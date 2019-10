Németh Elizabet Reginát párja biztatta jelentkezésre (videó)

Álmaid utazása és egy modellkarrier lehet a jutalmad, ha te leszel 2020 Tündérszépe! Természetesen nemcsak a végső nyertest jutalmazzuk, hiszen minden fordulóban értékes nyeremények várják a lányokat.

A zalaegerszegi Németh Elizabet Regina múlt héten vett részt profi fotózásunkon, kedd óta pedig ő is várja olvasóink értékeléseit. A fiatal lány ügyesen pózolt a kamerának és a képekkel is roppant elégedett volt. Most, hogy már túl van a portfólió készítésen ő biztatja leendő versenytársait a jelentkezésre.

Ha úgy érzed benned is ott szunnyad egy leendő szépségkirálynő, vagy csak szeretnél magadról egy profi fotósorozatot, jelentkezz a www.tunderszepek.hu oldalon!