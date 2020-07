Nyáron fessük át a nyílászárókat!

A nyílászárók felújítására a meleg évszakok napjai ideálisak, hiszen az ajtók, ablakok sokáig nyitva vannak, ami a fűtési szezonban nem lenne jó.

Ha nem bízzuk szakemberre a dolgot, érdemes áttekinteni, hány ablakról, ajtóról is van szó, nehogy a kezdeti lelkes barkácskodás lendülete túl hamar kifulladjon.

A festés nemcsak a kreatív énünket dicsérő színválasztásban merül ki. Először is tisztítani, portalanítani, csiszolni kell az időjárás által megviselt felületeket, majd gondoskodni az üveg védelméről. Ehhez a profik is ragasztószalagot használnak, s noha a felhelyezés időbe telik, megéri, mert megmenekülünk a festékcseppek hosszadalmas kapargatásától. (A szalagokat festés után hamar húzzuk le, ne rántsa később magával a megszáradt festék egy részét.)

Milyen festéket válasszunk? Ehhez végképp ajánlható a konzultáció, annak ellenére, hogy számos különféle festék és lakk kapható beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Ha először csináljuk, s előtte elmélyedünk a szakirodalomban, olvashatjuk: van vízbázisú (akril), lakkbenzinnel hígított festék (alkid), magas szilárdanyag-tartalmú festék, ami jobb fedést biztosít, poliuretán festék (PU), kétkomponensű festék, ami akril- vagy alkidfestékkel együtt használható. Sokan esküsznek a lakkra, mert átlátszó lesz a bevonat, ami szigeteli a faanyagot, és megvédi a nedvességtől, valamint UV-sugárzástól is. A lakk továbbá sima felületet biztosít, és jó hír a gyakori ablakpucolást „végrehajtók” számára, hogy könnyen tisztítható. A jó festés nemcsak a nedvesség, a penész ellen nyújt védelmet, hanem a rovarok, lárvák és szúfélék ellen is. A művelet előtt azt is vizsgáljuk meg, nem költöztek-e rovarok a fal és a nyílászárók közé.