetét az álláspontok, a vélemények ütköztetése viszi előre. Ez így volt már a zenei karrierje kezdetén is, amikor arról kellett döntenie, elszakadjon-e Zalától a siker érdekében.

„Minden egyes cselekedetem sikerét a hitelesség mércéjén keresztül vizsgálom, azaz a siker fokmérője számomra abban rejlik, tudtam-e önmagam adni adott produktumban, legyen az zene, vagy bármi más, amivel foglalkozom az életben.

– Kicsit másabb világot éltünk, még nem volt ennyire internetközpontú a társadalmunk, és a közösségi ­háló fogalma is egészen mást takart, mint mostanában – magyarázta.

– Akkor egy kezdő énekesnek vidéken kevésbé voltak esélyei, mint Budapesten, tehát a siker érdekében szükség volt arra, hogy a fővárosba költözzek. Ma már nem feltétlenül van így, a zenész vagy videós szakmában napjainkban sokkal inkább egy jó ötleten múlik a siker. Legyél bárhol, akár New Yorkban, akár a legkisebb lélekszámú faluban, ha jó dalt, jó tartalmat készítesz, akkor az a virtuális háló segítségével el tud jutni az emberekhez.

Odett kérésünkre örömmel beszélt 2019-ben indult Zenél az utca projektjéről is. Mint mondotta, egy hirtelen ötlettől vezérelve döntött úgy, hogy vloggerként bemutatja az utcazenészek világát. Egyik fő motivációja az volt, hogy lebontsa azokat az előítéleteket, amik kialakultak az utcazenészek körül. Amikor belevágott, saját magának is voltak kételyei, de kitartása eredményre vezetett. Olyannyira, hogy a bemutatkozó évad sikerének köszönhetően idén már támogató is jelentkezett a projekthez.

– Óriási öröm számomra, hogy mások is fantáziát láttak benne, s úgy kaptunk támogatást, hogy nem nekünk kellett azért kilincselnünk – fogalmazott.

– Amikor elkezdtem, többször felötlött bennem, hogy a nyakamba veszek egy olyan feladatot, amire ugyanannyi időt kell szánnom, mint a saját karrieremre. Az eredmények azonban megint csak igazolták a megérzéseimet, hiszen olyan profi csapat alakult ki mellettem, amelynek tagjai rengeteg terhet levettek a vállamról.

A Zenél az utca projekt sikere ellenére Odett az énekesnői-dalszerzői karrierjét sem adja fel. Az év során rengeteg új dalt írt szerzőtársaival, ezek közt olyanok is akadnak, amelyeket mások adnak majd elő, amire korábban is volt példa, ám kevésbé hangsúlyosan. Egy mozifilmes projektben is részt vett, egy természetfilm főcímdalát fogja előadni. Ennél bővebb információval egyelőre nem szolgálhat, de – mint mondja – decemberben izgalmas meglepetéssel állhat ki közönsége elé.