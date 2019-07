Nyári programok, vezetett túrák Őriszentpéteren

Augusztus 31-ig szinte napi rendszerességgel kínál programokat a térségbe látogatóknak az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Hétfőnként szünnapot tartanak, de keddtől vasárnapig szabadidős elfoglaltságokkal, vezetett túrákkal várják az érdeklődőket.

Keddenként egy körülbelül két kilométeres túra során Szalafő környékét, azaz Pityerszer és Felsőszer népi építészeti értékeit, természeti kincseit mutatják be, erre a programra kisgyermekes családokat is várnak. Szerdánként a Zala és Vas megye határvidékén elterülő tőzegmohás láprét életközösségével ismerkedhetnek a résztvevők, s a szőcei Lápok Háza bemutatóterem interaktív kiállítása is segíti az arra járóknak megismerni e különleges vidéket. A láprét bemutatására ugyancsak könnyed, egy kilométer hosszú vezetett túrán kerül sor. A csütörtöki nap a kerékpárosoké, az igazgatóság őriszentpéteri Natura 2000 Látogatóközpontjától ki­in­dulva 35 kilométeres túra során a Belső-Őrséggel, a veleméri Árpád-kori műemlékkel, a Szentháromság-templommal, s a térség fazekas hagyományaival ismerkedhetnek a résztvevők. Péntekenként bölénylesre invitálnak a nemzeti park munkatársai, akik Pityerszer környékén európai bölényeket és vadlovakat is tartanak. Szombaton és vasárnap szintén Pityerszeren íjászattal bővülnek a foglalkozási lehetőségek, amihez minden eszközt biztosítanak a szervezők.

A szervezett programok a csütörtöki kerékpáros túra kivételével minden esetben délelőtt 10-kor kezdődnek, s minimum tíz fő szükséges a megtartásukhoz. A kerékpáros túra minimumlétszámát öt főben határozták meg, ez kellő számú jelentkező esetén már délelőtt 9-kor elkezdődik. A programokon való részvételhez az íjászat kivételével előzetes regisztráció szükséges.