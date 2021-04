Nemcsak a vaníliát, hanem a cukrász Resid összes fagyiját imádták a kanizsaiak

A beoltottak számának növekedésével egyre közelebb kerül az idő, amikor már újra szabadon fagyizhatunk a teraszokon, fagyizókban.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

Akkor talán már az időjárás sem riaszt el minket a (régies nevén) hideg nyalat fogyasztásától. S ha már fagylalt, van az a kor, ami fölött a nagykanizsaiak fejében e fogalom egyetlen névvel forrt össze. Ez pedig Resid Raifé, a török cukrászé, akinek az egykoron az Erzsébet (akkor még Szabadság) tér sarkán lévő üzlete előtt anno rendszeresen hosszú sorban várakoztak az emberek arra, hogy végre megízlelhessék azt a fagyit, amely messze földön híres volt.

– Múltkor a Facebookon találkoztam egy poszttal, amit Szűcs József osztott meg – bocsátotta előre Horváth Ferenc „Mákos”, kiskanizsai fagyizótulajdonos. – Ő egyébként gyakran posztol régi vendéglátóhelyekről, vendéglátósokról, így rakta fel Resid fotóját is. Én sokat köszönhetek neki, illetve a munkatársamnak, az üzletvezető-helyettes Jerausek Lászlónak. Abban az időben az egykori Rózsakert Étteremben dolgoztam Nagykanizsán, ahol Lacihoz hasonlóan szintén üzletvezető- helyettes voltam. A tér sarkán, az úgynevezett 19- es udvar mellett működtette a fagyizóját Resid, aki 1984-ben, már idősen bejött hozzánk az étterembe, és felajánlotta megvételre az üzletét. Hatszázezer forintot kért érte, ami akkor még igen sok pénznek számított, mert egy Zsiguli került 69 ezerbe. Fiatal pincérként hol lett volna nekem annyi pénzem… Valamennyit nyilván spóroltam, meg a család segített, de így is csak 80 ezret tudtunk összeszedni. Ezért sajnos, nemet kellett mondanom, pedig tetszett a dolog. A kollégám, Laci a családjával, testvéreivel viszont össze tudta dobni a 600 ezret és megvette Resid fagyizóját. De persze, nem adtam fel, hiszen az volt a tervem, hogy megnyitom Kiskanizsa első fagyizóját. Laci segített: a Residtől átvett receptúrát megosztotta velem. A mai napig e receptek szerint készülnek a fagyijaink, tej, tejszín, tojás és vaj felhasználásával. Azért az öreg nem mondott el mindent, valamit magával vitt a sírba. Messzi földön híres volt a vaníliafagylaltja, íze, mintha madártejet ettél volna. A talán nem véletlenül kihagyott apró, de nagyon fontos részletre magamtól kellett rájönnöm – ezért fedje homály továbbra is…

„Mákos” Feri máig gyűjti a Resid Raiffal kapcsolatos kordokumentumokat, cikkeket. Így például azt, melyben arról tudósított a Zalai Hírlap, hogy a Belkereskedelmi Minisztérium elismerő oklevéllel tüntette ki a Nagykanizsai Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalatot, pontosabban annak kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóit, köztük a fiatal Resid Raifot.

– Mást is tanultam tőle, nemcsak a recepteket – tette hozzá Horváth Ferenc. – A hajdani Centrálból jövő éjszakai vendégek a fagyizója előtt haladtak el, és sajnos, gyakran előfordult, hogy az elfogyasztott alkoholmennyiség hatására nem bírták magukban tartani a folyékony dolgokat. Ezért szegény Resid kénytelen volt minden reggelt azzal kezdeni, hogy 4-5 nagy vödör vízzel leöntötte a placcot az üzlet előtt. Én még ma is úgy indítok minden reggelt, hogy fogom a kislapátot és a seprűt, s összetakarítok a fagyizó előtt. Úgy érzem, ez fontos. De persze, csak azután, hogy felhúztam a mellettünk lévő hősi emlékműnél a magyar lobogót.

Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke szintén jó szívvel emlékszik vissza a török cukrászra. Mint mesélte: nyáridőben hosszú sorok vártak Resid fagyijára.

– A mostani hatvanas-hetvenes korosztály tagjai közt még most is beszédtéma, milyen finom fagylaltokat készített az öreg – jelezte az elnök. – Ha jó fagyit akart enni az ember, akkor le kellett sétálni a térre, ahol bizony, volt, hogy 20-25 percet is sorba kellett állni – de megérte. Arra is emlékszem, hogy amikor kereskedelmi forgalomban még csak a hazai gyártású, gömbölyű rágógumikat lehetett kapni, nála már kérésre került elő a pult alól nagyon finom és puha, lapos nyugati rágó is. Egy gombóc fagyiért pedig akkor még 50 fillért kellett fizetni. És az jó fagyi volt.