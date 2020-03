Nemzeti ünnepünk tiszteletére megérkeznek Zala megyébe az első gólyák

A tavasz emblematikus madara, a fehér gólya a magyarok nagy nemzeti ünnepnapjával, a március 15-ével szinte minden évben visszaérkezik a magyarországi költőhelyére.

A gólya költöző madár, ősszel elköltözik tőlünk, s a telet Afrikában, melegebb tájon tölti. Ám a napokban egyre több helyen láttak, és kaptak lencsevégre már hazánkban visszatért példányokat. Ennek okán megkerestük a Magyar Madártani Egyesület Zalai helyi csoportjának a titkárát Darázsi Zsoltot, s érdeklődésünk középpontjában a Zala megyébe visszatérő gólyák, illetve a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás áll.

Megérkeztek-e már az első gólyák?

– Zalában eddig csak Zalakomárban észleltek gólyát március 3-án, ahogy azt mi már korábbi cikkünkben megírtuk, illetve a megyehatártól nem messze található Vörsön jelentek meg nemrég a gólyák. Közép- és Kelet-Európa valamint a Közel-Kelet fehér gólyái a Boszporuszon, majd a Szuezon át, a Nílus folyását követve Dél-Afrikáig is elrepülnek telelni, s haza is ezen az útvonalon érkeznek. Minden évben körülbelül ezidőtájt, kora tavasszal költöznek haza. A legkorábban érkező példányok március első napjaiban érik el hazánkat, ám szinte egész hónapban folyamatosan jönnek. A gólyák több szakaszban tartanak Magyarországra, egyik csoport előbb, a másik utóbb költözik vissza, azonban akadnak olyan késői csoportok is, akik csak áprilisban jelennek meg hazánkban – mondta Darázsi Zsolt.

Milyen egészségi állapotban jönnek Magyarországra?

-Egészségi állapotuk nagyban függ az időjárási körülményektől, amikkel meg kell küdeniük a haza vezető úton. Ha a Boszporusz környékén hidegfrontot kapnak szembe, akkor ez megviseli az állapotukat is, mivel ilyenkor nehezen jutnak táplálékhoz. Ebben az esetben fáradtak, előfordulhat, hogy a tojásrakásuk is elmarad – közölte a madártani egyesület zalai titkára.

Mivel táplálkoznak idehaza és mivel Afrikában?

-A fehér gólya tápláléka igen változatos, férgekből, rovarokból, bogarakból, vízi élőlényekből: halakból, piócákból, kétéltűekből, hüllőkből és más kisebb gerincesekből pl.: pockokból és egerekből áll. Aratás után pedig a tarlókon és szántókon vadászik. A gólya nyílt területeken keresi élelmét, mezőkön, földeken, folyók partján, vagy vizeken Afrikában pedig gyakorta előfordulnak sáskajárások, így lehetőségük van rovarokat fogyasztani. Illetve kiemelt étkező állomásuk főként Törökországban és Dél-Afrikában a szeméttelepek – említette az ornitológiai szakember.

Mikorra várhatóak a kis gólyák?

-Nyár közepén júniusban beszélhetünk kis gólyákról, amit megelőz a költés kezdete, ez áprlis-májusra tehető, kivételesen június. A költési idő 30 nap, és kb. ugyanennyi idő a felnevelési idő is, mivel nagytestű madarakról beszélünk. Maximum 4-5 fiókát költenek ki. A gólyakamera felvételeknek köszönhetően lehetőség van ezeket a távolból is figyelni, s sajnos nem egyszer látható volt, hogy száraz időben, kevés táplálék esetén maguk a szülők kidobják az életképtelenebb fiókákat a fészekből, vagy megeszik őket -adta hírül Darázsi Zsolt.

Mit tehetünk a gólyák védelmében?

-Hagyjuk őket fészkelni! Fészkelőhelyét – ma már szinte kizárólag- emberi környezetben választja. A korábban kedvelt fészkelőhelyei (szalma-, nádtetőkön, oldalnyílású kéményen, fákon stb.) a civilizációs változásokkal megfogyatkoztak, hisz a réti nagy fákat kivágták, és már a mai kémények sem megfelelőek egy fészeknek. Manapság az a jellemző, hogy villanyoszlopokon költ. Ám elfogadja az oszlopra, állványra szerelt, gallyakkal, rőzsével ellátott fészekrakókat is. Előszeretettel megy olyan helyekre, ahol a fészek 5közelében megfelelő táplálkozási területek, kaszáló, rét, legelő, vagy vízfolyások találhatóak.

Sajnálatos módon a civilázciós ártalomnak köszönethően a gólyák 10%-át legalább áramütés éri – hangsúlyozta az ornitológus.

Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás

-Az állomást1985-ben hozta létre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zala megyei Helyi Csoportja a beteg madarak mentésére, gondozására és madaárgyűrűzésre.

Jelenleg 6-8 db fehér gólya található az állomáson, akik szárnysérültek, és nem tudnak elrepülni, illetve egy példány pedig pedig szabadon.

Aki szeretne testközelből látni fehér gólyát, az nyitvatartási időben megteheti a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomáson -mondta Darázsi Zsolt.