Négyszáz éve született Európa, Magyarország és a kereszténység védelmezője (3. rész)

Az elmúlt hetekben több cikkben is felidéztük Zrínyi Miklós alakját születésének jubileuma alkalmából. Ezúttal Paál István, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete elnökének írását közöljük folytatásokban. A 3. rész következik.

Az 1663. évi török támadás és Érsekújvár elfoglalása, Nagyvárad eleste, a Bécset fenyegető veszély felismerése arra késztette a birodalmi haditanácsot, hogy Zrínyi Miklós novemberben előterjesztett és elutasított haditervét elfogadja. Ez volt a téli hadjárat terve. A sereg összetétele: 8 ezer magyar, 5 ezer horvát, 7 ezer német, 3 ezer osztrák katona.

A több ponton gyülekező magyar, horvát, bajor, rajnai szövetségbeli és egyéb csapatok 1664. január 21-én egyesültek Berzence alatt, amelynek másnap reggel megkezdték az ostromát. A vár őrsége szabad elvonulás fejében feladta a várat. A sereg zöme január 25-én Babócsára érkezett, s a vár őrsége harc nélkül kapitulált. Ugyanaznap Barcsot a török helyőrség elhagyta, a várat Zrínyiék felgyújtották. Még e napon Szigetvárhoz érkeztek, de a várat elkerülve a környéken táboroztak a keresztény hadak. A sereg másnap, január 27-én indult Pécs felé. Az elővédet alkotó magyar lovasság Zrínyi vezetése alatt Pellérdet érte el, a hadak Hohenlohe vezetése alatt álló zöme Szentlőrincet. Január 28-án reggel Zrínyi már Pécs alatt volt, Hohenlohe délben érkezett meg. A csapatok azonnal körülzárták a várost, a tüzérség már az éjszaka folyamán megnyitotta a tüzet, és 29-én a gyalogság megindította a rohamot. A kimerült, félig megfagyott katonák a lakosságot gyilkolva, fosztogatva, a pincékben lévő rengeteg bortól leittasodtak, a vár elfoglalása elmaradt. Zrínyi, miután célja nem Pécs kifosztása és a vár elfoglalása volt, 30-án megindult Eszék felé.

A 80-90 kilométeres útra csak lovasságot vitt magával. Seregében ott volt az egész magyar és az idegen lovasság fele, körülbelül 5000 lovas. Két nap alatt elérte Dárdát, az északi hídfőt. A fahídból és 40 hajóhídból álló 2 hídrész 8000 lépés (kb. 6 km) hosszú volt, amely a Dráva több ágra szakadt részeit szelte át. A híd mérete abban az időben csodának számított. Zrínyi ügyes taktikával a befagyott Dráva nádját, rőzséit felhasználva 2 nap és 2 éjszaka alatt a hidat felégette. Február 3-án visszaindulva még felégették Baranya várát. A pécsi vár ostromával kapcsolatos Zrínyi–Hohenlohe vitában a bajor egység parancsnoka Zrínyi mellé állt. A város felgyújtása mellett döntve, ostrom nélkül elvonultak. A végső cél Segesd elérése volt, ahol Hohenlohe csapataival egyesültek február 12-én. A vár őrsége megadta magát, ezzel a vállalkozás nagy sikerrel, dicsőséggel befejeződött.

A 26 napos hadjáratból 20 napot meneteléssel töltöttek, s a 6 nap sem pihenésből állt, a 460-490 kilométer megtétele pedig eddig nem ismert teljesítmény volt. A katonák és lovak hadtápellátása pedig csodaként is értékelhető. Mindez a császár csodálatát és köszönetét váltotta ki. Zrínyi Miklós a nemzetközi hírnév megszerzésén túl XIV. Lajos francia királytól 10 ezer aranyat kapott, a spanyol király a kor legmagasabb kitüntetését, az Aranygyapjas rendet adományozta neki. Lipót hercegi rangra akarta emelni, de Zrínyi ezt nem fogadta el.

A sikeres téli hadjárat megteremtette Kanizsa vára visszafoglalásának lehetőségét. Zrínyi erre vonatkozó javaslatát még Babócsáról Wassenhofen hadmérnöktől megküldte Bécsbe, kérve az ostromhoz szükséges eszközök előkészítését és elküldését. A javaslattevő hadmérnököt Regensburg­ban 24 napig várakoztatták, míg március 18-án Lipót császár kimondta a döntést: Kanizsát meg kell támadni, de annak hadászati formáján még március 29-ig tanácskoztak a főparancsnoki kinevezés kényes kérdése miatt is. A Zrínyi és Hohenlohe közötti feszültség miatt Strozzi császári generálist adták melléjük, ezzel hármas kollektív vezetést határozott el a haditanács.

Az ostromra a következő erők álltak rendelkezésre: magyar-horvát csapatok: 7400 fő, császári csapatok (4 gyalogos és 2 lovasezred): 7000 fő, Rajnai Szövetség csapatai: 5000 fő, bajor csapatok: 1200 fő. Az udvar még kilátásba helyezett 13 000 katonát, de azok nem érkeztek meg. Zrínyi az ostrommal kapcsolatos döntést csak március 28-án kapta meg, úgy látva, hogy elkéstek az ostrommal, de már nem volt visszalépési lehetőség. A Gráci Haditanács lelkesedése és támogatása ellenére a birodalmi csapatok csak április 12-től jelezték elindulásukat. Strozzi generális a császár támadási parancsával április 15-én megérkezett, 21-én a támadás tervét megtárgyalták. A csapatok Új-Zrínyivárnál gyülekeztek április 27-én, amikor kiderült, hogy az ostromfelszerelés nem érkezett meg, de visszalépni nem lehetett. Április 28-án Kanizsa alá érkeztek, és a terv szerint Hohenlohe nyugatról, Zrínyi és Strozzi keletről indított támadást, így a két külvárost elfoglalták. Az ostromlövegek május 3-i megérkezést követően május 4-én kezdődhetett a tüzérségi támadás a kezdeti 8 ostromágyúval, amelyek száma a későbbiekben is csak 30-ra emelkedett. Ennek ellenére az ütegek pár nap alatt a várhoz 150 méterre jutottak. A rohamot 5-6 napra rá tervezték a május 7-i haditanácson, amely belső villongásoktól sem volt mentes. A döntő roham a gráci ágyúk kiégése, gránátok, bombák működőképtelensége miatt eltolódott.

Időközben a török felmentő sereg május 8-án elindult Belg­rádból, 12-én átkelt a Dráván és 22-én Szigetvárra ért, jelentések szerint 40 ezer fővel. Május 29-én Babócsa, 30-án Berzence elesett. A haditanács Zrínyi elképzelése és terve ellenére az ostrom félbeszakítása és a visszavonulás mellett döntött, amely nagy rendetlenségben és sok hadfelszerelés elhagyásával ment végbe. A sikertelen ostromot Zrínyi 4 pontban összefoglalva jelentette Bécsnek, ahol kitört a pánik. Ezek: az ostrom késői kezdése, az idő elfecsérlése, a rossz tüzérségi taktika, a rossz tüzérségi anyag, az ostromló sereg alacsony létszáma.

A visszavonulás a félbeszakított ostrom után azonnal megindult Új-Zrínyivár felé. A szövetséges csapatok döntő része átkelt a Murán, s csak kisebb része szállta meg Új-Zrínyivárt. Zrínyi javaslatát, hogy támadják meg a törököt, ismét elvetette a haditanács, azzal, hogy várják be Montecuccolit, aki június 15-én megérkezett, s azt a parancsot hozta, hogy addig tartsák Új-Zrínyivárt, amíg a hadsereg összegyülekezik Ausztria és Stájerország megvédése céljából, valamint az élelmiszer-szállítások miatt. 1664. június 30-án, közel egy hónapos ostrom után a török a várat elfoglalta, majd azt felrobbantva Kanizsa alá vonult. Zrínyi elkeseredésében már ezt megelőzően Csáktornyára utazott, és Montecuccoli küldötte kérésére sem tért vissza.

A török sereg előtt két lehetőség nyílt: vagy Stájerország, vagy Bécs ellen támad. Amikor eldőlt, hogy Bécs az irány, Montecuccoli csapatait gyors menetben a Rábához indította, hogy a török sereget az átkelésben megakadályozza. 1664. augusztus 1-jén Szentgotthárdnál az átkelt török seregrészt Montecuccoli legyőzte, de a folyón túl maradt fősereget nem támadta meg, és másnap sem kezdett akcióba. Ennek oka a még mindig túlsúlyban lévő török sereg, illetve a keresztény csapatok élelmiszer- és lőszerhiánya volt, valamint a szövetséges csapatok tábornokai nem járultak hozzá a támadáshoz. A keresztény sereg Sopron irányába, a török a Dunához, majd a Vág vidékére vonult. Összecsapásra nem került sor, mivel augusztus 10-én Reninger, a bécsi udvar megbízottja Vasváron aláírta a békét.

A törökök a békekötés révén megtarthatták foglalásaikat, Nagyváradot, Érsekújvárt és Nógrádot. Bécs kötelezte magát, hogy Új-Zrínyivárt nem építi fel, Székelyhidat pedig lerombolja. Kárpótlásul a porta beleegyezett, hogy a császáriak a Vág folyó mentén új várat építsenek. Erdélyt mindkét fél csapatai elhagyják, Szatmár és Szabolcs megyék a császár birtokába kerülnek. Bécs kötelezte magát, hogy „önkéntes ajándékként” 200 ezer tallért küld a portára.

Az európai felháborodás mellett az a vélemény alakult ki, hogy a császár a spanyol örökösödésre és a világbirodalomra tekintettel, valamint XIV. Lajos francia király törekvéseinek megakadályozása céljával hátrahagyta a magyar és horvát érdeket.

Zrínyi Miklós halála több mint három évszázados rejtély. Ez ügyben egész Európa megosztott volt; voltak, akik vadkanbalesetként, s voltak, akik a bécsi udvar által megrendelt gyilkosságként könyvelték el.

Bethlen Miklós, a későbbi erdélyi kancellár jelen volt a végzetes vadászatnál, és önéletírásában a következőképpen mondja el eseményeket: „No elmenék vadászni. Ő maga levetvén a nagy bő csizmát, melyeket a telekes bocskorra is felvonhatott, puskával beméne, és szokása szerint csak egyedül bukálván, löve egy nagy emse disznót, a gyalogosok is lövének egyet a hálónál és vége lőn a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, hogy immár hazamenjünk, estefelé is vala. Azonban odahozá a fátum egy Póka nevű jágerét, aki mondá horvátul: Én egy kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, elveszthetnőnk. Az úr mindjárt mondá nekünk, Zichivel ketten, látván, hogy el akarunk menni véle: Öcsémuraim kegyelmetek csak maradjon itt, Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: Csak beszélgessen itt kegyelmetek öcsém uramékkal, csak meglátom mit mond ez a bolond, mindjárt visszajövök. Csak bocskorban lóra kapa, stuc kezében, Póka után elnyargala; egy sabaudus, Majláni nevű ifjú gavallér, Guzics öccse, inasa, meg egy Angelo nevű kedves olasz inasa és a lovász nyargalának utána; mü ott a hintónál beszélgeténk. Egyszercsak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a báty­jának; hamar a hintót, oda az úr. Menénk, ahogy a hintó nyargalhat, és aztán a sűrűbe befuték, hát ott fekszik, még a bal kezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de a szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghala. Majláni így beszélte, hogy amint Póka után bément a disznó vérin az erdőbe, amig ők a lovakat kötözték, hallják a jaj-szót; Póka szava volt. Majláni legelőbb érkezék, hát Póka egy horgas fán, az úr arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő, elfut a disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkél és mondja: Rútul bánék velem a disznó, de ihol egy fa, melyet csatákon is magával hordozott, sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hijába csak elfolyt a vére, először ülni, aztán hanyatt feküdni, végre csak meg kelle halni, mert a fején három seb vala, egy bal felöl a fülén felül, a feje csontján ment el a kannak agyara, a homloka felé szakasztotta rutul a feje bőrit, más felöl a fülén felül, a feje csontján ment csak elé a kan agyara, a homloka felé szakasztotta rutul a feje, más ugyan a bal fülén alol az orcáján a szeme felé rut szakasztás; de e kettő semmi, hanem a harmadik jobb felöl a fül és alol a nyaka csigályánál ment bé és a torka felé ment és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta; az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami körmöcsölés, de az semmi sem volt…”

(Folytatjuk.)