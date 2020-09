Nemzetközi lovastusaverseny Nagykanizsán: Európában a harmadik legjobbnak számít

Ha egy pályán a versenyző és a lova jól érzi magát, akkor visszatér – vallja Dobri Lajos, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke. A Csónakázó-tónál található lovastusapálya esetében ez különösen igaz, hiszen szeptember 4. és 6. között már 23. alkalommal rendezik meg a kanizsai militaryversenyt.

A lovastusa-viadal motorja a kezdetek óta Dobri Lajos, aki profizmussal és határozottsággal irányítja az előkészületeket. Ez a hozzáállás segítette 24 évvel ezelőtt is, amikor a lovastusa szakág képviselői felkeresték, hogy szeretnének új, jó adottságokkal rendelkező területen versenyezni.

– Eldöntöttem, a festői szépségű Csónakázó-tó partján építek lovaspályát – mondta Dobri Lajos. – A rendszerváltás után a tó körül még semmilyen rendezvényt nem tartottak. Talán ezért is az akkori polgármester és a képviselők is kissé nehezen barátkoztak a gondolattal, hogy a tó partján otthonra találhatnak a lovak. Nem foglalkoztam a szkeptikusokkal, miután beszereztem a szükséges engedélyeket, saját költségen megkezdtem a földmunkákat, s a következő évben már meghirdettük az első lovastusa (military)-viadalt. Miután nemzetközivé minősítettük a pályát, terjedt a híre a határokon túl is. Állandó vendégekké váltak az osztrák, a német, a szlovák, a szlovén, a belga és a francia lovasok.

A kanizsai önkormányzat a korábbi évekhez képest az idén szerényebb összeggel járult hozzá a szeptember 4. és 6. közötti kanizsai nemzetközi és nemzeti minősítő lovastusaversenyhez. Sőt ugyanebben a szakágban az országos championátus sorozat második fordulóját is itt rendezik. Az ingyenesen látogatható esemény kiemelt támogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium mellett a Magyar Lovas Szövetség lovastusa szak­ága lesz.

– Az európai helyszínek sorában a harmadik legjobbnak számító versenyhelyszín általában az úgynevezett fejlődő csapatoknak nyújt lehetőséget arra, hogy kipróbálják a lovasukat, illetve a lovuk képességeit is felmérjék – tette hozzá a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke. – A versenyzők díjlovaglással kezdenek, itt az idomításra figyelnek a versenybírók. Ezt követi a nézők számára is látványos terepnap. A tó melletti pálya hosszúsága kategóriánként változik, a legmagasabb osztályban indulók közel hat kilométert teljesítenek változó nehézségű akadályok között. A hétvége programja az ugyancsak izgalmas díjugratással zárul. Állatorvosstáb figyeli az állatok egészségi állapotát, kizárólag a jó kondícióban lévő lovakat engedik versenyezni.

A viadal népszerűségét mutatja, hogy az ország számos pontjáról eddig több mint 120 lovas nevezett. A mezőny tagja lesz például a kiskunhalasi Tuska Péter és a Vanyarc-Sarlóspusztáról érkező Egyed László, akik már Európa-bajnokságokon villantották meg tudásukat. Rajtuk kívül közel negyven osztrák és szlovák lovas is nyeregbe pattan. Zala megyéből a Kanizsa Lovas Klub színeiben Tamás Bianka fiatal kezdő lovával, An­jou­val igyekszik a lehető legjobb eredményt elérni.

A tárogató hangja mellett A lovassport szerelmesei mellett a családoknak is érdemes kilátogatniuk a nagykanizsai rendezvényre, hiszen több kulturális program szórakoztatja az érdeklődőket. Szeptember 5-én, szombaton 10 órától hagyományőrző kishuszár-bemutató és interaktív népi játékok várnak mindenkit. Majd várhatóan 18 órától élő koncertet ad a hévízi Musica Antiqua együttes. A korhű, reneszánsz kosztümökben zenélő kamarazenekar jellegzetes, egyedi hangzását a furulyák és a vonós hangszerek hangszíneinek különleges összhangja határozza meg. Alaprepertoárjuk a reneszánsz és barokk zene, de emellett klasszikus, illetve a zenekar számára íródott XX. századi muzsikát is tolmácsolnak. Szeptember 6-án, vasárnap előreláthatólag 14 órától a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület ad műsort, ezt követően pedig a szintén helyi dr. Horváth László állatorvos tárogatón játszik.

Kapcsolódó tartalom