Nevelőszülőnek lenni élethivatás, szerepe olyan, mint az édesanyáé vagy édesapáé

Közhelynek hangzik, de nem az: szülőnek lenni a legnagyobb dolog egy ember életében. Nevelőszülőnek lenni pedig… Arra talán nincsenek is szavak.

Laska Csabáné 20 éve választotta ezt a hivatást

Hiszen más gyermekét nevelni közel olyan szeretettel, mintha a sajátunk lenne, hihetetlen átlényegülést, adni akarást és empátiát követel. A Nagykanizsa kiskanizsai városrészében élő Laska Csabáné, Ági éppen 20 évvel ezelőtt választotta e szép, s néha nehéz hivatást.

– Az egész azzal indult, hogy anyuék elköltöztek és itt maradt nekünk a nagy, kétszintes ház, gyakorlatilag üresen – bocsátotta előre Laska Csabáné. – Két saját gyermekünk közül a nagyobbik Zalaegerszegen tanult, ő kollégiumban lakott és csak hétvégékre jött haza, a kisebbik pedig 6 éves volt. Próbáltuk eladni a 220 négyzetméteres, 7 szobás házat, de nem sikerült és akkor a párommal úgy döntöttünk, hogy „telerakjuk” gyerekekkel, mert itt mindig 2-3 generáció lakott együtt. Persze, ez még nem ok arra, hogy valaki a nevelőszülőséget válassza – erre azt tudom mondani, hogy a családban valahogy mindenki szociálisan érzékeny, „túlteng” bennünk a segíteni akarás. Az idősgondozásban nem vagyok otthon, ezért nyilvánvaló volt, hogy a gyerekek felé indulunk el. Az első, Nagykanizsán indított nevelőszülő-képzésben vettem részt.

Laska Csabáné az elmúlt húsz évben 7 nevelt gyermekről (plusz a kettő sajátról) gondoskodott, előbbiek közül például Burka Klaudia Kaposváron tanul egyetemen, tanítónak készül. Ági szerint egy nevelőszülő számára az a legnagyobb öröm, ha az életbe kikerülő gyerekek képesek megállni a helyüket.

Több nevelőszülőre lenne szükség

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatában jelenleg 76 nevelőszülőnél vannak elhelyezve a gyermekek. Megyénkben működik még az evangélikus egyház által fenntartott Mózeskosár Nevelőszülői Hálózat is, ahol 9 nevelőszülőnél 10 Zala megyei illetékességű gyermek él. A zalai gyermekotthonokban, lakásotthonokban körülbelül 70 fő 12 év alatti gyermek lakik, akiknek a nevelőcsaládokba történő kihelyezése lenne ideális. Ehhez azonban a jelenleginél több nevelőszülő kell.

– Elsősorban olyan nevelőszülőkre lenne szükség, akik nagyobb testvérsorok (3-4-5) nevelését vállalnák – mondta el Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség igazgatója. – A három év alatti gyermekek nevelését is vállaló nevelőszülőket várjuk nagyon, reméljük, hogy 2020. januártól a nevelőszülői gyed bevezetésével a számuk emelkedik. A nevelőszülőség élethivatás, amely leginkább az édesanyai hivatáshoz hasonlítható, mert feltétel nélkül szereti a gyereket, úgy, ahogy van, elfogadja olyannak, amilyen. Gondoskodik róla, rendezi az életét, harcol érte és igyekszik számára minden erővel megteremteni az otthon biztonságot nyújtó melegét. A nevelőszülő feladata az is, hogy családi mintákat közvetítsen, egészen addig, amíg a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek nem kerülhet vissza saját, vér szerinti családjába, vagy örökbefogadó családba, illetve amíg – immár nagykorúként – nem válik alkalmassá az önálló életre. A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, hanem jogi, lélektani felkészülés előzi meg. Rendkívül felemelő és hálás feladat, ugyanakkor tele van küzdelemmel. A mindennapi nehézségek mellett meg kell küzdeni sokszor a gyermekvédelem rendszerével, az oktatási intézményekkel, a vér szerinti szülőkkel és bizony a saját családtagokkal is. A nevelőszülő legnehezebb feladata azonban az, hogy úgy szeresse a gyermeket, mintha a sajátja lenne, ugyanakkor tudja, hogy egyszer majd el kell engednie. Hiszen az elsődleges cél, hogy a gyermek visszakerüljön a saját családjába, mert oda tartozik. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadással kell rendezni végleges sorsát.

Györe Edina kérdésünkre elmondta: a nevelőszülőségre ösztönözni nagyon nehéz az embereket. A jelentkezőkben a nevelőszülővé válás általában belülről fakadó belső indíttatás, amelyet gyakran valamilyen jó példa előz meg. Amennyiben ez hiányzik, akkor az érdeklődő nem tud teljesen ráhangolódni erre a feladatra és még az alkalmassági vizsgálatok során, vagy azt követően visszalép a jelentkezéstől.

– Nevelőszülőinket a segítői attitűd, az emberközpontúság, az empátia, az elfogadás és a hitelesség jellemzi – mondta. – Minden 24. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező magyar állampolgár, bevándorolt, vagy menekültként elismert személy lehet nevelőszülő, aki a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 16, illetve legfeljebb 50 évvel idősebb és megfelel a gyermekvédelmi törvényben meghatározott alkalmassági feltételeknek. Ezek sorában fontos az egészségügyi alkalmasság – amit az illetékes háziorvos igazol –, miszerint a jelölt nem szenved olyan betegségben, amely akadályozza vagy korlátozza a gyermek ellátásában. Feltétel a gyermeknevelésre alkalmas környezet: vizsgáljuk a gyermeknevelés motivációját, a család lakás- és életkörülményeit, megélhetési forrásokat, anyagi, vagyoni helyzetét, az otthon légkörét és a családon belüli kapcsolatokat. Kiemelt szempont, hogy a jelentkező stabil lakhatással, biztos megélhetési forrással és harmonikus családi környezettel rendelkezzen. A nevelőszülői tevékenység folytatására csak száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas, ahol biztosítható a nevelőszülő és a gyermek, fia­tal külön szobában való elhelyezése – személyes életteréhez pedig legalább 6 négyzetméter áll rendelkezésre. A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal felszereltnek kell lennie. Rendkívül fontos feltétel a pszichés alkalmasság, amit a gyermekvédelmi központ által kijelölt pszichológus szakvéleményez. Szükséges továbbá az eredményes részvétel egy 28 órás döntés-előkészítő tréningen, mely fejleszti a nevelőszülői feladatok ellátásához elengedhetetlen készségeket. Minden nevelőszülő számára kötelező egy 32 órás képzés is, mely elméleti és gyakorlati segítséget ad a gyermek szükségleteinek kielégítéséhez, fejlődésének biztosításához, vér szerinti kapcsolatainak ápolásához – tehát összesen 60 órás alapképzésről beszélünk. Ezen túl, az első gyermek kihelyezését követő 2 éven belül teljesíteni kell egy 240 órás központi oktatási programot is.

Györe Edina végül hozzátette: a nevelőszülő saját kiskorú gyermekeivel együtt legfeljebb 6 gyermek és fiatal együttes ellátását biztosíthatja. Ha saját gyermekről nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal együttes ellátását vállalhatja. Munkájáért természetesen a jogszabályokban meghatározott mértékű juttatásban részesül.