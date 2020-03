Nőnapra szeretettel! Ismert zalai személyiségekkel beszélgettünk (videó)

Március 8-án országszerte a hölgyeké a főszerep. A férfiak virággal, bon-bonnal, vagy egy-egy kedves szóval köszönik meg a helytállást, amit a nők a munka világában és a családi életben vállalnak.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tiszteletről, megbecsülésükről szól, melyet hazánkban 1948 óta tartanak meg. Ez a jeles nap bizonyára mindkét nemnek mást jelent: ennek kapcsán két ismert zalai személyiséggel beszélgettünk.

Női szemmel

Lőrincz Nikol, Soós Imre-díjas színésznő szeret nő lenni. Nemcsak csinos és kedves, de egész lényéből finomság árad. Arról, hogyan éli meg nőiességét a mindennapokban, így fogalmazott:

– Szeretek nőies lenni, csinosan öltözködni, ám otthon nekem is fontos a kényelem. Nem tartom magam egy túlságosan „nőies” nőnek – mondta. A művésznő szerint az a kérdés, hogy mit jelent ma nőnek lenni elgondolkodtató.

– Ha azt a szót hallom, hogy nő az jut eszembe, hogy lágy, kellemes és érzékeny, ám a mai világban bizonyos helyzetekben kissé maszkulinabbnak is kell lennünk – nyilatkozta, majd hozzátette: persze a színház világában is fontosak a leosztások.

– A mi szakmánk azért is érdekes, mert adott esetben játszhatunk férfit, nőt, gyereket, időset, akár állatot is – férfi és nő egyaránt. Azt gondolom, hogy a színház világa kicsit más, mint egy “átlagos” munkahely, annak tükrében, hogy sok időt töltünk intenzíven együtt és több jelmezben, szerepben, több emberként is látjuk a másikat. Emiatt esetenként elmosódik a nemek közti határ, akar egy családban: egyaránt megölelem, megszeretgetem a férfi és a női kollégákat – fogalmazott.

Ma már egyenjogúság van, s ha nem így lenne biztosan harcos amazonként küzdene érte. – Szerencsére elődeink ezt már megtették – tette hozzá nevetve.

S mit jelent számára a nőnap?

– Egy szál virágot, finom vacsorát a férjemmel … Igazából ennek a napnak számomra nincs akkora szentsége, mint például az anyák napjának, hiszen szülőnek lenni nagyobb kiváltság – vallotta.

Férfi szemmel

Vajon a férfiak miként viszonyulnak a nőnaphoz? Lássuk egy sportoló, jelesül Demjén Patrik, a ZTE FC kapusa miként vélekedik az ünnepnapról.

– Nehezen tudnám megfogalmazni a nőnap jelentőségét, minden szempontból lényegesnek tartom – hangoztatta a hálóőr. – Nyilván anyukámat is fel szoktam köszönteni minden évben. Meglepem egy virággal, csokival. A testvéremmel karöltve azért könnyebb a dolgom.

A játékos kijelentette, bármilyen témáról legyen szó, édesanyjára mindenkor számíthat.

– Ugyanez elmondható a barátnőmről és a nagymamámról – tette hozzá. – Mivel gyakran utazunk a csapattal, nincs mindig lehetőségem az adott napon meglepni őket. A hétvégén viszont nem marad el a köszöntés, hiszen itt lesz a barátnőm, ráadásul az ő anyukája is.

Demjén Patrik videónkban elárulta, hogy kiket és mivel szokott megajándékozni március 8-án.

Boldog nőnapot kíván a Delta zenekar!

Nőnap alkalmából egy rendkívül találó videóüzenet formájában köszöntik a Zalai Hírlap, illetve a zaol.hu olvasóit a Delta zenekar tagjai. Természetesen a formáció egyetlen hölgy tagjáról sem feledkeztek meg.

Fogadjátok sok szeretettel!