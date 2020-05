Négyszáz éve született Európa, Magyarország és a kereszténység védelmezője (2. rész)

Az elmúlt hetekben több cikkben is felidéztük Zrínyi Miklós alakját születésének jubileuma alkalmából. Ezúttal Paál István, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség zalaegerszegi szervezetének elnöke írását közöljük folytatásokban. A második rész következik.

Zrínyiről köztudott, hogy Ju­lius Caesar módjára „ötvenszer állt az első csatasorba” jelentős emberveszteség nélkül. Sebesülést is mindössze egyszer szerezve, mindig első volt, aki kardjával a kezében nekirontott az ellenséges seregnek. Kiemelkedő példaként említhető az 1663. november 27-i csata, amelyben Zrínyi Kotornál a Murán átkelő és a Muraközt elfoglalni szándékozó, 12 ezer fős török-tatár hadat zseniális helyzetfelismeréssel és szervezéssel megállította, nagy veszteségeket okozva ezzel az ellenségnek. Legnagyobb katonai sikere az általa felvezetett téli hadjárat volt, amely szokatlan hadakozási időszakban, télen, az eszéki híd felgyújtásával zárulva, teljes sikert és európai megkönnyebbülést hozott. A téli hadjárat stratégiai sikerén túl joggal reménykedett a kapcsolataitól elzárt, elszigetelődött Kanizsa visszafoglalásában, ezáltal Csáktornya, Zala megye, de az egész stájer vidék veszélyeztetettségének megszűnésében.

Zrínyi katonai, hadászati gondolkodását, gyors és eredményes cselekvőképességét a bécsi udvari haditanács és a császári tábornoki kar túlzott óvatossága, lassúsága és több esetben hadászati tévedései miatt sikerre vinni nem lehetett. A bécsi udvar egyik fő célkitűzése a magyarok „két tűz közötti féken tartása” volt, ami az 1664. augusztus 10-i vasvári békével megmutatta igazi arcát. Zrínyiben hatalmas csalódást, lelki törést, a birodalom iránti teljes oda­adásának megváltozását okozhatta. Talán ez is vezetett az új utak keresése kapcsán a mai napig vitatott kursaneci tragédiához, ahol a vadkan okozta halál mögött Európa-szerte politikai orgyilkosságot feltételeztek. 1664. november 18-a alkonyán nemcsak egy zseniális hadvezér, hazafi, egyetemes irodalmi kiválóság szűnt meg létezni, hanem a magyar felszabadulás és függetlenség reményének megvalósítására képes arisztokrata is.

Zrínyinek Zala megye főispánjaként is jelentős szerepe volt. A XVII. század közepén Zala vármegye a Muraközt, a Muravidéket és a jelenlegi Veszprém megye jelentős részét is magában foglalta. A lendvai Bánffy István halálát követően a király 1645. október 20-án a csáktornyai Zrínyi Miklóst nevezte ki Zala vármegye főispánjává, amely tisztet 1664-ben bekövetkező haláláig viselte. Zrínyi annak ellenére, hogy a Mátyás király által működtetett központosított irányítás híve volt, a 19 évnyi főispánsága alatt mégis a jogkörök megbízásos leosztását gyakorolta, amikor a közgyűléseken nem tudott megjelenni. Alispánjaival az ügyek gyors intézését biztosította, főispáni meghatalmazásait sem egy személyre, hanem mindig más beosztású megyei ügyintézőkre bízta. A főispán­ság jelentős anyagiakkal is járt, ami katonai védelmi vállalkozásai miatt is fontos volt, mivel a Vas vármegyei Batthyányhoz hasonlóan adómentes katonajobbágyokat, hajdúkat tartott a katonáskodás fejében, s ez sem robotban, sem adóforintokban nem erősítette bevételeit. Közérdekű céllal nem Csáktornyára rendelte a közgyűlési nemeseket, hanem a számukra könnyen elérhető, általuk választott helységekben történtek a vármegyei tanácskozások.

Zrínyi katonai tevékenysége 1637-ben, csáktornyai birtokainak átvétele után néhány hónappal, 17 éves korában kezdődött. A következő év tavaszán a varasdi főkapitánnyal tervezett vállalkozást Kanizsa alá. Batthyányt, a Kanizsával szembeni főkapitányság parancsnokát is cselekvésre szólította. Az 1660-as évek nagy hadjáratait leszámítva, csak Zrínyi leveleiből a töröknek 15 muraközi betöréséről, 6 nagyobb riadókészültséget szükségessé tevő csapatösszevonásról tudunk. 1637 és 1660 között mintegy 200 alkalommal kellett a muraközi védelmet riadókészültségbe helyezni, amit a Mura vonalán végig kiépített őrtornyok kiválóan megoldottak. Zrínyinek kiváló, gyors felderítő- és kémszolgálata volt, ami jelentős szerepet játszott katonai sikereiben.

1651 őszén Kotornál az átkelt török felett az ott éppen lesben álló Zrínyi hatalmas győzelmet aratott. Nagy vállalkozásnak indult 1660-ban az a stratégiai lépése, amikor a tűzvész által pusztított Kanizsát 24 órán belül körülzárta, s a lőportorony felrobbanásával jó esélyei mutatkoztak a vár elfoglalására, de a bécsi udvar a békekötés miatt visszarendelte a joggal dühöngő Zrínyit. Ugyancsak nagyszabású vállalkozás volt egy 4000 fős csapat rablóhadjáratának megakadályozása (az Andráshida–Körmend-vonalon),

valamint a török kézen lévő Segesd megtámadása, alsóvárosának felgyújtása, marháinak elhajtása. Ez a sikeres vállalkozás is Batthyányval való barátságának és folyamatos együttműködésüknek jó példája.

Kanizsa ellensúlyozására – amelyet a török 1600-ban elfoglalt – a Muraköz védelmére megépítette a Mura–Dráva összefolyása közelében a Murára támaszkodó védvárat 1661-ben, amely 1664. évi elfoglalásáig és felrobbantásáig 3 éven át fontos hadászati és védelmi funkciót töltött be a Muraköz, Stájerország és Ausztria irányába gyakori török betörések elhárításában. A létesítés gondolata köthető nagyapja, Zrínyi György védelmi elképzeléséhez (Kanizsa alatt Bajcsa vára). Új-Zrínyivár megfékezte a Mura bal partján, a Muraköz irányába kezdeményezett – Kanizsáról és délről kiinduló – török portyázásokat és rablásokat. Ha a véres téli hadjárat sikerét követő kanizsai ostrom Zrínyi terveinek megfelelően gyorsan végrehajtható lett volna – a hosszú ideig elhúzódó bécsi döntések és a hadászati eszközök lassú leszállítása helyett –, akkor Kanizsa visszavételével, Új-Zrínyivár megmaradásával a felmentésre induló török sereg visszaverhető lehetett volna…

Az egyébként kiváló képzettségű és tehetségű, de túlzottan óvatos Montecuccoli főparancsnok nem fogadta meg Zrínyi javaslatát, hogy a Kanizsára érkezés után Új-Zrínyivár felé, a birodalmi fősereg irányába hadrend nélkül felvonuló, mozgásban lévő törököt gyors mozgású lovassággal támadja meg. Ezzel Zrínyi szerint nemcsak a Muraköz védelmét segítették volna, de Új-Zrínyivár elfoglalása késedelmet szenvedett volna, ezáltal a birodalmi további seregtestek és hadianyag megérkezésével a túlerőben lévő török sereg katonai fölénye elenyészett volna. Zrínyi és Montecuccoli korábban sem harmonikus kapcsolata elmérgesedett, Zrínyi sértődötten visszavonult csáktornyai várába, és nem vett részt Montecuccoli alatt a további harcokban. Új-Zrínyivár történetéhez tartozik, hogy annak elfoglalása után a török fölrobbantotta és földig rombolta.

Új-Zrínyivár felkutatása és megtalálása dr. Vándor László és dr. Költő László nyugalmazott megyei múzeumigazgatók érdeme. A további építményeinek felkutatása, a várkút megtalálása és feltárása Padányi József vezérőrnagy, Hausner Gábor és Négyesi Lajos alezredes, a Ludovika oktatói és a nyári gyakorlaton a feltárásban rendszeresen részt vevő tisztképző hallgatók segítségével zajlott.

A vár, bár a hódoltság határán, török területen épült, elhelyezkedése okán is – délről a Murára, északon a Kanizsa patakra és a körbevevő tóra támaszkodva – komoly védelmi rendszert tudott magáénak. Ehhez járult a közvetlen hajóhidas csatlakozás a túloldali várraktárrésszel, amely nemcsak a hadtáp, de a várkatonaság pihentető cseréjét és pótlását biztosította. Ezt igénybe vette és alkalmazta Montecuccoli is, az egyszerű földvár többhetes helytállása a mindössze 1500 körüli várkatonasággal ezért volt lehetséges. A magyar történelem meghatározó eseményeivel összefüggő palánkvárnak a dicséretes várrekonstrukciós program keretébe be kellene férnie… (Folytatjuk)